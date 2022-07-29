ساينز يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في المجر
أحرز كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير.
كانت الأجواء أقلّ حرارة نسبيًا بالمقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي في فرنسا، وهو ما كان يعني بقاء الإطارات صامدة قليلًا للضغط عليها لبضع لفّات.
وسمح ذلك للفرق التي جلبت تحديثات، وعلى رأسها فريق هاس الذي جلب حزمة ضخمة للمرّة الأولى هذا الموسم شبيهة بسيارة فيراري، باختبار أدائها، خاصة في ظلّ تطلّب الحلبة لارتكازيّة عالية.
لكنّ الوضع كان فوضويًا في ظلّ قصر اللفّة وتواجد جميع السيارات على المسار.
وقال شارل لوكلير بعد لفّاته الأولى: "سأقدّم تعليقًا سريعًا، لكن بالنسبة للتوازن فإنّنا على ما يرام".
وتمكّن ساينز في النهاية من ضمان الصدارة بـ 1:18.750 دقيقة، وذلك بعد تفوّقه على فيرشتابن بـ 0.130 ثانية.
أمّا لوكلير فقد حلّ ثالثًا على بُعد قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن زميله ساينز.
ومجدّدًا لم يكن سيرجيو بيريز ضمن ركب رباعيّ الصدارة في ظلّ معاناته مع انطلاق مجريات عطلة نهاية الأسبوع مرّة أخرى.
وذهب المركز الرابع إلى لاندو نوريس الذي تفوّق بفارقٍ مريح على جورج راسل سائق مرسيدس.
وفصلت 0.016 ثانية بين راسل وبيريز السادس في ظلّ تواجدهما على بُعد ثمانية أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.
وحلّ لويس هاميلتون سابعًا وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع ساينز، وتقدّم البريطاني على دانيال ريكاردو، في حين أكمل ثنائيّ ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.
وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فقد بدا ساينز متمتّعًا ببعض الأفضليّة بالمقارنة مع ساينز، في حين اقتصر لوكلير على لفّة وحيدة وكان وسط الزحام.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|26
|1:18.750
|200.274
|2
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|24
|1:18.880
|0.130
|0.130
|199.944
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|26
|1:19.039
|0.289
|0.159
|199.541
|4
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|21
|1:19.299
|0.549
|0.260
|198.887
|5
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|28
|1:19.606
|0.856
|0.307
|198.120
|6
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|24
|1:19.622
|0.872
|0.016
|198.080
|7
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|25
|1:19.710
|0.960
|0.088
|197.862
|8
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|28
|1:19.841
|1.091
|0.131
|197.537
|9
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|30
|1:20.348
|1.598
|0.507
|196.291
|10
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|27
|1:20.377
|1.627
|0.029
|196.220
|11
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|26
|1:20.383
|1.633
|0.006
|196.205
|12
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|25
|1:20.414
|1.664
|0.031
|196.130
|13
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|28
|1:20.456
|1.706
|0.042
|196.027
|14
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|27
|1:20.695
|1.945
|0.239
|195.447
|15
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|23
|1:20.810
|2.060
|0.115
|195.168
|16
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|28
|1:20.834
|2.084
|0.024
|195.110
|17
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|24
|1:20.921
|2.171
|0.087
|194.901
|18
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|25
|1:21.027
|2.277
|0.106
|194.646
|19
|88
|روبرت كوبتسا
|ألفا روميو
|فيراري
|20
|1:21.179
|2.429
|0.152
|194.281
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|27
|1:21.413
|2.663
|0.234
|193.723
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