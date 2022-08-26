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ساينز يتصدر ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الأولى في بلجيكا

تصدر كارلوس ساينز سائق فيراري ثنائية العلامة الإيطالية أمام زميله شارل لوكلير خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بلجيكا الكبرى في الفورمولا واحد، أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

ساينز يتصدر ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الأولى في بلجيكا

بعد عطلة صيفية مليئة بالأخبار والتكهنات، عادت الفورمولا واحد إلى بلجيكا على حلبة سبا-فرانكورشان العريقة.

وبعد هطول الأمطار بشكل خفيف خلال تجارب الفورمولا 2 السابقة، بدا أن خطر الأمطار كبير للغاية على الحلبة، ما كان يعني خروج الكثير من السائقين لمحاولة استغلال المسار الجاف.

وافتتح ساينز أسرع الأزمنة مع دقيقة و51.622 ثانية على إطارات "هارد". حيث يعتبر الإسباني رأس حربة فيراري في السباق نظراً لأن لوكلير يتجه للتراجع على شبكة الانطلاق نتيجة استعمال محرك جديد.

وسرعان ما نجح ثنائي مكلارين بكسر زمنه مع لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، مع نوريس في المقدمة بـ دقيقة و49.712 ثانية على إطارات "سوفت" قبل أن يفصل بينهما إستيبان أوكون سائق ألبين.

أما فيرستابن متصدر الترتيب العام الذي يواجه بدوره عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بعد قرار ريد بُل تبديل محركه، فنجح بكسر زمن نوريس بثانيتين إلى دقيقة و47.456 ثانية على "سوفت" قبل أن يحسنه بثانية أخرى.

وسينطلق نوريس وأوكون كذلك من آخر الترتيب أسوة بالمنافسَين على اللقب، بعد تبديل محركي سيارتيهما.

وقبل الوصول إلى منتصف الحصة، حقق أليكسندر ألبون سائق ويليامز مركزاً ثانياً مفاجئاً في إشارة إلى التحسن السريع للمسار، حيث دفع بسائق مرسيدس، لويس هاميلتون إلى المركز الثالث.

ومع الدخول في النصف الثاني للحصة، سجل ساينز الزمن الأسرع متقدماً بعُشري ثانية على فيرستابن. بينما تلاه لوكلير بزمن سريع متأخراً عن زميله بـ 0.069 ثانية.

لكن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر قبل 22 دقيقة من النهاية بسبب توقف سيارة كيفن ماغنوسن سائق هاس على المسار.

ومن المتوقع أن السبب مشكلة في المحرك، ولم تُستأنف الحصة إلا قبل 9 دقائق من النهاية.

حينها بدأت الأمطار على أجزاء متفرقة من المسار، وبدأت الفرق تسرع لتسجيل أزمنة سريعة، لكن وقبل خمس دقائق من النهاية بات تسجيل أزمنة سريعة أكثر صعوبة.

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وذلك يعني أن ساينز حجز المركز الأول أمام زميله لوكلير ومن ثم فيرستابن.

المركز الرابع حققه جورج راسل سائق مرسيدس أمام لانس سترول سائق أستون مارتن وألبون سادساً.

ريكاردو أنهى الحصة سابعاً متقدماً على يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري وهاميلتون. بينما أكمل سيرجيو بيريز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن ناشئ ريد بُل، ليام لاوسون الذي قاد بديلاً عن بيير غاسلي مع ألفا تاوري، أنهى بالمركز 19.

بينما بقيت سيارة فالتيري بوتاس في المرآب بعد أن أكمل لفتين فقط.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 16 1:46.538  
2 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 16 1:46.607 0.069
3 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 10 1:46.755 0.217
4 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 13 1:47.396 0.858
5 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 13 1:47.437 0.899
6 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 15 1:47.835 1.297
7 Australia دانيال ريكاردو McLaren Mercedes 14 1:48.081 1.543
8 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 17 1:48.310 1.772
9 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 10 1:48.420 1.882
10 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 13 1:48.474 1.936
11 Canada نيكولاس لاتيفي Williams Mercedes 13 1:48.485 1.947
12 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 16 1:48.672 2.134
13 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 15 1:49.470 2.932
14 Spain فرناندو ألونسو Alpine Renault 17 1:49.664 3.126
15 Germany سيباستيان فيتيل Aston Martin Mercedes 12 1:49.813 3.275
16 France إستيبان أوكون Alpine Renault 5 1:50.315 3.777
17 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 9 1:50.982 4.444
18 Germany ميك شوماخر Haas Ferrari 15 1:51.259 4.721
19 New Zealand ليام لاوسون AlphaTauri Red Bull 14 1:52.065 5.527
20 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 2    
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