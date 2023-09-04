اشترك
السابق / فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا

تعرض كارلوس ساينز سائق فيراري في الفورمولا واحد للسرقة خارج الفندق في ميلان، بعد ساعات من تحقيق منصة التتويج بالمركز الثالث في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

كارلوس ساينز، فيراري

كان ساينز يرتدي ساعة "ريتشارد ميل" - والتي تصل قيمتها لما يقارب 235 ألف جنيه أسترليني - حيث سُرقت منه خارج فندق "آرماني" في فيالي مانزوني.

ويبدو أن ثلاثة لصوص كانوا ينتظرون خارج الفندق، حيث باغتوا ساينز وسرقوا ساعته منه. 

ومن ثم بدأ الإسباني بمطاردتهم برفقة مدربه الخاص، كما أن الناس الموجودين والذين لاحظوا عملية السرقة قاموا كذلك بالمساعدة.

ونجح ساينز ومدربه أخيراً بإيقاف أحد اللصوص بعد ملاحقة بالسيارة ومن ثم على الأقدام.

أما اللص الثاني فقد أوقفه مدير ساينز. بينما تم إيقاف اللص الثالث بعد فترة قصيرة بجهود أحد مساعدي ساينز كذلك.

ومن ثم وصلت الشرطة إلى المنطقة لأخذ اللصوص الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و20 عاماً.

يشار إلى أن ساينز استعاد ساعته قبل العودة إلى الفندق.

اقرأ أيضاً:
المشاركات
التعليقات

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

أحدث الأخبار

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا" وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي" هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا

ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك