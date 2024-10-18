ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة وهاميلتون ينجو من انزلاق كبير

تصدّر ساينز جدول الأزمنة ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى متقدّمًا ثنائيّة فيراري، وذلك في ظلّ تواجد زميله شارل لوكلير خلفه بـ 0.021 ثانية.

وكان لوكلير قد تواجد في الصدارة في الطلعات الأولى على إطارات "هارد" في النصف الأوّل من الحصّة، حيث حقّق 1:34.966 دقيقة وبدا أنّه يتّجه لوضع المعيار كذلك على إطارات "سوفت"، بالرغم من أنّ ساينز كان أسرع قليلًا عندما حقّق 1:34.717 دقيقة على التركيبة القاسية.

ومن ثمّ سجّل ماكس فيرستابن دقيقة واحدة و33.855 ثانية على إطارات "سوفت"، وكان أسرع حينها بحوالي ثمانية أعشارٍ من الثانية من زميله سيرجيو بيريز، وذلك في ظلّ اختيار ريد بُل إتمام طلعات "سوفت" مبكّرًا.

وبقي الوضع على حاله حتّى الدقائق العشر الأخيرة قبل انتقال أغلب السائقين إلى تركيبة "سوفت" لمحاكاة التصفيات، حيث قفز ساينز إلى الصدارة مُسجّلًا 1:33.602 دقيقة.

وتقدّم لوكلير إلى المركز الثاني مع تبقي نصف دقيقة في عمر الحصّة، بالرغم من أنّ أصيل موناكو أُجبر على إلغاء لفّته السريعة الأولى على إطاراته الجديدة بسبب اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

وكان زمن فيرستابن كافيًا لوضعه ثالثًا أمام ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري على التوالي.

وحجز لويس هاميلتون وجورج راسل المركزين السادس والسابع تباعًا، لكنّهما تعرّضا لانزلاقين بارزين على سيارة "دبليو15" المحدّثة التي كان من الصعب التحكّم فيها.

إذ تعرّض هاميلتون لانزلاقٍ كبير بعبوره على المطبّ في رأس المنعطف الرابع، بينما انزلق راسل في المنعطف الأوّل.

وحلّ كيفن ماغنوسن ثامنًا أمام فرناندو ألونسو، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.