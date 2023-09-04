ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
تعرض كارلوس ساينز سائق فيراري في الفورمولا واحد للسرقة خارج الفندق في ميلان، بعد ساعات من تحقيق منصة التتويج بالمركز الثالث في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.
كان ساينز يرتدي ساعة "ريتشارد ميل" - والتي تصل قيمتها لما يقارب 235 ألف جنيه أسترليني - حيث سُرقت منه خارج فندق "آرماني" في فيالي مانزوني.
ويبدو أن ثلاثة لصوص كانوا ينتظرون خارج الفندق، حيث باغتوا ساينز وسرقوا ساعته منه.
ومن ثم بدأ الإسباني بمطاردتهم برفقة مدربه الخاص، كما أن الناس الموجودين والذين لاحظوا عملية السرقة قاموا كذلك بالمساعدة.
ونجح ساينز ومدربه أخيراً بإيقاف أحد اللصوص بعد ملاحقة بالسيارة ومن ثم على الأقدام.
أما اللص الثاني فقد أوقفه مدير ساينز. بينما تم إيقاف اللص الثالث بعد فترة قصيرة بجهود أحد مساعدي ساينز كذلك.
ومن ثم وصلت الشرطة إلى المنطقة لأخذ اللصوص الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و20 عاماً.
يشار إلى أن ساينز استعاد ساعته قبل العودة إلى الفندق.
أحدث الأخبار
وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"
وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا" وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"
هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي" هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل
فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.