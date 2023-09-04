ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا

كان ساينز يرتدي ساعة "ريتشارد ميل" - والتي تصل قيمتها لما يقارب 235 ألف جنيه أسترليني - حيث سُرقت منه خارج فندق "آرماني" في فيالي مانزوني.

ويبدو أن ثلاثة لصوص كانوا ينتظرون خارج الفندق، حيث باغتوا ساينز وسرقوا ساعته منه.

ومن ثم بدأ الإسباني بمطاردتهم برفقة مدربه الخاص، كما أن الناس الموجودين والذين لاحظوا عملية السرقة قاموا كذلك بالمساعدة.

ونجح ساينز ومدربه أخيراً بإيقاف أحد اللصوص بعد ملاحقة بالسيارة ومن ثم على الأقدام.

أما اللص الثاني فقد أوقفه مدير ساينز. بينما تم إيقاف اللص الثالث بعد فترة قصيرة بجهود أحد مساعدي ساينز كذلك.

ومن ثم وصلت الشرطة إلى المنطقة لأخذ اللصوص الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و20 عاماً.

يشار إلى أن ساينز استعاد ساعته قبل العودة إلى الفندق.