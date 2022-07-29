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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى تقرير التجارب

ساينز يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في المجر

أحرز كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير.

ساينز يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في المجر

كانت الأجواء أقلّ حرارة نسبيًا بالمقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي في فرنسا، وهو ما كان يعني بقاء الإطارات صامدة قليلًا للضغط عليها لبضع لفّات.

وسمح ذلك للفرق التي جلبت تحديثات، وعلى رأسها فريق هاس الذي جلب حزمة ضخمة للمرّة الأولى هذا الموسم شبيهة بسيارة فيراري، باختبار أدائها، خاصة في ظلّ تطلّب الحلبة لارتكازيّة عالية.

لكنّ الوضع كان فوضويًا في ظلّ قصر اللفّة وتواجد جميع السيارات على المسار.

وقال شارل لوكلير بعد لفّاته الأولى: "سأقدّم تعليقًا سريعًا، لكن بالنسبة للتوازن فإنّنا على ما يرام".

وتمكّن ساينز في النهاية من ضمان الصدارة بـ 1:18.750 دقيقة، وذلك بعد تفوّقه على فيرشتابن بـ 0.130 ثانية.

أمّا لوكلير فقد حلّ ثالثًا على بُعد قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن زميله ساينز.

ومجدّدًا لم يكن سيرجيو بيريز ضمن ركب رباعيّ الصدارة في ظلّ معاناته مع انطلاق مجريات عطلة نهاية الأسبوع مرّة أخرى.

وذهب المركز الرابع إلى لاندو نوريس الذي تفوّق بفارقٍ مريح على جورج راسل سائق مرسيدس.

وفصلت 0.016 ثانية بين راسل وبيريز السادس في ظلّ تواجدهما على بُعد ثمانية أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وحلّ لويس هاميلتون سابعًا وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع ساينز، وتقدّم البريطاني على دانيال ريكاردو، في حين أكمل ثنائيّ ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فقد بدا ساينز متمتّعًا ببعض الأفضليّة بالمقارنة مع ساينز، في حين اقتصر لوكلير على لفّة وحيدة وكان وسط الزحام.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:18.750     200.274
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 24 1:18.880 0.130 0.130 199.944
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 26 1:19.039 0.289 0.159 199.541
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 21 1:19.299 0.549 0.260 198.887
5 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 28 1:19.606 0.856 0.307 198.120
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 24 1:19.622 0.872 0.016 198.080
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:19.710 0.960 0.088 197.862
8 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 28 1:19.841 1.091 0.131 197.537
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 30 1:20.348 1.598 0.507 196.291
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 27 1:20.377 1.627 0.029 196.220
11 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 26 1:20.383 1.633 0.006 196.205
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 25 1:20.414 1.664 0.031 196.130
13 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 28 1:20.456 1.706 0.042 196.027
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 27 1:20.695 1.945 0.239 195.447
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 23 1:20.810 2.060 0.115 195.168
16 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 28 1:20.834 2.084 0.024 195.110
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 24 1:20.921 2.171 0.087 194.901
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 25 1:21.027 2.277 0.106 194.646
19 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 20 1:21.179 2.429 0.152 194.281
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:21.413 2.663 0.234 193.723
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