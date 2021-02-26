ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

بعد أن سجّل قيادته الأولى لسيارة فيراري ضمن تجارب خاصة في فيورانو نهاية يناير الماضي، شارك ساينز مع الفريق ضمن تجارب تطوير إطارات بيريللي مطلع هذا الأسبوع.

وتشارك ساينز وزميله شارل لوكلير مهام قيامة سيارة 2019 "مُهجّنة"، وهو ما سمح لبيريللي بجمع البيانات باستخدام إطارات بقياس 18 إنشًا قبيل الانتقال لها الموسم المقبل.

وأكّدت بيريللي أنّ الثنائيّ أكمل أكثر من 300 لفّة على مدار ثلاثة أيّام، لكن أشارت بعض الشائعات إلى أنّ ساينز تعرّض لحادث في مرحلة ما.

وعندما سُئل خلال حدث إطلاق الفريق اليوم الجمعة عن التجارب وإن كان قد تعرّض لحادث، حاول ساينز تفادي الخوض في تفاصيل التجارب.

وقال: "من الواضح أنّ تجارب بيريللي خاصة بالكامل. لذا فإنّ الإجابة على ذلك السؤال صعبة بالنسبة لي".

وأضاف: "لا أعلم كم يُمكنني إخباركم به حول ما حدث في التجارب".

وأكمل: "لكن لو حدث شيء ما لا أريد إخباركم به، فإنّه كان بسيطًا".

وقال ساينز أنّ العلامات الأولى التي حصل عليها من التجارب كانت "إيجابيّة نسبيًا"، لكنّه كان حذرًا بالنظر إلى الفوارق بين السيارة المُهجّنة وتصميم سيارة العام المقبل.

وقال حيال ذلك: "يُمكنك الشعور ببعض الفوارق وهناك بعض الأمور لمواصلة تطويرها، لكنّ العلامات الأولى والشعور الأوّل إيجابيان نسبيًا".

وأكمل: "نحتاج للانتظار حتّى تركيب تلك الإطارات على سيارة العام المقبل التي ستكون مختلفة. لكنّ الانطباعات الأولى مع السيارة المُهجّنة إيجابيّة".

وشاطر لوكلير رأي ساينز حول الإطارات الجديدة، وقال: "اختبرنا أشياء مختلفة ولأكون صادقًا، فإنّ هناك بعض الأشياء الإيجابيّة من ذلك. ذلك جيّد".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ هناك بعض العمل اللازم، لكنّ الأمور تسير في الوجهة الصحيحة، وهذا أمرٌ جيّد".