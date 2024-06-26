ساينز يتوقع أن تكون فيراري أكثر تنافسية في النمسا
تأمُل فيراري أن تناسب حلبة ريد بُل رينغ سيارتها على نحو أفضل بعدما كان الفريق في المركز الرابع التنافسي في إسبانيا.
شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وبيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
يتوقع كارلوس ساينز أن يكون فريقه فيراري أكثر تنافسية في النمسا بعدما أبرزت حلبة برشلونة نقطة ضعف رئيسية على سيارة القلعة الحمراء.
تأهّل ساينز وزميله شارل لوكلير على صف الانطلاق الثالث في إسبانيا، خلف سيارتي مرسيدس وثنائي الصف الأول لاندو نوريس وماكس فيرستابن.
فيما لم تختلف وتيرة فيراري خلال السباق، حيث لم يتمكن كلا السائقين من التقدم على ثنائي مرسيدس بالرُغم من محاولة فصل استراتيجيتي الإطارات، ليكملا السباق في ذات مركزي الانطلاق.
وقد اعترف ساينز أن فيراري امتلكت رابع أسرع سيارة في سباق موطنه، لكنه أوضح بأن تصميم حلبة برشلونة عاقب فيراري على نقطة ضعفها مع المنعطفات الطويلة أكثر مما ستفعل الحلبات الأخرى، متوقعًا بأن يكون الفريق أكثر تنافسية نهاية هذا الأسبوع على حلبة ريد بُل رينغ.
حيث قال: "لم تكن تلك أفضل نهاية أسبوع لنا، لكن هذه هي الحلبة التي عانينا عليها أكثر من غيرها. وكانت كذلك العام الماضي أيضاً".
وأضاف: "وهذا هو أملنا، أن تكون تلك مجرد حلبة سيئة لنا وأننا سنكون أكثر تنافسية على الحلبات الأخرى".
وتابع: "إنها الطبيعة عالية السرعة للمسار، ومجموعة المنعطفات الطويلة، التي بدا بأننا دومًا نعاني عليها مثل الصين، هنا (برشلونة) وسوزوكا".
وأكمل: "أذكر بأن النمسا لم تمثّل لنا مشكلة مع خصائص مسارها، لذلك أعتقد بأننا سنكون أكثر تنافسية بسبب نوع المنعطفات".
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