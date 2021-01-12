ساينز يتوقع أن تصبح مكلارين "قوةً ضاربة" في الفورمولا واحد

شارك ساينز للمرة الأخيرة مع فريقه مكلارين خلال جولة أبوظبي الختامية لموسم 2020، مُنهياً فترةً امتدت موسمين، قبل انتقاله للدفاع عن ألوان فيراري موسم 2021 المقبل.

ومنذ وصول الإسباني إلى مكلارين، تقدم الفريق لينهي بالمركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2020، حيث أحرز أول منصة تتويج له في خمسة مواسم ونصف، خلال جائزة البرازيل الكبرى 2019.

وأحرز كل من ساينز وزميله لاندو نوريس المزيد من المنصات في الموسم المنصرم، حيث ستنتقل مكلارين لاستعمال محركات مرسيدس بدءاًمن 2021، مع خطط لبناء نفق هواء جديد، ودخولِ أموال استثمارات جديدة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويرى ساينز أن التقدم الذي حققته مكلارين بات ملحوظاً، فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أشعر أن الفريق قد تقدم بشكل كبير للغاية منذ أول تجارب لي معهم في أبوظبي 2018".

وأكمل: "لديهم مجموعة قوية للغاية كفريق. ما زال أمامهم المزيد من الأداء. وما زلنا نخسر ثانية في اللفة بالمقارنة مع مرسيدس".

وأردف: "لكن، أعتقد أن الفريق بات جاهزاً لموسم 2022، مع التغييرات الكبيرة في القوانين".

واستطرد: "مكلارين ستكون قوة ضاربة في المستقبل".

بالمقابل، أشار ساينز إلى العلاقة الجيدة التي جمعته مع زميله نوريس.

فقال: "لقد انسجمنا أنا ولاندو بشكل جيد جداً وكذلك في عملنا مع الفريق، إذ شعرتُ مباشرةً أنني في موطني".

وأكمل: "كانت بيئة العمل محفزة بشكل هائل، أنا فخور جداً بكوني جزءاً من مكلارين".

واسترسل: "الجميع يعمل بأقصى طاقته، ونجحوا بمواصلة الزخم من عامٍ لآخر".

واختتم: "أنا فخور جداً لكوني جزءاً من كل هذا. إنها وبالتأكيد ذكريات سأحملها معي إلى الأبد في مسيرتي المهنية".