ساينز يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في المجر

كانت الأجواء أقلّ حرارة نسبيًا بالمقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي في فرنسا، وهو ما كان يعني بقاء الإطارات صامدة قليلًا للضغط عليها لبضع لفّات.

وسمح ذلك للفرق التي جلبت تحديثات، وعلى رأسها فريق هاس الذي جلب حزمة ضخمة للمرّة الأولى هذا الموسم شبيهة بسيارة فيراري، باختبار أدائها، خاصة في ظلّ تطلّب الحلبة لارتكازيّة عالية.

لكنّ الوضع كان فوضويًا في ظلّ قصر اللفّة وتواجد جميع السيارات على المسار.

وقال شارل لوكلير بعد لفّاته الأولى: "سأقدّم تعليقًا سريعًا، لكن بالنسبة للتوازن فإنّنا على ما يرام".

وتمكّن ساينز في النهاية من ضمان الصدارة بـ 1:18.750 دقيقة، وذلك بعد تفوّقه على فيرشتابن بـ 0.130 ثانية.

أمّا لوكلير فقد حلّ ثالثًا على بُعد قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن زميله ساينز.

ومجدّدًا لم يكن سيرجيو بيريز ضمن ركب رباعيّ الصدارة في ظلّ معاناته مع انطلاق مجريات عطلة نهاية الأسبوع مرّة أخرى.

وذهب المركز الرابع إلى لاندو نوريس الذي تفوّق بفارقٍ مريح على جورج راسل سائق مرسيدس.

وفصلت 0.016 ثانية بين راسل وبيريز السادس في ظلّ تواجدهما على بُعد ثمانية أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وحلّ لويس هاميلتون سابعًا وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع ساينز، وتقدّم البريطاني على دانيال ريكاردو، في حين أكمل ثنائيّ ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فقد بدا ساينز متمتّعًا ببعض الأفضليّة بالمقارنة مع ساينز، في حين اقتصر لوكلير على لفّة وحيدة وكان وسط الزحام.

نتيجة الحصّة: