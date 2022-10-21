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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى تقرير التجارب

ساينز يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في أوستن

وضع كارلوس ساينز الإبن المعيار مع بداية مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على ماكس فيرشتابن المتوّج باللقب خلال الحصّة الأولى.

ساينز يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في أوستن

عرفت هذه الحصّة مشاركة العديد من السائقين الناشئين وعددهم خمسة بمن فيهم أليكس بالو سائق الإندي كار، حيث قال بعد عدّة لفّات على سيارة مكلارين: "هذه السيارة جنونيّة".

لكنّ أنطونيو جيوفينازي المشارك في هذه الحصّة مع هاس لم يُعزّز حظوظه كثيرًا على صعيد فرصه في العودة إلى التسابق في العام المقبل وذلك بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشكلٍ جانبي بحجاز "تيك برو" في المقطع الأخير.

وتسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر لوهلة، لكنّه تمكّن من التحرّك بها والعودة إلى مرآب الفريق، بالرغم من أنّها تضرّرت على الأرجح بشكلٍ يحول دون عودته لإكمال المزيد من اللفّات.

في المقابل زوّد فريق مرسيدس سيارته بالكثير من أنظمة الاستشعار من أجل اختبار التحديثات الأخيرة لهذا الموسم والتي شملت الجناح الأمامي والأرضيّة.

أمّا فيراري فقد اختارت تأجيل تغيير محرّكي سيارتيها حتّى صباح السبت، وذلك بالنظر إلى مشاركة أحد الناشئين على سيارة شارل لوكلير، وإجراء كارلوس ساينز الإبن لاختبارات مختلفة.

وأكمل ساينز الإبن الحصّة في الصدارة بعد تسجيله 1:36.857 دقيقة ليتقدّم على فيرشتابن بفارق 0.224 ثانية.

واشتكى فيرشتابن قائلًا: "هناك خطبٌ ما في السيارة، مقدّمة السيارة غير متماسكة على الإطلاق".

ونجح لويس هاميلتون في التواجد في المركز الثالث على متن سيارة مرسيدس المُحدّثة، بالرغم من عدم استخدام الفريق للجناح الأمامي الجديد، لكنّه كان على بُعد قرابة نصف ثانية عن زمن ساينز.

وقدّم فريق أستون مارتن سرعة قويّة لافتة للأنظار، حيث تواجد لانس سترول في المركز الرابع متفوّقًا على سيرجيو بيريز الذي تلقى عقوبة التراجع خمسة مراكز لانتقاله إلى المحرّك الخامس له هذا الموسم.

وذهب المركز السادس إلى فرناندو ألونسو الذي حلّ أمام جورج راسل وبيير غاسلي، بينما أكمل لاندو نوريس وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 19 1:36.857     204.908
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 15 1:37.081 0.224 0.224 204.435
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:37.332 0.475 0.251 203.908
4 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:37.460 0.603 0.128 203.640
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 19 1:37.515 0.658 0.055 203.525
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 25 1:37.713 0.856 0.198 203.113
7 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 23 1:37.802 0.945 0.089 202.928
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 24 1:37.810 0.953 0.008 202.911
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 23 1:37.856 0.999 0.046 202.816
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 25 1:38.041 1.184 0.185 202.433
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 1:38.102 1.245 0.061 202.307
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 21 1:38.276 1.419 0.174 201.949
13 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 21 1:38.422 1.565 0.146 201.650
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 23 1:38.898 2.041 0.476 200.679
15 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 20 1:38.922 2.065 0.024 200.630
16 39 Russian Federation روبرت شوارتزمان فيراري فيراري 21 1:38.951 2.094 0.029 200.572
17 28 Spain أليكس بالو مكلارين مرسيدس 21 1:39.911 3.054 0.960 198.644
18 98 France تيو بورشير ألفا روميو فيراري 19 1:40.175 3.318 0.264 198.121
19 45 United States لوجان سارجينت ويليامز مرسيدس 23 1:40.325 3.468 0.150 197.825
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي هاس فيراري 4 1:43.063 6.206 2.738 192.569
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