ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري المريحة في التجارب الحرّة الثانية في فرنسا

واصلت الفرق تعوّدها على تحدي حلبة بول ريكار مع السيارات الجديدة ومحاولة التوصّل إلى أفضل توازن ممكن بالنظر إلى تنوّع خصائص المنعطفات والخطوط المستقيمة.

وبعد أن اختبر زميله شارل لوكلير الأرضيّة الجديدة في الحصّة الأولى، حصل كارلوس ساينز الإبن عليها هو الآخر، حيث يبدو أنّ الفريق راضٍ عن أدائها.

وكان الخروج عن المسار لا يرحم، حيث انزلق ميك شوماخر سائق هاس وعبر على الأسفلت الأحمر الذي يُدمّر الإطارات بشكلٍ شبه فوري بالنظر إلى مدى خشونته.

وقدّم ثنائيّ فيراري وتيرة قويّة إثر ذلك، حيث قفز ساينز إلى الصدارة بـ 1:32.527 دقيقة، بالرغم من أنّ ذلك الزمن جاء خلال محاولته الثانية على مجموعة إطاراته.

وتقدّم الإسباني على زميله لوكلير بفارق 0.101 ثانية الذي سجّل أفضل أزمنته هو الآخر ضمن محاولته الثانية.

في الأثناء اشتكى ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل من ضعف استجابة للانعطاف خاصة في المقطع الأوّل، ليكتفي بالمركز الثالث بفارق 0.550 ثانية عن الصدارة.

ومجدّدًا تواجد جورج راسل في مركز أفضل البقيّة بحلوله رابعًا لكن على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة.

وتقدّم البريطاني على زميله لويس هاميلتون الذي عاد للجلوس خلف مقود سيارته مرسيدس في هذه الحصّة بعد أن تركها للناشئ نيك دي فريز في التجارب الأولى.

وتواجد لاندو نوريس في المركز السادس أمام بيير غاسلي، في حين قدّم كيفن ماغنوسن أداءً جيّدًا لصالح هاس ليحلّ ثامنًا.

وحلّ دانيال ريكاردو في المركز التاسع، في حين تواصلت معاناة سيرجيو بيريز للحصّة الثانية على التوالي في طريقه للمركز العاشر.

ومجدّدًا على صعيد محاكاة المسافات الطويلة، فقد كانت الصورة مختلفة قليلًا في ظلّ تمتّع فيرشتابن ببعض الأفضليّة.

نتيجة الحصّة: