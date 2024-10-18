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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة وهاميلتون ينجو من انزلاق كبير

سجّل كارلوس ساينز الإبن 1:33.602 دقيقة ليضمن صدارة التجارب الحرّة الوحيدة في أوستن.

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كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

تصدّر ساينز جدول الأزمنة ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى متقدّمًا ثنائيّة فيراري، وذلك في ظلّ تواجد زميله شارل لوكلير خلفه بـ 0.021 ثانية.

وكان لوكلير قد تواجد في الصدارة في الطلعات الأولى على إطارات "هارد" في النصف الأوّل من الحصّة، حيث حقّق 1:34.966 دقيقة وبدا أنّه يتّجه لوضع المعيار كذلك على إطارات "سوفت"، بالرغم من أنّ ساينز كان أسرع قليلًا عندما حقّق 1:34.717 دقيقة على التركيبة القاسية.

ومن ثمّ سجّل ماكس فيرستابن دقيقة واحدة و33.855 ثانية على إطارات "سوفت"، وكان أسرع حينها بحوالي ثمانية أعشارٍ من الثانية من زميله سيرجيو بيريز، وذلك في ظلّ اختيار ريد بُل إتمام طلعات "سوفت" مبكّرًا.

وبقي الوضع على حاله حتّى الدقائق العشر الأخيرة قبل انتقال أغلب السائقين إلى تركيبة "سوفت" لمحاكاة التصفيات، حيث قفز ساينز إلى الصدارة مُسجّلًا 1:33.602 دقيقة.

وتقدّم لوكلير إلى المركز الثاني مع تبقي نصف دقيقة في عمر الحصّة، بالرغم من أنّ أصيل موناكو أُجبر على إلغاء لفّته السريعة الأولى على إطاراته الجديدة بسبب اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

وكان زمن فيرستابن كافيًا لوضعه ثالثًا أمام ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري على التوالي.

وحجز لويس هاميلتون وجورج راسل المركزين السادس والسابع تباعًا، لكنّهما تعرّضا لانزلاقين بارزين على سيارة "دبليو15" المحدّثة التي كان من الصعب التحكّم فيها.

إذ تعرّض هاميلتون لانزلاقٍ كبير بعبوره على المطبّ في رأس المنعطف الرابع، بينما انزلق راسل في المنعطف الأوّل.

وحلّ كيفن ماغنوسن ثامنًا أمام فرناندو ألونسو، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

   
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المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 25

1:33.602

   212.033
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 27

+0.021

1:33.623

 0.021 211.986
3 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 23

+0.253

1:33.855

 0.232 211.462
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 25

+0.266

1:33.868

 0.013 211.433
5 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 26

+0.306

1:33.908

 0.040 211.343
6 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 22

+0.361

1:33.963

 0.055 211.219
7 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 27

+0.491

1:34.093

 0.130 210.927
8 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 24

+0.494

1:34.096

 0.003 210.920
9 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 24

+0.510

1:34.112

 0.016 210.884
10 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 20

+0.711

1:34.313

 0.201 210.435
11 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 24

+0.762

1:34.364

 0.051 210.321
12 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 24

+0.773

1:34.375

 0.011 210.297
13 New Zealand ل. لاوسون آربي 30 RB Red Bull 28

+0.841

1:34.443

 0.068 210.145
14 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 26

+1.016

1:34.618

 0.175 209.757
15 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 24

+1.017

1:34.619

 0.001 209.754
16 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 24

+1.036

1:34.638

 0.019 209.712
17 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 24

+1.204

1:34.806

 0.168 209.341
18 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 26

+1.439

1:35.041

 0.235 208.823
19 Argentina ف. كولابينتو ويليامز 43 Williams Mercedes 27

+1.646

1:35.248

 0.207 208.369
20 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 15

+3.617

1:37.219

 1.971 204.145
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