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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري المريحة في التجارب الحرّة الثانية في فرنسا

أحرز كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم على زميله شارل لوكلير، في ظلّ أفضليّة مريحة لهما أمام غريمهما ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري المريحة في التجارب الحرّة الثانية في فرنسا

واصلت الفرق تعوّدها على تحدي حلبة بول ريكار مع السيارات الجديدة ومحاولة التوصّل إلى أفضل توازن ممكن بالنظر إلى تنوّع خصائص المنعطفات والخطوط المستقيمة.

وبعد أن اختبر زميله شارل لوكلير الأرضيّة الجديدة في الحصّة الأولى، حصل كارلوس ساينز الإبن عليها هو الآخر، حيث يبدو أنّ الفريق راضٍ عن أدائها.

وكان الخروج عن المسار لا يرحم، حيث انزلق ميك شوماخر سائق هاس وعبر على الأسفلت الأحمر الذي يُدمّر الإطارات بشكلٍ شبه فوري بالنظر إلى مدى خشونته.

وقدّم ثنائيّ فيراري وتيرة قويّة إثر ذلك، حيث قفز ساينز إلى الصدارة بـ 1:32.527 دقيقة، بالرغم من أنّ ذلك الزمن جاء خلال محاولته الثانية على مجموعة إطاراته.

وتقدّم الإسباني على زميله لوكلير بفارق 0.101 ثانية الذي سجّل أفضل أزمنته هو الآخر ضمن محاولته الثانية.

في الأثناء اشتكى ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل من ضعف استجابة للانعطاف خاصة في المقطع الأوّل، ليكتفي بالمركز الثالث بفارق 0.550 ثانية عن الصدارة.

ومجدّدًا تواجد جورج راسل في مركز أفضل البقيّة بحلوله رابعًا لكن على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة.

وتقدّم البريطاني على زميله لويس هاميلتون الذي عاد للجلوس خلف مقود سيارته مرسيدس في هذه الحصّة بعد أن تركها للناشئ نيك دي فريز في التجارب الأولى.

وتواجد لاندو نوريس في المركز السادس أمام بيير غاسلي، في حين قدّم كيفن ماغنوسن أداءً جيّدًا لصالح هاس ليحلّ ثامنًا.

وحلّ دانيال ريكاردو في المركز التاسع، في حين تواصلت معاناة سيرجيو بيريز للحصّة الثانية على التوالي في طريقه للمركز العاشر.

ومجدّدًا على صعيد محاكاة المسافات الطويلة، فقد كانت الصورة مختلفة قليلًا في ظلّ تمتّع فيرشتابن ببعض الأفضليّة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 22 1:32.527     227.297
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 22 1:32.628 0.101 0.101 227.050
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 17 1:33.077 0.550 0.449 225.954
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 20 1:33.291 0.764 0.214 225.436
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:33.517 0.990 0.226 224.891
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 21 1:33.607 1.080 0.090 224.675
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 24 1:33.906 1.379 0.299 223.960
8 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 24 1:33.928 1.401 0.022 223.907
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:33.984 1.457 0.056 223.774
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 16 1:34.060 1.533 0.076 223.593
11 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 1:34.259 1.732 0.199 223.121
12 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 27 1:34.264 1.737 0.005 223.109
13 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 27 1:34.420 1.893 0.156 222.740
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 24 1:34.540 2.013 0.120 222.458
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:34.595 2.068 0.055 222.328
16 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 23 1:34.653 2.126 0.058 222.192
17 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 26 1:34.654 2.127 0.001 222.190
18 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:34.660 2.133 0.006 222.176
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 22 1:35.195 2.668 0.535 220.927
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:35.412 2.885 0.217 220.425
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