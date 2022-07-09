ساينز يتقدّم ثنائية فيراري في التجارب الحرة الثانية في النمسا

تقدّم ثنائي فيراري على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في الحصة التي تسبق السباق التأهيلي القصير اليوم.

وتفوّق الإسباني ساينز بفارق 0.05 ثانية فقط على زميله لوكلير في حصة هيمنت فيها فيراري من حيث عدد اللفات المقطوعة بأكثر من 80 لفة.

في الأثناء، كان فيرشتابن - الذي سينطلق أولًا في السباق القصير - على بعد عشرين من الثانية، لكن بدا بأنه يملك وتيرة السباق الأكثر التنافسية.

فيما تقدم ثنائي ألبين فرنادو ألونسو وإستيبان أوكون أمام زميل فيرشتابن في ريد بُل سيرجيو بيريز.

وتقدمت فيراري إلى قمة الأزمنة مع بقاء 25 دقيقة في الحصة، وذلك بعد وضعها مجموعة إطارات سوفت سي5 الأسرع.

وسجل لوكلير دقيقة و08.660 ثانية ليتواجد في الصدارة المؤقتة، لكنه لم يحسن ذلك الوقت ليأتي ساينز قبل 18 دقيقة من النهاية ويسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و08.610 ثانية.

فيرشتابن حامل اللقب أكمل الحصة ثالثًا بفارق 0.168 ثانية خلف ساينز مع تسجيله دقيقة و08.778 ثانية.

وبالانتقال لمجريات الحصة، فقد كانت فرق ألفا روميو، هاس وأستون مارتن أول من خرج إلى المسار رفقة لاندو نوريس سائق مكلارين الذي سجل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و10.670 ثانية على إطارات ميديوم.

لكن ومع دخول فيرشتابن على إطارات سوفت، فقد كانت الصدارة المؤقتة من نصيبه مع دقيقة و09.170 ثانية متقدمًا على ساينز بفارق 0.3 ثانية.

ونجح سائق ريد بُل بعد ذلك بتحسين زمنه مسجلًا دقيقة و09.067 ثانية، قبل أن يكسر هذا الحاجز ويسجل دقيقة و08.966 ثانية.

وكان الهولندي متقدمًا حينها بفارق 0.2 ثانية أمام ساينز، مع تواجد لوكلير على بعد 0.6 ثانية.

وبالحديث عن فريق مرسيدس، فقد دخل راسل الحصة بعد 11 دقيقة إثر الإصلاحات على سيارته، حيث سجل دقيقة و09.240 ثانية فاصلًا بين ثنائي فيراري في مرحلة ما.

فيما لم يدخل زميله لويس هاميلتون إلا قبل 14 دقيقة من النهاية، حيث سجل لفة سريعة وحيدة على إطارات سوفت مع دقيقة و09.350 ثانية ليكتفي بالمركز التاسع أمام نوريس وخلف فالتيري بوتاس وزميله راسل الذي حل سابعًا.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: