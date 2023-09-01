ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية
سجل كارلوس ساينز على متن فيراري أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على لاندو نوريس سائق مكلارين.
سيرجيو بيريز سجل ثالث أسرع الأزمنة متقدماً على أوسكار بياستري زميل نوريس، بينما أكمل ماكس فيرستابن ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
مجريات الحصة
لم تكد تمر بضع دقائق من عمر التجارب الحرة الثانية حتى تم رفع العلم الأحمر بسبب توقف سيارة أستون مارتن التي يقودها لانس سترول إلى جانب المسار فيما بدا أنها مشكلة في المحرك. حيث عاد الكندي إلى المرآب.
وبدت فيراري في حال أفضل بكثير من جولة هولندا، حيث سجل سائقاها كارلوس ساينز وشارل لوكلير أسرع الأزمنة المبدئية قبل منتصف الحصة.
أمام سيارتي ريد بُل لكل من سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن على إطارات ميديوم مثل فيراري.
لكن مع الانتقال إلى القسم الأخير للحصة، قامت الفرق باستعمال إطارات سوفت، ونجح ساينز بتسجيل الزمن الأسرع المبدئي على متن فيراري وبفارق 0.019 ثانية فقط أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.
بيريز كان يحتل المركز الثالث أمام بياستري زميل نوريس الذي كان يتقدم بدوره على فيرستابن ولوكلير توالياً.
لكن ومع الدخول في الدقيقة الثامنة الأخيرة شوهدت سيارة ريد بُل على المنطقة الحصوية خارج المسار، حيث يبدو أن سيرجيو بيريز فقد السيطرة على السيارة ما أدى لرفع العلم الأحمر من جديد لتتم إزالة السيارة.
ولم تتغير المراكز حتى نهاية الحصة حيث أكمل ساينز أولاً أمام نوريس، بيريز، بياستري وفيرستابن.
شارل لوكلير سجل المركز السادس على متن فيراري أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
بينما أكمل جورج راسل ونيكو هلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن مرسيدس وهاس.
التجارب الحرة الثانية
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|كارلوس ساينز الإبنفيراري
|55
|23
|1:21.355
|256.343
|2
|لاندو نوريسمكلارين
|4
|20
|+0.019
|0.019
|256.283
|3
|سيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ
|11
|17
|+0.185
|0.166
|255.761
|4
|أوسكار بياستريمكلارين
|81
|21
|+0.190
|0.005
|255.745
|5
|ماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ
|1
|20
|+0.276
|0.086
|255.476
|6
|شارل لوكليرفيراري
|16
|23
|+0.361
|0.085
|255.210
|7
|ألكسندر ألبونويليامز
|23
|19
|+0.624
|0.263
|254.391
|8
|فرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ
|14
|16
|+0.716
|0.092
|254.106
|9
|جورج راسلمرسيدس
|63
|20
|+0.821
|0.105
|253.782
|10
|نيكو هلكنبرغفريق هاس اف1
|27
|19
|+0.936
|0.115
|253.427
|11
|كيفن ماغنوسنفريق هاس اف1
|20
|21
|+1.219
|0.283
|252.558
|12
|فالتيري بوتاسألفا روميو
|77
|19
|+1.240
|0.021
|252.494
|13
|بيير غاسليألبين
|10
|22
|+1.296
|0.056
|252.323
|14
|يوكي تسونوداألفا تاوري
|22
|23
|+1.341
|0.045
|252.186
|15
|إستيبان أوكونألبين
|31
|22
|+1.361
|0.020
|252.125
|16
|لوجان سارجينتويليامز
|2
|24
|+1.400
|0.039
|252.006
|17
|لويس هاميلتونمرسيدس
|44
|23
|+1.428
|0.028
|251.921
|18
|ليام لاوسونألفا تاوري
|40
|23
|+1.812
|0.384
|250.758
|19
|غوانيو جوألفا روميو
|24
|20
|+1.991
|0.179
|250.219
|20
|لانس سترولأستون مارتن رايسينغ
|18
|2
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