ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس
تراجع كارلوس ساينز سائق فيراري حتى المركز الخامس ضمن نتائج سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد وذلك بعد تلقيه عقوبة لتسببه بالحادثة مع أوسكار بياستري سائق مكلارين.
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أكمل ساينز السباق رابعاً خلف زميله شارل لوكلير، لكنه وبعد السباق تلقى عقوبة زمنية من 5 ثوانٍ أرجعته خلف سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.
وكان ساينز قد وصل للمركز الرابع بعد معركة مطوّلة مع بياستري الذي كان قد تجاوز لوكلير حتى المركز الثاني في وقت مبكر قبل دخول سيارة الأمان التي غيرت الاستراتيجيات ومجريات السباق الذي انتهى بتحقيق زميله لاندو نوريس أولى انتصاراته في الفورمولا واحد.
وخلال المعركة بين بياستري وساينز على المركز الرابع، كان ساينز مستاء من عدم تلقي بياستري لعقوبة إزاء ما كان يراه حركة دفاعية مبالغاً بها في المنعطف 11.
وبعد رسائل لاسلكية مع فريقه استنكر خلالها عدم تعرض بياستري لعقوبة، عاد ساينز وهاجم بعدائية.
وخرج بالفعل من الجهة الداخلية لمنافسه بالاتجاه للمنعطف 17 قبل أن يتجه صوب الجانح الأمامي لسيارة مكلارين ما أجبر بياستري على الدخول للمرآب ووضع جانح أمامي جديد، ما كلفه فرصة النقاط.
وبعد التحقيق في الحادثة، وجد الحكام أن ساينز كان مذنباً لتسببه بالحادثة وتلقى عقوبة 5 ثوانٍ إضافة إلى نقطة عقوبة على رخصة قيادته.
حيث جاء في تقرير الحكام: "من الواضح أن السيارة رقم 55 كانت السبب في الحادثة".
وأكمل البيان: "أثناء محاولة التجاوز، فوّتت السيارة رقم 55 رأس المنعطف مع خسارة السيطرة على القسم الخلفي ما تسبب بالحادثة. ورغم أن السيارة 81 حاولت الالتفاف لصدّ عملية التجاوز، لكنها منحت السيارة 55 مساحة كافية".
وأردف البيان: "في مثل هذه الحالة، نجد أن السيارة رقم 55 تتحمل المسؤولية لقاء الحادثة".
لكن الحكام أخذوا بعين الاعتبار ظروف السباق للتخفيف من العقوبة التي يتم تطبيقها عادة.
حيث جاء في البيان: "العقوبة الاعتيادية للتسبب بحادثة هي 10 ثوانٍ ونقطتا عقوبة. على ضوء العوامل المخففة، نقرّ تطبيق 5 ثوانٍ مع نقطة عقوبة واحدة فقط".
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