ساينز يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة لجائزة البرازيل

جورج راسل وضع سيارة مرسيدس بالمركز الثالث على إطارات ميديوم.

بينما أكمل نيكو هلكنبرغ سائق هاس وأليكسندر ألبون سائقي هاس وويليامز على إطارات سوفت، ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

ويشار إلى أن هذه الأزمنة لا تعني الكثير فقد قامت الفرق بتجربة إطارات مختلفة بين بعضها البعض حيث تمتلك التجارب الحرة الوحيدة أهمية كبيرة لأنها تحدد إعدادات السيارات لكامل الجولة.

مجريات الحصة

خرجت السيارات جميعها على إطارات هارد في بداية الحصة التي تمتلك أهمية كبيرة نظراً لأنها التجارب الحرة الوحيدة في الجولة التي تضم سباقاً قصيراً.

وبعدها يتم وضع السيارات في خط الحظائر المغلق ما يعني أنه يتوجب على الفرق إيجاد الإعدادات الصحيحة بنهاية هذه التجارب.

وسجل سائقا ريد بُل أسرع توقيتين في الطلعات الأولى مع ماكس فيرستابن أمام زميله سيرجيو بيريز بفارق 0.025 ثانية ومن ثم لويس هاميلتون (مرسيدس) أمام زميله جورج راسل ولاندو نوريس (مكلارين) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن).

ومع سير الحصة، تبدلت المراكز وتقلبت بين السائقين الذي فضّلوا البقاء على إطارات هارد لفترة طويلة نسبياً.

لكن ومع الاقتراب من انتصاف الحصة، كان يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أول المنتقلين إلى إطارات ميديوم، وتصدر مؤقتاً أسرع الأزمنة.

وكذلك انتقل كيفن ماغنوسن سائق هاس إلى إطارات سوفت.

بالتالي تغيرت المراكز ليصبح راسل أولاً أمام ألونسو، ماغنوسن، فيرستابن وتسونودا.

لكن كان من اللافت تسجيل ألونسو لثالث أسرع الأزمنة على إطارات هارد خلف سيارتي راسل (ميديوم) ونيكو هلكنبرغ (سوفت) وأمام ماغنوسن (سوفت) وفيرستابن.

ومع الدخول بالقسم الأخير من الحصة، بدأت بعض الفرق بإجراء محاكاة للسباق.

لكن مع مواصلة الفرق العمل على إعداداتها بإطارات مختلفة، فإن راسل حافظ على مركزه الأول بإطارات ميديوم متقدماً على هلكنبرغ (سوفت) ومن ثم أليكسندر ألبون سائق ويليامز (سوفت)، لانس سترول سائق أستون مارتن (ميديوم) وماغنوسن (سوفت) أمام ألونسو (هارد).

وفي الدقائق الأخيرة، انتقل السائقون إلى إطارات سوفت مع محاكاة للتصفيات وهنا تغيرت الأزمنة والمراكز مجدداً.

حيث تقدمت سيارتا فيراري للصدارة على إطارات سوفت مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير، أمام راسل (ميديوم)، هلكنبرغ (سوفت)، ألبون (سوفت).

سترول أنهى الحصة سادساً أمام بيير غاسلي وكلاهما على إطارات سوفت.

بينما أكمل جو غوانيو، لوغان سارجنت وماغنوسن ترتيب المراكز العشرة الأولى على إطارات سوفت جميعهم.

من الجدير بالذكر أن سائقي ريد بُل تركا مجموعة إطارات إضافية لم يستعملاها خلال الحصة.