ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الثانية الفوضويّة في سنغافورة

اتّجهت الأنظار صوب مرآبي فيراري وريد بُل في ظلّ مواصلة عمل الفريقين على سيارتي شارل لوكلير وماكس فيرشتابن عند انطلاق الحصّة.

في الأثناء كاد جورج راسل أن يتعرّض لحادثٍ مماثلٍ لما وقعه له في الحصّة الأولى، لكنّه تمكّن من التوقّف قبل لمس الجدار عند المنعطف الـ 12 هذه المرّة.

ودخل فيرشتابن أخيرًا بعد مرور أكثر من 20 دقيقة واختار إطارات "هارد" حينها، في حين بقي سيرجيو بيريز ولوكلير الوحيدين اللذين لم يدخلا المسار بعد في تلك المرحلة.

وانتقل السائقون في النصف الثاني من الحصّة إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة.

واحتكّ بيريز حينها بقوّة بالجدار الجانبيّ مع دخوله إلى الحلبة، لكنّه أفلت من دون الكثير من الضرر، ولم يقتصر الأمر عليه، حيث احتكّ ساينز بالجدار الجانبي في المقطع الأخير في لفّته السريعة هو الآخر، وكانت الأخطار حاضرة بكثافة بين السائقين.

وحدثت واقعة مخيفة في خطّ الحظائر عندما اشتعلت ألسنة اللهب في سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي عند دفعها إلى المرآب من قبل ميكانيكيي الفريق، لكن سرعان ما تمّت السيطرة على الوضع.

وانتهت الحصّة بتواجد ساينز الإبن في الصدارة بـ 1:42.587 دقيقة، وفي حين أنّ لوكلير سجّل زمنًا قويًا جدًا على إطارات "ميديوم"، إلّا أنّه فشل في تحسين زمنه كثيرًا عندما انتقل إلى إطارات "سوفت"، خاصة بعد أن أضاع الكثير من الوقت في المقطع الثالث الأخير، ليُنهي الحصّة بفارق عُشرين من الثانية عن زميله، لكنّه خسر فرصة محاكاة المسافات الطويلة.

وحلّ جورج راسل ثالثًا لصالح مرسيدس، في حين بقي فيرشتابن معظم الوقت في المرآب وبالكاد أكمل محاولة على إطارات "سوفت" في النهاية ليتواجد رابعًا بفارق ثُلث ثانية عن الصدارة.

وبعد تصدّره الحصّة الأولى، اقتصر لويس هاميلتون على المركز الخامس أمام إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس.

وتواجد فرناندو ألونسو في المركز الثامن مؤكّدًا وتيرة ألبين القويّة نهاية هذا الأسبوع وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وعانى بيريز في هذه الحصّة واكتفى بالمركز التاسع، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: