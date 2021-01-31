ساينز يتكلم عن زيارته العفوية لتوجيه الشكر إلى "التيفوزي"

قاد الإسباني للمرة الأولى سيارة فيراري خلال التجارب الخاصة التي أقيمت على حلبة فيورانو، وذلك على متن سيارة بمواصفات 2018.

وأكمل ساينز يوماً ونصف اليوم مع الفريق، ومع نهاية اليوم الأول قرر ركوب شاحنة إطفاء، والقيادة خارج القسم المخصص من المسار، إلى المنطقة التي كان يتواجد فيها المتابعون.

وضمن منشور على قنوات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، كشف أحد المتابعين أنهم "ذُهلوا" لوصول ساينز وكلامه معهم.

وتعليقاً على ما حصل، قال ذلك المتابع: "الساعة الرابعة بعد الظهر، توقفت الحصة وكنا على وشك الخروج من الحلبة عندما رأينا شاحنة إطفاء صغيرة تتوقف أمامنا".

وأكمل: "خرج منها كارلوس. لقد ذُهلنا. قاد كل تلك المسافة من أجل إلقاء التحية على بعض المتابعين خارج الحلبة، فقط كي يتكلم معنا! يا له من بطل متواضع ومتميز. شكراً لك كارلوس، لن ننسى هذا اليوم أبداً".

من جهته، كشف ساينز أنه اختار القيام بهذه الزيارة القصيرة بعد أن لمح بعض المتابعين والمشجعين وهم يظهرون دعمهم له.

فقال: "كانت هناك لافتتان تشجيعيتان. الناس هنا والتيفوزي في إيطاليا باتوا يعرفون اسمي بالفعل. إنها بداية جيدة!".

واختتم: "في نهاية اليوم، كانت هناك فرصة للتوجه إليهم وإلقاء التحية. اتجهت لألقي التحية عليهم وشكرهم لتواجدهم هنا ودعمهم لي في هذا اليوم الخاص جداً، وكذلك لأتشارك معهم بعضاً من الشغف والأهمية التي يحتلها هذا اليوم الخاص في قلبي".