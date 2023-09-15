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فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى تقرير التجارب

ساينز يتقدم على لوكلير بفارق 0.018 ثانية ليتصدر التجارب الحرة الثانية في سنغافورة

كما كان الحال في التجارب الحرة الأولى ظهرت فيراري بوتيرة سريعة للغاية في التجارب الحرة الثانية على حلبة مارينا باي لجائزة سنغافورة الكبرى.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري

أكملت فيراري التجارب الحرة الثانية في الصدارة بفارق 0.018 ثانية فقط بين ساينز ولوكلير.

بينما أنهى جورج راسل سائق مرسيدس الحصة ثالثاً متقدماً على فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، وزميله بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

مع بداية الحصة، خرجت أغلب السيارات مع إطارات ميديوم والقسم الآخر على إطارات هارد.

وبالفعل بدت فيراري سريعة أيضاً حيث سجل كارلوس ساينز الزمن الأسرع المبدئي أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، بينما كان زميله شارل لوكلير ثالثاً.

قبل أن ينتقل لوكلير للمركز الأول متقدماً على زميله ساينز، حيث بدا أن سائقي السيارة الحمراء مرتاحان على متنها.

وبعد مرور عشرين دقيقة تقريباً، كان يوكي تسونودا ثالثاً خلف ثنائي فيراري على متن ألفا تاوري أمام ألونسو، جورج راسل (مرسيدس) وسيرجيو بيريز (ريد بُل)، بينما كان زميله ماكس فيرستابن تاسعاً.

ومع انتقال السائقين لاستعمال إطارات سوفت بهدف العمل على محاكاة المسافات القصيرة، تقدمت فيراري مجدداً للصدارة مع ساينز في المركز الأول أمام زميله لوكلير بفارق 0.016 ثانية فقط.

ألونسو وضع سيارته بالمركز الثالث خلف أصيل موناكو وأمام فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

لويس هاميلتون أعاد سيارة مرسيدس إلى المركز الثالث خلف سيارتي فيراري، لكن لم تظهر ريد بُل بأداء مقنع حيث اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز السادس على إطارات سوفت أمام زميله بيريز وخلف سيارة مرسيدس التي يقودها جورج راسل.

وسُمع بيريز وهو يشتكي من تماسك القسم الخلفي لسيارته، وهي نفس المشكلة التي عانى منها زميله فيرستابن في الحصة السابقة.

ومع الانتقال للعمل على محاكاة السباق، ظهرت فيراري، مرسيدس، ريد بُل وأستون مارتن بأزمنة متقاربة للغاية، ما يترك المجال مفتوحاً للعديد من التفسيرات لبقية الجولة، خاصة وأن وتيرة ألونسو كانت ممتازة على المسافات الطويلة.

وانتهت الحصة مع ساينز أولاً أمام زميله لوكلير بفارق 0.018 ثانية فقط ومن ثم راسل، ألونسو وهاميلتون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

لاندو نوريس أكمل الحصة سادساً على متن مكلارين متقدماً على سائقي ريد بُل: سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن.

بينما أكمل كيفن ماغنوسن وفالتيري بوتاس ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن هاس وألفا روميو على التوالي.

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التجارب الحرة الثانية

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spain ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 26 1:32.120   197.859
2 Monaco لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 27 +0.018 0.018 197.820
3 United Kingdom راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 25 +0.235 0.217 197.355
4 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 25 +0.358 0.123 197.093
5 United Kingdom هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 23 +0.465 0.107 196.865
6 United Kingdom نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 23 +0.591 0.126 196.598
7 Mexico بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 23 +0.692 0.101 196.384
8 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 23 +0.732 0.040 196.299
9 Denmark ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 25 +0.897 0.165 195.951
10 Finland بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 24 +0.985 0.088 195.766
11 Germany هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 22 +1.019 0.034 195.694
12 New Zealand لاوسون ألفا تاوري 40 AlphaTauri Red Bull 27 +1.165 0.146 195.388
13 France أوكون ألبين 31 Alpine Renault 25 +1.241 0.076 195.229
14 Canada سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 25 +1.270 0.029 195.168
15 Australia بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 23 +1.341 0.071 195.020
16 Japan تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 27 +1.357 0.016 194.987
17 China جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 25 +1.455 0.098 194.782
18 France غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 24 +1.704 0.249 194.265
19 United States سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes 28 +2.207 0.503 193.229
20 Thailand ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 5 +3.438 1.231 190.740
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