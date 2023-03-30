ساينز يتكلم عن تفاصيل مشاكل سيارة فيراري 2023

بعد الفوز بسباقين من أصل أول ثلاثة سباقات في الموسم الماضي وقبل أن تتفوق عليهم ريد بُل لاحقاً، يبدو أن فيراري بدأت موسم 2023 بشكل ضعيف.

حيث تحتل حالياً المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلف أستون مارتن ومرسيدس وريد بُل، حيث واجهت مشاكل في الموثوقية كذلك.

ويبدو أن سيارة فيراري ضمن السعي لتحسين انسيابيتها بهدف مجاراة ريد بُل، قد انخفض أداؤها ضمن المنعطفات مقارنة بسابقتها.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال رأيه مع زميله شارل لوكلير عن مشاكل السيارة الحالية، أجاب ساينز: "بصراحة، تحليلنا لأول سباقين أشار لعدم وجود مشكلة محورية في السيارة، لكنها سيارة صعبة المراس، وصعبة التوقع خلال السباق".

وأكمل: "إنها ’تأكل الإطارات’ بشكل كبير. هذا ما نحتاج تحسينه".

وتابع: "إنها سيارة صعبة المراس وعلينا إيجاد طريقة لتهدئتها. لكن الأمر الجيد أننا نعلم جميعنا قدرة فريق مارانيللو على التصرف".

واسترسل: "إن ضغطنا جميعنا بنفس الاتجاه، فإنني واثق من قدرة الفريق على إدارة الوضع. ليس على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط".

وأوضح ساينز أنه ينتظر ليرى إن كانت التحديثات ستحسّن الوضع، خاصة فيما يتعلق بمعدلات تآكل الإطارات وهي المشكلة التي عانت منها في البحرين والسعودية.

فقال: "نأمل أن تحسن التحديثات من القدرة التنافسية للسيارة، لأنها محدودة حالياً. لا يمكننا المنافسة لأن السيارة صعبة القيادة في الهواء المتسخ".

وأكمل: "إنها تأكل الإطارات، ولا تسمح لنا بالضغط أو التجاوز لأننا بحاجة لإدارة الإطارات بشكل مستمر".

وتابع: "ذلك يعني أننا غير قادرون على المناورة في السباق".

واختتم: "نعلم تماماً مواضع الضعف، ونأمل تحسينها".