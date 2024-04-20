ساينز يتوقّع أن تكون فيراري أقوى من أستون ومكلارين في السباق
يتوقّع كارلوس ساينز الإبن أن يكون أداء فيراري في السباق الرئيسي لجائزة الصين الكبرى أقوى من منافستيها أستون مارتن ومكلارين، لكنّه قال أنّ "تجاوز ثلاثتهم "سيكون صعبًا".
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
بعد أدائها الواعد في الجولات الافتتاحيّة وفرضها نفسها في المجمل كصاحبة المركز الثاني خلف ريد بُل المتصدّرة على الدوام بل ومنافستها على قطب الانطلاق الأوّل، فوجئت فيراري بتأخّرها بشكلٍ لافتٍ على مدار اللفّة الواحدة في الصين.
وبعد معاناتها بالأمس في الأجواء المتقلّبة في تصفيات السباق القصير، تكرّر ذات السيناريو في التجارب التأهيليّة الرئيسيّة، حيث تأهّل شارل لوكلير وساينز في المركزين السادس والسابع تواليًا.
لكنّ الفريق يُعوّل على تمتّعه بوتيرة سباقٍ أفضل من أجل تحقيق التقدّم، خاصة مع تمتّع فيراري بمستويات تآكل إطارات أفضل في السباقات الافتتاحيّة، بالرغم من اعتراف ساينز بصعوبة ذلك.
وقال الإسباني: "أعتقد بأنّنا نحتاج للتركيز على أكثر من ريد بُل وكيف يُمكننا أن نتمكّن من التقدّم على سيارتي مكلارين وسيارتي أستون مارتن من خلال وتيرة السباق".
ثمّ تابع: "لقد أظهر كلٌ منهما وتيرة أفضل على صعيد اللفّة الواحد نهاية هذا الأسبوع، لكنّني آمل أن نحصل على فرصنا على مدار مسافة سباقٍ كامل".
وواصل شرحه بالقول: "المشكلة تكمن في أنّ هناك ثلاث سيارات لتجاوزها. لو نظرنا إلى سباق سوزوكا مثلًا، فمن أجل تجاوز لاندو فقد تعيّن عليّ إطالة فترتين لتجاوز سيارة واحدة. سيحتاج تجاوز ثلاث سيارات غدًا إلى إظهار وتيرة سباق قويّة، وسيكون تجاوز ثلاثتها أمرًا صعبًا، لأنّك تعاني من تآكل الإطارات بشكلٍ كبير عندما تُحاول تجاوز سيارة، ومن ثمّ أخرى... سنرى".
واختتم حديثه قائلًا: "أشعر بأنّنا قادرون على العودة، لكنّنا سنحتاج لإظهار وتيرة سباقٍ أفضل من اليوم".
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