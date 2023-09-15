ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة
كما كان الحال في التجارب الحرة الأولى ظهرت فيراري بوتيرة سريعة للغاية في التجارب الحرة الثانية على حلبة مارينا باي لجائزة سنغافورة الكبرى.
أكملت فيراري التجارب الحرة الثانية في الصدارة بفارق 0.018 ثانية فقط بين ساينز ولوكلير.
بينما أنهى جورج راسل سائق مرسيدس الحصة ثالثاً متقدماً على فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، وزميله بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
مجريات الحصة
مع بداية الحصة، خرجت أغلب السيارات مع إطارات ميديوم والقسم الآخر على إطارات هارد.
وبالفعل بدت فيراري سريعة أيضاً حيث سجل كارلوس ساينز الزمن الأسرع المبدئي أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، بينما كان زميله شارل لوكلير ثالثاً.
قبل أن ينتقل لوكلير للمركز الأول متقدماً على زميله ساينز، حيث بدا أن سائقي السيارة الحمراء مرتاحان على متنها.
وبعد مرور عشرين دقيقة تقريباً، كان يوكي تسونودا ثالثاً خلف ثنائي فيراري على متن ألفا تاوري أمام ألونسو، جورج راسل (مرسيدس) وسيرجيو بيريز (ريد بُل)، بينما كان زميله ماكس فيرستابن تاسعاً.
ومع انتقال السائقين لاستعمال إطارات سوفت بهدف العمل على محاكاة المسافات القصيرة، تقدمت فيراري مجدداً للصدارة مع ساينز في المركز الأول أمام زميله لوكلير بفارق 0.016 ثانية فقط.
ألونسو وضع سيارته بالمركز الثالث خلف أصيل موناكو وأمام فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.
لويس هاميلتون أعاد سيارة مرسيدس إلى المركز الثالث خلف سيارتي فيراري، لكن لم تظهر ريد بُل بأداء مقنع حيث اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز السادس على إطارات سوفت أمام زميله بيريز وخلف سيارة مرسيدس التي يقودها جورج راسل.
وسُمع بيريز وهو يشتكي من تماسك القسم الخلفي لسيارته، وهي نفس المشكلة التي عانى منها زميله فيرستابن في الحصة السابقة.
ومع الانتقال للعمل على محاكاة السباق، ظهرت فيراري، مرسيدس، ريد بُل وأستون مارتن بأزمنة متقاربة للغاية، ما يترك المجال مفتوحاً للعديد من التفسيرات لبقية الجولة، خاصة وأن وتيرة ألونسو كانت ممتازة على المسافات الطويلة.
وانتهت الحصة مع ساينز أولاً أمام زميله لوكلير بفارق 0.018 ثانية فقط ومن ثم راسل، ألونسو وهاميلتون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
لاندو نوريس أكمل الحصة سادساً على متن مكلارين متقدماً على سائقي ريد بُل: سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن.
بينما أكمل كيفن ماغنوسن وفالتيري بوتاس ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن هاس وألفا روميو على التوالي.
التجارب الحرة الثانية
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1:32.120
|197.859
|2
|لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|27
|+0.018
|0.018
|197.820
|3
|راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|+0.235
|0.217
|197.355
|4
|ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|+0.358
|0.123
|197.093
|5
|هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|23
|+0.465
|0.107
|196.865
|6
|نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|23
|+0.591
|0.126
|196.598
|7
|بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|23
|+0.692
|0.101
|196.384
|8
|فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|23
|+0.732
|0.040
|196.299
|9
|ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|25
|+0.897
|0.165
|195.951
|10
|بوتاس ألفا روميو
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|+0.985
|0.088
|195.766
|11
|هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|22
|+1.019
|0.034
|195.694
|12
|لاوسون ألفا تاوري
|40
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|+1.165
|0.146
|195.388
|13
|أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|25
|+1.241
|0.076
|195.229
|14
|سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|+1.270
|0.029
|195.168
|15
|بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|23
|+1.341
|0.071
|195.020
|16
|تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|+1.357
|0.016
|194.987
|17
|جو ألفا روميو
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|+1.455
|0.098
|194.782
|18
|غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|24
|+1.704
|0.249
|194.265
|19
|سارجينت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|28
|+2.207
|0.503
|193.229
|20
|ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|5
|+3.438
|1.231
|190.740
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