ساينز يتلقى عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة انطلاق سباق فرنسا لتغيير أحد عناصر وحدة الطاقة
سيتراجع كارلوس ساينز 10 مراكز من مكان تأهله لسباق فرنسا نهاية هذا الأسبوع بعدما وضعت فيراري نسخة جديدة من أنظمة التحكم الإلكترونية على وحدة طاقته.
انسحب ساينز من سباق جائزة النمسا الكبرى بينما كان في المركز الثالث في المراحل الختامية قبل أسبوعين بعد تعطّل محركه واشتعال النيران على سيارته.
وتركت تلك المشكلة فيراري في معضلة تقييم ما إذا ستغيّر وحدة طاقة ساينز وتتلقي العقوبة في بول ريكار نهاية هذا الأسبوع.
حيث صرّح ماتيا بينوتو مدير الفريق بأن ذلك قد يكون مرجّحًا جدًا، بينما أشار ساينز بأن هنالك فرصة لذلك.
وبعد انطلاق التجارب الحرة الأولى اليوم الجمعة، أصدرت "فيا" تحديثًا أكد حصول ساينز على عنصر جديد على وحدة طاقته.
وحيث أن تلك هي النسخة الثالثة من هذا العنصر - أنظمة التحكم الإلكترونية - ما يتجاوز الحد المسموح، فقد تلقى الإسباني تلقائيًا عقوبة التراجع 10 مراكز.
لكن وإذا ما أرادت فيراري تغيير المزيد من العناصر المتجاوز للحد المسموح على وحدة طاقة الإسباني - مثلما فعلت مع زميله شارل لوكلير في كندا - فسيتراجع ساينز لينطلق من آخر الترتيب لسباق فرنسا.
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