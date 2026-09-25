ساينز يتلقى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في أذربيجان بسبب مخالفة العلم الأصفر

تلقى سائق ويليامز كارلوس ساينز عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق لسباق جائزة أذربيجان الكبرى يوم السبت في باكو، وذلك بسبب قيادته بسرعة زائدة تحت الأعلام الصفراء خلال التصفيات.

وفي نهاية القسم الثالث من التصفيات، كان ساينز آخر ثلاثة سائقين تأثروا بعلم أصفر عند المنعطف الثالث بسبب لاندو نوريس، الذي خرج إلى طريق الهروب. وعندما اقترب ساينز من منطقة الكبح، كان نوريس قد عاد بالفعل إلى الحلبة، لكن الإسباني ظل مطالبًا بمراعاة العلم الأصفر المحلي عند المنعطف الأيسر بزاوية 90 درجة.

وأبلغ مهندس سباق ساينز سائقه بوجود "علم أصفر" أمامه، وطلب منه "رفع قدمه قليلًا" عند دخول المنعطف. لكن مراقبي "فيا" وجدوا أن سائق ويليامز خفّض سرعته فقط في واحد من مقطعي المراقبة المتأثرين، وهما المقطعان الرابع والخامس، وبالتالي أوقعوا عليه عقوبة التراجع خمسة مراكز.

وجادل ساينز بأنه خفّض سرعته بما يكفي على امتداد المنطقة بأكملها، لكن الحكام اختلفوا مع تفسيره بعدما سجل أفضل مقطع فرعي له في الحصة داخل مقطع المراقبة الرابع.

وكتب الحكام في شرحهم للقرار: "أوضح ساينز أنه كان يعتزم إظهار خفض في السرعة على امتداد منطقة العلم الأصفر بأكملها. وقال إنه لم يعتبر من الضروري خفض السرعة على المقطع المستقيم، وإنما كان يعتزم إظهار رد فعله عند الاقتراب من المنعطف الثالث والخروج منه".

وأضاف: "واعتبر أن ذلك يمثل 'رفعًا شاملًا' يغطي مقاطع العلم الأصفر المتتالية. كما أوضح أن السيارة التي تسببت في ظهور العلم الأصفر في الأصل لم تعد موجودة في منطقة الخروج عن المسار، وأنه كان يتوقع سحب الأعلام الصفراء".

وأكمل: "لم يقبل الحكام هذا التفسير. عندما تكون مقاطع المراقبة المتتالية خاضعة لشروط العلم الأصفر، يجب على السائق إظهار استجابة واضحة لخفض السرعة في كل مقطع مراقبة فردي خاضع للعلم الأصفر. ولا يمكن لخفض السرعة في مقطع لاحق أن يفي بأثر رجعي بالمتطلب المطبق على القطاع السابق الخاضع للعلم الأصفر".

وأردف: "كما أن هذا الالتزام لا يعتمد على تقييم السائق نفسه لما إذا كان الخطر الأصلي لا يزال موجودًا داخل جزء معين من مقطع العلم الأصفر. وأظهرت بيانات القياس عن بُعد بوضوح أن استجابة ساينز للعلم الأصفر حدثت فقط في مقطع المراقبة الخامس. ولم يكن هناك أي خفض ملموس في السرعة في مقطع المراقبة الرابع يمكن نسبه بشكل واقعي إلى الاستجابة للعلم الأصفر. بل إن ساينز سجل بالفعل أسرع زمن له في الحصة داخل مقطع المراقبة الرابع."

ونتيجة لذلك، تلقى ساينز عقوبة التراجع خمسة مراكز، ليتراجع من المركز التاسع إلى المركز الرابع عشر على شبكة الانطلاق لسباق السبت. وتلغي هذه العقوبة جزءًا من العمل الكبير الذي قام به فريق ويليامز للعودة إلى القسم الثالث من التصفيات، بعدما جهّز هيكلًا جديدًا بالكامل وأخف وزنًا، إلى جانب أرضية معاد تصميمها لحدث باكو.

وتلقى سائق كاديلاك سيرجيو بيريز عقوبة التراجع ثلاثة مراكز بسبب إعاقة أوسكار بياستري سائق مكلارين في القسم الأول من التصفيات. وكان بيريز يسير في لفة تحضيرية على الجزء المتعرج من المقطع المستقيم البالغ طوله كيلومترين في باكو، والذي كان محل نقاش بسبب الفوارق الكبيرة في سرعات الاقتراب بين السيارات التي تحافظ على شحن البطارية خلال اللفة التحضيرية وتلك التي تسير بأقصى سرعة.