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ساينز يتوصل لاتفاق حيال عقد جديد مع فيراري

توصل كارلوس ساينز لاتفاق مع فريقه فيراري حيال عقد جديد، ضمن سعيه للمضيّ قدماً بعد إحدى أصعب الجولات التي خاضها مع الحصان الجامح في البحرين.

ساينز يتوصل لاتفاق حيال عقد جديد مع فيراري

ساعد الإسباني فريقه فيراري على تحقيق الثنائية، حيث أنهى سباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي لموسم 2022 في الفورمولا واحد ثانياً خلف شارل لوكلير، لكنه كان محبطاً من أدائه.

واعترف أنه لم يتمكن من استخراج السرعة المطلوبة مقارنة بزميله، وأنه غير قادر على تفسير الصعوبات التي واجهها.

لكن وبعد نقاشات بينه وبين فيراري خلال الفترة الشتوية، بدا أن مستقبله مع الفريق الأحمر بات مضموناً، حيث ألمح الفريق إلى أن الصفقة جاهزة بحاجة لتوقيع فقط.

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وحين سُئِل بعد جائزة البحرين عن مدى اقترابه من توقيع العقد الجديد، رد ساينز: "أعتقد أننا قريبون جداً. قريبون جداً. جداً، جداً، جداً. قريبون للغاية. نكاد ننهي كل شيء".

من جهته، أضاف ماتيا بينوتو مدير الفريق: "أعتقد أننا وجدنا اتفاقاً مشتركاً. بات الأمر مجرد وقت لوضع الاتفاق على الورق".

كارلوس ساينز، فيراري وماتيا بينوتو، مدير الفريق

كارلوس ساينز، فيراري وماتيا بينوتو، مدير الفريق

تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من أن مستقبل ساينز يبدو مضموناً مع فيراري، لكن تركيزه الحالي منصب على تحسين أدائه على متن السيارة الحمراء.

كما يبدو أن لوكلير متأقلم بشكل أفضل معها، حيث اعترف ساينز أنه يواجه أصعب فترة له في فيراري حتى الآن.

فقال: "خلال التجارب الحرة الأولى، الثانية والثالثة كنتُ بعيداً للغاية، أسوأ وضعٍ لي حتى الآن مع فيراري، بالرغم من تحقيقنا للثنائية، لكنني لست مسروراً بالكامل من الجولة".

وأردف: "كسائق فيراري، لقد كانت هذه أصعب جولة لي على الإطلاق مع الفريق، عليّ مواصلة العمل، فهم السيارة، فهم سبب الفارق خلف شارل وطريقة مقاربته للسباق والمنعطفات وغير ذلك".

شارل لوكلير، فيراري المركز الأول، كارلوس ساينز، فيراري المركز الثاني، لويس هاميلتون، مرسيدس المركز الثالث

شارل لوكلير، فيراري المركز الأول، كارلوس ساينز، فيراري المركز الثاني، لويس هاميلتون، مرسيدس المركز الثالث

تصوير: صور موتورسبورت

واسترسل: "عليّ التحسن إن أردتُ المنافسة على الانتصارات مع الاقتراب من سباق جدة. هل بوسعي التحسن في أسبوع واحد؟ أعتقد ذلك".

واختتم: "من الواضح أن شارل تأقلم بشكل أفضل مع السيارة وكان الأسرع. عليّ مواصلة العمل لمعرفة الأماكن التي بوسعي التحسين فيها كسائق، أنا واثق من قدرتي في المنافسة على الانتصارات".

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