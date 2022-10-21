ساينز يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في أوستن
وضع كارلوس ساينز الإبن المعيار مع بداية مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على ماكس فيرشتابن المتوّج باللقب خلال الحصّة الأولى.
عرفت هذه الحصّة مشاركة العديد من السائقين الناشئين وعددهم خمسة بمن فيهم أليكس بالو سائق الإندي كار، حيث قال بعد عدّة لفّات على سيارة مكلارين: "هذه السيارة جنونيّة".
لكنّ أنطونيو جيوفينازي المشارك في هذه الحصّة مع هاس لم يُعزّز حظوظه كثيرًا على صعيد فرصه في العودة إلى التسابق في العام المقبل وذلك بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشكلٍ جانبي بحجاز "تيك برو" في المقطع الأخير.
وتسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر لوهلة، لكنّه تمكّن من التحرّك بها والعودة إلى مرآب الفريق، بالرغم من أنّها تضرّرت على الأرجح بشكلٍ يحول دون عودته لإكمال المزيد من اللفّات.
في المقابل زوّد فريق مرسيدس سيارته بالكثير من أنظمة الاستشعار من أجل اختبار التحديثات الأخيرة لهذا الموسم والتي شملت الجناح الأمامي والأرضيّة.
أمّا فيراري فقد اختارت تأجيل تغيير محرّكي سيارتيها حتّى صباح السبت، وذلك بالنظر إلى مشاركة أحد الناشئين على سيارة شارل لوكلير، وإجراء كارلوس ساينز الإبن لاختبارات مختلفة.
وأكمل ساينز الإبن الحصّة في الصدارة بعد تسجيله 1:36.857 دقيقة ليتقدّم على فيرشتابن بفارق 0.224 ثانية.
واشتكى فيرشتابن قائلًا: "هناك خطبٌ ما في السيارة، مقدّمة السيارة غير متماسكة على الإطلاق".
ونجح لويس هاميلتون في التواجد في المركز الثالث على متن سيارة مرسيدس المُحدّثة، بالرغم من عدم استخدام الفريق للجناح الأمامي الجديد، لكنّه كان على بُعد قرابة نصف ثانية عن زمن ساينز.
وقدّم فريق أستون مارتن سرعة قويّة لافتة للأنظار، حيث تواجد لانس سترول في المركز الرابع متفوّقًا على سيرجيو بيريز الذي تلقى عقوبة التراجع خمسة مراكز لانتقاله إلى المحرّك الخامس له هذا الموسم.
وذهب المركز السادس إلى فرناندو ألونسو الذي حلّ أمام جورج راسل وبيير غاسلي، بينما أكمل لاندو نوريس وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|19
|1:36.857
|204.908
|2
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|15
|1:37.081
|0.224
|0.224
|204.435
|3
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|20
|1:37.332
|0.475
|0.251
|203.908
|4
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|23
|1:37.460
|0.603
|0.128
|203.640
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|19
|1:37.515
|0.658
|0.055
|203.525
|6
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|25
|1:37.713
|0.856
|0.198
|203.113
|7
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|23
|1:37.802
|0.945
|0.089
|202.928
|8
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|24
|1:37.810
|0.953
|0.008
|202.911
|9
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|23
|1:37.856
|0.999
|0.046
|202.816
|10
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|25
|1:38.041
|1.184
|0.185
|202.433
|11
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|24
|1:38.102
|1.245
|0.061
|202.307
|12
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|21
|1:38.276
|1.419
|0.174
|201.949
|13
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|21
|1:38.422
|1.565
|0.146
|201.650
|14
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|23
|1:38.898
|2.041
|0.476
|200.679
|15
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|20
|1:38.922
|2.065
|0.024
|200.630
|16
|39
|روبرت شوارتزمان
|فيراري
|فيراري
|21
|1:38.951
|2.094
|0.029
|200.572
|17
|28
|أليكس بالو
|مكلارين
|مرسيدس
|21
|1:39.911
|3.054
|0.960
|198.644
|18
|98
|تيو بورشير
|ألفا روميو
|فيراري
|19
|1:40.175
|3.318
|0.264
|198.121
|19
|45
|لوجان سارجينت
|ويليامز
|مرسيدس
|23
|1:40.325
|3.468
|0.150
|197.825
|20
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|هاس
|فيراري
|4
|1:43.063
|6.206
|2.738
|192.569
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