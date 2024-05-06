جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس

تراجع كارلوس ساينز سائق فيراري حتى المركز الخامس ضمن نتائج سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد وذلك بعد تلقيه عقوبة لتسببه بالحادثة مع أوسكار بياستري سائق مكلارين.

أوسكار بياستري، مكلارين وكارلوس ساينز، فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أكمل ساينز السباق رابعاً خلف زميله شارل لوكلير، لكنه وبعد السباق تلقى عقوبة زمنية من 5 ثوانٍ أرجعته خلف سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

وكان ساينز قد وصل للمركز الرابع بعد معركة مطوّلة مع بياستري الذي كان قد تجاوز لوكلير حتى المركز الثاني في وقت مبكر قبل دخول سيارة الأمان التي غيرت الاستراتيجيات ومجريات السباق الذي انتهى بتحقيق زميله لاندو نوريس أولى انتصاراته في الفورمولا واحد.

وخلال المعركة بين بياستري وساينز على المركز الرابع، كان ساينز مستاء من عدم تلقي بياستري لعقوبة إزاء ما كان يراه حركة دفاعية مبالغاً بها في المنعطف 11.

وبعد رسائل لاسلكية مع فريقه استنكر خلالها عدم تعرض بياستري لعقوبة، عاد ساينز وهاجم بعدائية.

وخرج بالفعل من الجهة الداخلية لمنافسه بالاتجاه للمنعطف 17 قبل أن يتجه صوب الجانح الأمامي لسيارة مكلارين ما أجبر بياستري على الدخول للمرآب ووضع جانح أمامي جديد، ما كلفه فرصة النقاط.

وبعد التحقيق في الحادثة، وجد الحكام أن ساينز كان مذنباً لتسببه بالحادثة وتلقى عقوبة 5 ثوانٍ إضافة إلى نقطة عقوبة على رخصة قيادته.

اقرأ أيضاً:

حيث جاء في تقرير الحكام: "من الواضح أن السيارة رقم 55 كانت السبب في الحادثة".

وأكمل البيان: "أثناء محاولة التجاوز، فوّتت السيارة رقم 55 رأس المنعطف مع خسارة السيطرة على القسم الخلفي ما تسبب بالحادثة. ورغم أن السيارة 81 حاولت الالتفاف لصدّ عملية التجاوز، لكنها منحت السيارة 55 مساحة كافية".

وأردف البيان: "في مثل هذه الحالة، نجد أن السيارة رقم 55 تتحمل المسؤولية لقاء الحادثة".

لكن الحكام أخذوا بعين الاعتبار ظروف السباق للتخفيف من العقوبة التي يتم تطبيقها عادة.

حيث جاء في البيان: "العقوبة الاعتيادية للتسبب بحادثة هي 10 ثوانٍ ونقطتا عقوبة. على ضوء العوامل المخففة، نقرّ تطبيق 5 ثوانٍ مع نقطة عقوبة واحدة فقط".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي
المقال التالي فورد: الالتزام تجاه ريد بُل في الفورمولا 1 "لم يتغيّر" بعد مغادرة نيوي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد
نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير

نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد
مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي

مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
مكلارين تدافع عن نفسها بشأن زيارة ترامب "تميمة الحظ" لمرآب الفريق في ميامي
بيريز تجنّب "كارثة" مع فيرستابن في انطلاقته "المتفائلة" لسباق ميامي

بيريز تجنّب "كارثة" مع فيرستابن في انطلاقته "المتفائلة" لسباق ميامي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
بيريز تجنّب "كارثة" مع فيرستابن في انطلاقته "المتفائلة" لسباق ميامي
التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027

التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027

MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط