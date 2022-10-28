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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى تقرير التجارب

ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري المتقاربة في المكسيك

تقدّم كارلوس ساينز الإبن ثنائيّة فريق فيراري خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد، وذلك في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ في الأزمنة في الصدارة بين فيراري وريد بُل ومرسيدس وحتّى ألبين.

ساينز يتقدّم ثنائيّة فيراري المتقاربة في المكسيك

دخل جميع السائقين على إطارات "هارد" منذ البداية لمحاولة التخلّص منها والحفاظ على الإطارات الألين للتجارب التأهيليّة والسباق خاصة في ظلّ مستويات التآكل المتوسّطة عادة.

ومثلما كان عليه الحال في الأعوام الماضية فقد قفزت ريد بُل إلى الصدارة سريعًا في ظلّ تلاؤم حزمها عادة مع الحلبة المكسيكيّة المرتفعة عن سطح البحر، يأتي ذلك بعد سويعات قليلة من تأكيد العقوبات المسلّطة على الفريق لقاء تجاوزه حدود سقف النفقات العام الماضي.

في الأثناء استمرّت مشاكل ألفا تاوري مع المكابح للجولة الثالثة على التوالي، حيث قال بيير غاسلي: "ليست لديّ أيّة مكابح على الإطلاق".

وأصبح شارل لوكلير أوّل من يستخدم إطارات "سوفت" بعد اقتصاره على محاولة وحيدة على إطارات "هارد" عكس الآخرين.

وكانت الأخطاء حاضرة بقوّة في المجمل في ظلّ ضعفٍ واضحٍ في مستويات التماسك.

وانزلق فيرشتابن بقوّة ضمن محاولته القويّة الأولى على إطارات "سوفت"، لكنّه تفادى الاصطدام بأيّة حواجز بالرغم من تضرّر إطاراته، وقال الهولندي: "هذا لا يُصدّق، التماسك ضعيفٌ جدًا".

لكنّه أكمل لفّة أخرى على ذات مجموعة الإطارات ولم يكن بعيدًا عن الصدارة.

وتمّ بعد ذلك رفع العلم الأحمر على إثر توقّف سيارة هاس التي يقودها بييترو فيتيبالدي في هذه الحصّة عوضًا عن كيفن ماغنوسن.

واستؤنفت الحصّة مع تبقي 18 دقيقة على النهاية، ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من تحسين زمنه في الأمام بعد تركيزهم على محاكاة المسافات الطويلة، لتذهب الصدارة إلى ساينز الإبن بعد تسجيله 1:20.707 دقيقة بعد تفوّقه بـ 0.046 ثانية على زميله لوكلير.

وسجّل ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن زمنين متطابقين بالكامل، وذهب المركز الثالث إلى بيريز صاحب الأرض والجمهور، وكانا على بُعد 0.120 ثانية عن ساينز المتصدّر.

وكان تفوّق ريد بُل واضحًا في المقطع الأوّل عالي السرعة، بينما كانت فيراري تُعوّض في المقطع الثاني المتعرّج.

وحلّ لويس هاميلتون خامسًا بفارق 0.022 ثانية عن فيرشتابن أمامه، بينما تواجد فرناندو ألونسو في المركز السادس على بُعد 0.05 ثانية عن هاميلتون.

وذهب المركز السابع إلى فالتيري بوتاس الذي تفوّق على لاندو نوريس، بينما كان غاسلي تاسعًا أمام سيباستيان فيتيل الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وعرفت الحصّة نهاية مبكّرة نتيجة رفع العلم الأحمر مجدّدًا مع تبقيّ ثلاث دقائق على النهاية وذلك نتيجة طلب ألفا تاوري من ليام لاوسون إيقاف السيارة فورًا وسرعان ما تصاعدت الأدخنة وألسنة النيران من مكابحها.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 25 1:20.707     191.983
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:20.753 0.046 0.046 191.873
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 22 1:20.827 0.120 0.074 191.698
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 22 1:20.827 0.120 0.000 191.698
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 17 1:20.849 0.142 0.022 191.646
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 26 1:20.899 0.192 0.050 191.527
7 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 23 1:21.083 0.376 0.184 191.093
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 21 1:21.120 0.413 0.037 191.005
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 25 1:21.310 0.603 0.190 190.559
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 1:21.525 0.818 0.215 190.057
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 16 1:21.762 1.055 0.237 189.506
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 20 1:21.820 1.113 0.058 189.371
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 24 1:21.865 1.158 0.045 189.267
14 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 22 1:21.952 1.245 0.087 189.066
15 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 20 1:22.912 2.205 0.960 186.877
16 40 New Zealand ليام لاوسون ألفا تاوري ريد بُل 19 1:23.861 3.154 0.949 184.762
17 45 United States لوجان سارجينت ويليامز مرسيدس 22 1:24.246 3.539 0.385 183.918
18 19 Netherlands نيك دي فريز مرسيدس مرسيدس 20 1:24.582 3.875 0.336 183.187
19 82 Australia جاك دوهان ألبين رينو 13 1:24.615 3.908 0.033 183.116
20 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 9 1:26.766 6.059 2.151 178.576
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