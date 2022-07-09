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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب

ساينز يتقدّم ثنائية فيراري في التجارب الحرة الثانية في النمسا

نجح كارلوس ساينز بتقدمّ ثنائية فيراري في أمام زميله شارل لوكلير في التجارب الحرة الثانية لجائزة النمسا الكبرى، الحصة التي غاب عن معظمها لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسبب الإصلاحات على سيارته جرّاء حادثته في تصفيات الأمس.

ساينز يتقدّم ثنائية فيراري في التجارب الحرة الثانية في النمسا

تقدّم ثنائي فيراري على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في الحصة التي تسبق السباق التأهيلي القصير اليوم.

وتفوّق الإسباني ساينز بفارق 0.05 ثانية فقط على زميله لوكلير في حصة هيمنت فيها فيراري من حيث عدد اللفات المقطوعة بأكثر من 80 لفة.

في الأثناء، كان فيرشتابن - الذي سينطلق أولًا في السباق القصير - على بعد عشرين من الثانية، لكن بدا بأنه يملك وتيرة السباق الأكثر التنافسية.

فيما تقدم ثنائي ألبين فرنادو ألونسو وإستيبان أوكون أمام زميل فيرشتابن في ريد بُل سيرجيو بيريز.

وتقدمت فيراري إلى قمة الأزمنة مع بقاء 25 دقيقة في الحصة، وذلك بعد وضعها مجموعة إطارات سوفت سي5 الأسرع.

وسجل لوكلير دقيقة و08.660 ثانية ليتواجد في الصدارة المؤقتة، لكنه لم يحسن ذلك الوقت ليأتي ساينز قبل 18 دقيقة من النهاية ويسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و08.610 ثانية.

فيرشتابن حامل اللقب أكمل الحصة ثالثًا بفارق 0.168 ثانية خلف ساينز مع تسجيله دقيقة و08.778 ثانية.

وبالانتقال لمجريات الحصة، فقد كانت فرق ألفا روميو، هاس وأستون مارتن أول من خرج إلى المسار رفقة لاندو نوريس سائق مكلارين الذي سجل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و10.670 ثانية على إطارات ميديوم.

لكن ومع دخول فيرشتابن على إطارات سوفت، فقد كانت الصدارة المؤقتة من نصيبه مع دقيقة و09.170 ثانية متقدمًا على ساينز بفارق 0.3 ثانية.

ونجح سائق ريد بُل بعد ذلك بتحسين زمنه مسجلًا دقيقة و09.067 ثانية، قبل أن يكسر هذا الحاجز ويسجل دقيقة و08.966 ثانية.

وكان الهولندي متقدمًا حينها بفارق 0.2 ثانية أمام ساينز، مع تواجد لوكلير على بعد 0.6 ثانية.

وبالحديث عن فريق مرسيدس، فقد دخل راسل الحصة بعد 11 دقيقة إثر الإصلاحات على سيارته، حيث سجل دقيقة و09.240 ثانية فاصلًا بين ثنائي فيراري في مرحلة ما.

فيما لم يدخل زميله لويس هاميلتون إلا قبل 14 دقيقة من النهاية، حيث سجل لفة سريعة وحيدة على إطارات سوفت مع دقيقة و09.350 ثانية ليكتفي بالمركز التاسع أمام نوريس وخلف فالتيري بوتاس وزميله راسل الذي حل سابعًا.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 40 1:08.610  
2 16 Monaco شارل لوكلير 43 1:08.660 0.050
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن 32 1:08.778 0.168
4 14 Spain فرناندو ألونسو 21 1:08.832 0.222
5 31 France إستيبان أوكون 24 1:08.848 0.238
6 11 Mexico سيرجيو بيريز 36 1:09.179 0.569
7 63 United Kingdom جورج راسل 33 1:09.240 0.630
8 77 Finland فالتيري بوتاس 26 1:09.251 0.641
9 44 United Kingdom لويس هاميلتون 14 1:09.350 0.740
10 4 United Kingdom لاندو نوريس 38 1:09.519 0.909
11 18 Canada لانس سترول 43 1:09.525 0.915
12 10 France بيير غاسلي 37 1:09.579 0.969
13 5 Germany سيباستيان فيتيل 44 1:09.602 0.992
14 24 China غوانيو جو 36 1:09.665 1.055
15 47 Germany ميك شوماخر 32 1:09.700 1.090
16 23 Thailand ألكسندر ألبون 34 1:09.740 1.130
17 3 Australia دانيال ريكاردو 34 1:09.852 1.242
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن 34 1:09.960 1.350
19 22 Japan يوكي تسونودا 39 1:10.005 1.395
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي 36 1:10.261 1.651

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