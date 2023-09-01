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ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

سجل كارلوس ساينز على متن فيراري أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على لاندو نوريس سائق مكلارين.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري

سيرجيو بيريز سجل ثالث أسرع الأزمنة متقدماً على أوسكار بياستري زميل نوريس، بينما أكمل ماكس فيرستابن ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

لم تكد تمر بضع دقائق من عمر التجارب الحرة الثانية حتى تم رفع العلم الأحمر بسبب توقف سيارة أستون مارتن التي يقودها لانس سترول إلى جانب المسار فيما بدا أنها مشكلة في المحرك. حيث عاد الكندي إلى المرآب.

وبدت فيراري في حال أفضل بكثير من جولة هولندا، حيث سجل سائقاها كارلوس ساينز وشارل لوكلير أسرع الأزمنة المبدئية قبل منتصف الحصة.

أمام سيارتي ريد بُل لكل من سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن على إطارات ميديوم مثل فيراري.

لكن مع الانتقال إلى القسم الأخير للحصة، قامت الفرق باستعمال إطارات سوفت، ونجح ساينز بتسجيل الزمن الأسرع المبدئي على متن فيراري وبفارق 0.019 ثانية فقط أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

بيريز كان يحتل المركز الثالث أمام بياستري زميل نوريس الذي كان يتقدم بدوره على فيرستابن ولوكلير توالياً.

لكن ومع الدخول في الدقيقة الثامنة الأخيرة شوهدت سيارة ريد بُل على المنطقة الحصوية خارج المسار، حيث يبدو أن سيرجيو بيريز فقد السيطرة على السيارة ما أدى لرفع العلم الأحمر من جديد لتتم إزالة السيارة.

ولم تتغير المراكز حتى نهاية الحصة حيث أكمل ساينز أولاً أمام نوريس، بيريز، بياستري وفيرستابن.

شارل لوكلير سجل المركز السادس على متن فيراري أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

بينما أكمل جورج راسل ونيكو هلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن مرسيدس وهاس.

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التجارب الحرة الثانية

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spainكارلوس ساينز الإبنفيراري 55 23 1:21.355   256.343
2 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 20 +0.019 0.019 256.283
3 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 17 +0.185 0.166 255.761
4 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 21 +0.190 0.005 255.745
5 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 20 +0.276 0.086 255.476
6 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 23 +0.361 0.085 255.210
7 Thailandألكسندر ألبونويليامز 23 19 +0.624 0.263 254.391
8 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 16 +0.716 0.092 254.106
9 United Kingdomجورج راسلمرسيدس 63 20 +0.821 0.105 253.782
10 Germanyنيكو هلكنبرغفريق هاس اف1 27 19 +0.936 0.115 253.427
11 Denmarkكيفن ماغنوسنفريق هاس اف1 20 21 +1.219 0.283 252.558
12 Finlandفالتيري بوتاسألفا روميو 77 19 +1.240 0.021 252.494
13 Franceبيير غاسليألبين 10 22 +1.296 0.056 252.323
14 Japanيوكي تسونوداألفا تاوري 22 23 +1.341 0.045 252.186
15 Franceإستيبان أوكونألبين 31 22 +1.361 0.020 252.125
16 United Statesلوجان سارجينتويليامز 2 24 +1.400 0.039 252.006
17 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 23 +1.428 0.028 251.921
18 New Zealandليام لاوسونألفا تاوري 40 23 +1.812 0.384 250.758
19 Chinaغوانيو جوألفا روميو 24 20 +1.991 0.179 250.219
20 Canadaلانس سترولأستون مارتن رايسينغ 18 2
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