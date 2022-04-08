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ساينز يتقدّم بأريحيّة ثنائيّة فيراري في التجارب الأولى في أستراليا

أحرز كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم بأريحيّة على زميله في فيراري شارل لوكلير.

ساينز يتقدّم بأريحيّة ثنائيّة فيراري في التجارب الأولى في أستراليا

جلبت معظم الفرق تحديثات انسيابيّة على سياراتها لهذه الجولة، حيث جلبت فيراري ناشرًا جديدًا، بينما اختبرت ريد بُل جناحًا خلفيًا جديدًا.

في الأثناء لم تتمكّن مرسيدس من تجهيز جناحها الخلفي ذي مستويات الجرّ الأقلّ في الوقت المناسب لهذه الجولة، لذا لم تكن لها أيّة تحديثات.

وتذمّر لانس سترول قائلًا: "هاميلتون أعاقني، أعاقني بشدّة"، حيث لاحظت إدارة السباق الواقعة فورًا، قبل أن تُشير إلى عدم ضرورة إجراء تحقيق.

واختار فريق ريد بُل الدخول على إطارات "سوفت"، في حين آثر ثنائيّ فيراري اختبار إطارات "هارد".

وتمّ رفع العلم الأحمر بعد مرور 20 دقيقة بسبب انفصال قناة تهوية المكابح الخلفيّة اليمنى لسيارة سيرجيو بيريز وسقوطها على المسار بالخروج من المنعطف الأخير، لكن سرعان ما تمّ إبعادها واستئناف الحصّة.

وبعد عودة السائقين لإكمال لفّاتهم السريعة، تمّ رفع العلم الأحمر لاحقًا مع بقاء 14 دقيقة على النهاية بسبب توقّف سيارة العائد سيباستيان فيتيل إثر صدور بعض الأدخنة من محرّكها.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى كارلوس ساينز الإبن الذي بقي للفّة إضافيّة على إطارات "سوفت" وأصبح أوّل من يكسر حاجز الـ 80 ثانية عبر تسجيله 1:19.806 دقيقة وتفوّق بأريحيّة كبيرة على زميله شارل لوكلير بعد أن بلغ الفارق بينهما 0.571 ثانية.

وفي حين أنّ الأداء بين فيراري وريد بُل كان متقاربًا للغاية في أوّل مقطعين، فإنّ الحصان الجامح كان يُحلّق في المقطع الأخير.

إذ حلّ بيريز ثالثًا بفارق 0.022 ثانية عن لوكلير بالرغم من أنّه كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوسط، بينما كان زميله فيرشتابن رابعًا على بُعد 0.820 ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الخامس إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تقدّم على إستيبان أوكون.

وتواجد هاميلتون سابعًا أمام المعشوق المحلي دانيال ريكاردو الذي حظي بالمركز الثامن أمام فرناندو ألونسو، في حين أكمل فالتيري بوتاس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:19.806     239.215
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:20.377 0.571 0.571 237.515
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 20 1:20.399 0.593 0.022 237.450
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 22 1:20.626 0.820 0.227 236.782
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 22 1:20.878 1.072 0.252 236.044
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 27 1:21.004 1.198 0.126 235.677
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 26 1:21.027 1.221 0.023 235.610
8 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:21.155 1.349 0.128 235.238
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 1:21.229 1.423 0.074 235.024
10 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو
 فيراري 23 1:21.247 1.441 0.018 234.972
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 26 1:21.289 1.483 0.042 234.850
12 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 26 1:21.457 1.651 0.168 234.366
13 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 18 1:21.661 1.855 0.204 233.781
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 26 1:21.701 1.895 0.040 233.666
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 21 1:21.821 2.015 0.120 233.323
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 24 1:21.869 2.063 0.048 233.187
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 25 1:22.754 2.948 0.885 230.693
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 18 1:23.186 3.380 0.432 229.495
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 25 1:23.924 4.118 0.738 227.477
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 15 1:24.349 4.543 0.425 226.331
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