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ساينز يتقدم ثلاثية فيراري خلال تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

تقدم كارلوس ساينز ثلاثية سائقي فيراري في اليوم الأخير من موسم 2022 للفورمولا واحد، حيث استضافت أبوظبي مجريات تجارب ما بعد الموسم التقليدية.

ساينز يتقدم ثلاثية فيراري خلال تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

بعد سباق الأحد الختامي، بقيت الفرق العشرة في حلبة ياس مارينا من أجل إكمال يوم تجارب من تسع ساعات مع سيارتين لكل فريق، مع إشراك سائق ناشئ وسائق ذي خبرة في برنامج بيريللي لإطارات 2023.

وبعد تسجيل شارل لوكليرك أسرع الأزمنة في النصف الأول من اليوم، استلم ساينز المقود مع بقاء أربع ساعات حتى النهاية.

وسجل الإسباني أسرع الأزمنة لصالح فيراري مع دقيقة و25.245 ثانية متقدماً بفارق 0.138 ثانية على لوكلير.

ثالث أسرع الأزمنة كان أيضاً لسائق فيراري الناشئ، روبرت شفارتزمان.

وبعد بعض التحسينات في الأزمنة عاد شفارتزمان للمركز السادس قبل أن يسجل زمناً جديداً أعاده للثالث خلف لوكلير بفارق 0.017 ثانية فقط.

المركز الرابع حققه بيير غاسلي الذي شارك للمرة الأولى مع ألبين، بينما تلاه ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي حقق المركز الخامس بينما اكتفى زميله سيرجيو بيريز بالمركز 13.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

تصوير: صور موتورسبورت

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وشارك عدد من السائقين مع فرقهم الجديدة، مثل فرناندو ألونسو مع أستون مارتن وأوسكار بياستري مع مكلارين. 

ألونسو أنهى الحصة عاشراً بعد 97 لفة على متن السيارة قبل تسليمها إلى زميله لانس سترول.

حصة بياستري لم تكن مثالية حيث تعرضت السيارة لمشكلة، لكن تم إصلاحها ليكمل الأسترالي مسافة تزيد عن سباقَين تقريباً.

نيكو هلكنبرغ شارك مع فريق هاس لكنه واجهة مشكلة تقنية في السيارة أدت لتوقفها خلال الساعة الثانية. لكن الفريق تمكن من حلها وأكمل تقريباً مسافة سباقين بدوره.

كما حسّن كلا سائقي ويليامز من أزمنتهما، بالمركزين السادس والسابع أمام نيك دي فريز، مع أليكس ألبون أمام لوغان سارجانت.

بينما أكمل لانس سترول وليام لاوسون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن التجارب المقبلة ستكون يوم 23 فبراير وهو اليوم الافتتاحي للتجارب الشتوية الوحيدة في البحرين قبل موسم 2023.

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