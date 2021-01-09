ساينز يتطلّع إلى "التحدي الصعب" في محدودية التجارب مع فيراري

انضم ساينز إلى صفوف فيراري لموسم 2021 بعدما وقّعت معه القلعة الحمراء ليحل مكان بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل.

وسيجاور الإسباني شارل لوكلير في مرآب الفريق الإيطالي، حيث تأتي تلك الخطوة بعد موسمين مثيرين للإعجاب خاضهما ساينز مع مكلارين، ولعب فيهما دورًا محوريًا في تقدم الفريق نحو إحراز المركز الثالث في بطولة الصانعين العام الماضي.

لكن سيكون أمام ساينز فترة قصيرة للغاية من أجل التأقلم مع سيارة فيراري الجديد "اس اف21"، وذلك بعد خطوة خفض أيام التجارب الشتوية إلى ثلاثة أيام فقط.

ويعني ذلك أن معظم الفرق لن تكون قادرة سوى على منح كل من ساقَيها يومًا ونصف من التجارب من أجل التأقلم مع السيارات المحدثة.

وبالرُغم من أنّ فيراري تخطط لمنح ساينز بعض التجارب الخاصة على واحدة من سياراتها الأقدم في الفورمولا واحد خلال الأسابيع المُقبلة، لكنّ ساينز اعترف بأنه سيكون أمام تحدٍ للتوجه إلى الموسم المُقبل مع تجارب محدودة على سيارة 2021.

فقال: "أعلم بأنني سأصل إلى فيراري وأنا أحتاج إلى سباقاتي وخبراتي من أجل استخلاص الأداء الأقصى من السيارة. بالإضافة إلى أنني سأتوجه إلى سباقي الأول مع يوم ونصف فقط من التجارب على سيارة جديدة".

وأضاف: "سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة لي، لكنني أحب هذا النوع من التحديات. سأحاول التأقلم قدر الإمكان وعلى أفضل نحو، وسنرى ما سأتمكن من استخلاصه من السيارة".

في المقابل، سبق وأبرز ساينز أهمية ارتباطه بعقد لعدة مواسم عند انضمامه لمكلارين، وكيف منحه ذلك استقرارًا طويل الأمد سمح له بتقديم أداء ضمن مستويات أعلى.

وبالرُغم من توقيعه على عقد مبدئي بموسمين مع فيراري، وشعوره بأنه دومًا ما سيكون هنالك ضغط، إلّا أنّ واثق بأن ذات الاستقرار سيساعده على تقديم أفضل أداء ممكن.

حيث قال: "دومًا ما يكون الضغط في فيراري مرتفعًا. إذ لا يهم عدد المواسم التي ترتبط خلالها مع الفريق. لكن عقدًا بعامين مهم بالنسبة لي، حيث كما سبق وقلت، أن يحظى السائق ببعض الاستقرار لهو أمر مهم دومًا".

واختتم: "حيث يساعدك ذلك على اكتساب معرفة أفضل بكثير حول كيفية استخلاص الأداء من السيارة".