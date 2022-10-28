ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري المتقاربة في المكسيك

دخل جميع السائقين على إطارات "هارد" منذ البداية لمحاولة التخلّص منها والحفاظ على الإطارات الألين للتجارب التأهيليّة والسباق خاصة في ظلّ مستويات التآكل المتوسّطة عادة.

ومثلما كان عليه الحال في الأعوام الماضية فقد قفزت ريد بُل إلى الصدارة سريعًا في ظلّ تلاؤم حزمها عادة مع الحلبة المكسيكيّة المرتفعة عن سطح البحر، يأتي ذلك بعد سويعات قليلة من تأكيد العقوبات المسلّطة على الفريق لقاء تجاوزه حدود سقف النفقات العام الماضي.

في الأثناء استمرّت مشاكل ألفا تاوري مع المكابح للجولة الثالثة على التوالي، حيث قال بيير غاسلي: "ليست لديّ أيّة مكابح على الإطلاق".

وأصبح شارل لوكلير أوّل من يستخدم إطارات "سوفت" بعد اقتصاره على محاولة وحيدة على إطارات "هارد" عكس الآخرين.

وكانت الأخطاء حاضرة بقوّة في المجمل في ظلّ ضعفٍ واضحٍ في مستويات التماسك.

وانزلق فيرشتابن بقوّة ضمن محاولته القويّة الأولى على إطارات "سوفت"، لكنّه تفادى الاصطدام بأيّة حواجز بالرغم من تضرّر إطاراته، وقال الهولندي: "هذا لا يُصدّق، التماسك ضعيفٌ جدًا".

لكنّه أكمل لفّة أخرى على ذات مجموعة الإطارات ولم يكن بعيدًا عن الصدارة.

وتمّ بعد ذلك رفع العلم الأحمر على إثر توقّف سيارة هاس التي يقودها بييترو فيتيبالدي في هذه الحصّة عوضًا عن كيفن ماغنوسن.

واستؤنفت الحصّة مع تبقي 18 دقيقة على النهاية، ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من تحسين زمنه في الأمام بعد تركيزهم على محاكاة المسافات الطويلة، لتذهب الصدارة إلى ساينز الإبن بعد تسجيله 1:20.707 دقيقة بعد تفوّقه بـ 0.046 ثانية على زميله لوكلير.

وسجّل ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن زمنين متطابقين بالكامل، وذهب المركز الثالث إلى بيريز صاحب الأرض والجمهور، وكانا على بُعد 0.120 ثانية عن ساينز المتصدّر.

وكان تفوّق ريد بُل واضحًا في المقطع الأوّل عالي السرعة، بينما كانت فيراري تُعوّض في المقطع الثاني المتعرّج.

وحلّ لويس هاميلتون خامسًا بفارق 0.022 ثانية عن فيرشتابن أمامه، بينما تواجد فرناندو ألونسو في المركز السادس على بُعد 0.05 ثانية عن هاميلتون.

وذهب المركز السابع إلى فالتيري بوتاس الذي تفوّق على لاندو نوريس، بينما كان غاسلي تاسعًا أمام سيباستيان فيتيل الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وعرفت الحصّة نهاية مبكّرة نتيجة رفع العلم الأحمر مجدّدًا مع تبقيّ ثلاث دقائق على النهاية وذلك نتيجة طلب ألفا تاوري من ليام لاوسون إيقاف السيارة فورًا وسرعان ما تصاعدت الأدخنة وألسنة النيران من مكابحها.

نتيجة الحصّة: