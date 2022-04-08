ساينز يتقدّم بأريحيّة ثنائيّة فيراري في التجارب الأولى في أستراليا
أحرز كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم بأريحيّة على زميله في فيراري شارل لوكلير.
جلبت معظم الفرق تحديثات انسيابيّة على سياراتها لهذه الجولة، حيث جلبت فيراري ناشرًا جديدًا، بينما اختبرت ريد بُل جناحًا خلفيًا جديدًا.
في الأثناء لم تتمكّن مرسيدس من تجهيز جناحها الخلفي ذي مستويات الجرّ الأقلّ في الوقت المناسب لهذه الجولة، لذا لم تكن لها أيّة تحديثات.
وتذمّر لانس سترول قائلًا: "هاميلتون أعاقني، أعاقني بشدّة"، حيث لاحظت إدارة السباق الواقعة فورًا، قبل أن تُشير إلى عدم ضرورة إجراء تحقيق.
واختار فريق ريد بُل الدخول على إطارات "سوفت"، في حين آثر ثنائيّ فيراري اختبار إطارات "هارد".
وتمّ رفع العلم الأحمر بعد مرور 20 دقيقة بسبب انفصال قناة تهوية المكابح الخلفيّة اليمنى لسيارة سيرجيو بيريز وسقوطها على المسار بالخروج من المنعطف الأخير، لكن سرعان ما تمّ إبعادها واستئناف الحصّة.
وبعد عودة السائقين لإكمال لفّاتهم السريعة، تمّ رفع العلم الأحمر لاحقًا مع بقاء 14 دقيقة على النهاية بسبب توقّف سيارة العائد سيباستيان فيتيل إثر صدور بعض الأدخنة من محرّكها.
وذهبت الصدارة في النهاية إلى كارلوس ساينز الإبن الذي بقي للفّة إضافيّة على إطارات "سوفت" وأصبح أوّل من يكسر حاجز الـ 80 ثانية عبر تسجيله 1:19.806 دقيقة وتفوّق بأريحيّة كبيرة على زميله شارل لوكلير بعد أن بلغ الفارق بينهما 0.571 ثانية.
وفي حين أنّ الأداء بين فيراري وريد بُل كان متقاربًا للغاية في أوّل مقطعين، فإنّ الحصان الجامح كان يُحلّق في المقطع الأخير.
إذ حلّ بيريز ثالثًا بفارق 0.022 ثانية عن لوكلير بالرغم من أنّه كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوسط، بينما كان زميله فيرشتابن رابعًا على بُعد 0.820 ثانية عن الصدارة.
وذهب المركز الخامس إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تقدّم على إستيبان أوكون.
وتواجد هاميلتون سابعًا أمام المعشوق المحلي دانيال ريكاردو الذي حظي بالمركز الثامن أمام فرناندو ألونسو، في حين أكمل فالتيري بوتاس ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|24
|1:19.806
|239.215
|2
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|21
|1:20.377
|0.571
|0.571
|237.515
|3
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|20
|1:20.399
|0.593
|0.022
|237.450
|4
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|22
|1:20.626
|0.820
|0.227
|236.782
|5
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|22
|1:20.878
|1.072
|0.252
|236.044
|6
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|27
|1:21.004
|1.198
|0.126
|235.677
|7
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|26
|1:21.027
|1.221
|0.023
|235.610
|8
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|23
|1:21.155
|1.349
|0.128
|235.238
|9
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|21
|1:21.229
|1.423
|0.074
|235.024
|10
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|23
|1:21.247
|1.441
|0.018
|234.972
|11
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|26
|1:21.289
|1.483
|0.042
|234.850
|12
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|26
|1:21.457
|1.651
|0.168
|234.366
|13
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|18
|1:21.661
|1.855
|0.204
|233.781
|14
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|26
|1:21.701
|1.895
|0.040
|233.666
|15
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|21
|1:21.821
|2.015
|0.120
|233.323
|16
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|24
|1:21.869
|2.063
|0.048
|233.187
|17
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|25
|1:22.754
|2.948
|0.885
|230.693
|18
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|18
|1:23.186
|3.380
|0.432
|229.495
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|25
|1:23.924
|4.118
|0.738
|227.477
|20
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|15
|1:24.349
|4.543
|0.425
|226.331
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