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فورمولا 1 / كسوة خاصة لسيارة مكلارين لجائزة سنغافورة تقرير السباق

ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الثانية الفوضويّة في سنغافورة

سجّل كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق على زميله شارل لوكلير، وذلك في حصّة عرفت الكثير من الاحتكاكات والأخطاء والمشاكل التقنيّة.

ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الثانية الفوضويّة في سنغافورة

اتّجهت الأنظار صوب مرآبي فيراري وريد بُل في ظلّ مواصلة عمل الفريقين على سيارتي شارل لوكلير وماكس فيرشتابن عند انطلاق الحصّة.

في الأثناء كاد جورج راسل أن يتعرّض لحادثٍ مماثلٍ لما وقعه له في الحصّة الأولى، لكنّه تمكّن من التوقّف قبل لمس الجدار عند المنعطف الـ 12 هذه المرّة.

ودخل فيرشتابن أخيرًا بعد مرور أكثر من 20 دقيقة واختار إطارات "هارد" حينها، في حين بقي سيرجيو بيريز ولوكلير الوحيدين اللذين لم يدخلا المسار بعد في تلك المرحلة.

وانتقل السائقون في النصف الثاني من الحصّة إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة.

واحتكّ بيريز حينها بقوّة بالجدار الجانبيّ مع دخوله إلى الحلبة، لكنّه أفلت من دون الكثير من الضرر، ولم يقتصر الأمر عليه، حيث احتكّ ساينز بالجدار الجانبي في المقطع الأخير في لفّته السريعة هو الآخر، وكانت الأخطار حاضرة بكثافة بين السائقين.

وحدثت واقعة مخيفة في خطّ الحظائر عندما اشتعلت ألسنة اللهب في سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي عند دفعها إلى المرآب من قبل ميكانيكيي الفريق، لكن سرعان ما تمّت السيطرة على الوضع.

وانتهت الحصّة بتواجد ساينز الإبن في الصدارة بـ 1:42.587 دقيقة، وفي حين أنّ لوكلير سجّل زمنًا قويًا جدًا على إطارات "ميديوم"، إلّا أنّه فشل في تحسين زمنه كثيرًا عندما انتقل إلى إطارات "سوفت"، خاصة بعد أن أضاع الكثير من الوقت في المقطع الثالث الأخير، ليُنهي الحصّة بفارق عُشرين من الثانية عن زميله، لكنّه خسر فرصة محاكاة المسافات الطويلة.

وحلّ جورج راسل ثالثًا لصالح مرسيدس، في حين بقي فيرشتابن معظم الوقت في المرآب وبالكاد أكمل محاولة على إطارات "سوفت" في النهاية ليتواجد رابعًا بفارق ثُلث ثانية عن الصدارة.

وبعد تصدّره الحصّة الأولى، اقتصر لويس هاميلتون على المركز الخامس أمام إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس.

وتواجد فرناندو ألونسو في المركز الثامن مؤكّدًا وتيرة ألبين القويّة نهاية هذا الأسبوع وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وعانى بيريز في هذه الحصّة واكتفى بالمركز التاسع، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 23 1:42.587     177.671
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 14 1:42.795 0.208 0.208 177.312
3 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 26 1:42.911 0.324 0.116 177.112
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 8 1:42.926 0.339 0.015 177.086
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:43.182 0.595 0.256 176.647
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 23 1:43.412 0.825 0.230 176.254
7 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 26 1:43.431 0.844 0.019 176.221
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 23 1:43.520 0.933 0.089 176.070
9 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 13 1:43.906 1.319 0.386 175.416
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 21 1:43.982 1.395 0.076 175.288
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 16 1:44.013 1.426 0.031 175.235
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 1:44.249 1.662 0.236 174.839
13 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 22 1:44.422 1.835 0.173 174.549
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 22 1:44.469 1.882 0.047 174.470
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 25 1:44.524 1.937 0.055 174.379
16 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 25 1:45.144 2.557 0.620 173.350
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 11 1:45.211 2.624 0.067 173.240
18 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 18 1:45.447 2.860 0.236 172.852
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 23 1:45.623 3.036 0.176 172.564
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 25 1:46.553 3.966 0.930 171.058
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