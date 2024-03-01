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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين أمام ألونسو وفيرستابن

تصدر كارلوس ساينز سائق فيراري التجارب الحرة الثالثة لجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد، أمام فرناندو ألونسو وماكس فيرستابن سائقي أستون مارتن وريد بُل.

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كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

سيمون غالوي/ صور لات

شهدت الدقائق العشرة الأخيرة عدة لفات سريعة من عدة سائقين أدت لتغيير الترتيب بعد تقدم ريد بُل للأمام، مع فيرستابن بدقيقة و31.062 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز.

ألونسو، الذي تصدر لفترة ما، حافظ على أفضليته ليصبح أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و31 ثانية.

لكن ساينز، نجح بتحسين زمنه بفارق 0.141 ثانية، لينهي الحصة أولاً أمام مواطنه الإسباني.

وقدمت هذه الحصة المجال للفرق لإكمال برامجها المقررة قبل التصفيات، ولا تعتبر أزمنتها معيارية لكونها تقام ضمن ظروف حرارة مختلفة عن التصفيات والسباق.

وكانت حرارة المسار 34 درجة في بداية الحصة ما لم يكن مناسباً للسيارات حيث قررت الفرق الانتظار 6 دقائق قبل الخروج للحلبة، مع لويس هاميلتون على متن مرسيدس.

أكمل بطل العالم سبع مرات عدة لفات على الحلبة مع إطارات سوفت قبل العودة للمرآب. وبعد فترة قصيرة خرجت سيارتا فيراري مع ساينز وزميله شارل لوكلير حيث بدأت حرارة المسار بالانخفاض.

من ثم بدأت السيارات بالخروج تباعاً، وكان هاميلتون صاحب المركز الأول المبدئي، من ثم بدأت الأزمنة بالتحسن وتقلبت المراكز مع كيفن ماغنوسن سائق هاس ومن ثم لانس سترول سائق أستون مارتن.

جورج راسل سجل عدة لفات سريعة أفضلها كان أسرع بنصف عُشر ثانية من سترول. لوكلير بدوره أكمل طلعة سريعة لكنه لم يتمكن من التغلب على زمن راسل، قبل أن يتقدم ألونسو للصدارة المؤقتة مع دقيقة و31.582 ثانية.

تمكن سائقا ريد بُل من وضع سيارتيهما في المقدمة رغم لم بكونا راضيين عن السيارة تماماً، حيث انتقلا لإطارات سوفت في الدقائق العشرين الأخيرة وسرعان ما أخذا الصدارة مع بيريز متقدماً على ألونسو ومن ثم فيرستابن.

تلتهما لفات سريعة على سوفت من عدة سيارات، حيث عاد ألونسو للصدارة مؤكداً أنه مرتاح على متنها بعد العمل على الإعدادات.

سائقا فيراري حسّنا الأزمنة مجدداً، حيث سجل ساينز الزمن الأسرع بينما اكتفى زميله بالرابع خلف ألونسو وفيرستابن.

جهود لاندو نوريس سائق مكلارين وضعته خامساً أمام راسل، بينما أنهى زميله أوسكار بياستري الحصة سابعاً أمام بيريز، وأكمل نيكو هلكنبرغ (هاس)، وسترول ترتيب المراكز الأولى.

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التجارب الحرة الثالثة

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4
1
 - 
2
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 18

1:30.824

214.515
2 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 18

+0.141

1:30.965

0.141 214.183
3 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 16

+0.238

1:31.062

0.097 213.955
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 17

+0.270

1:31.094

0.032 213.880
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 12

+0.294

1:31.118

0.024 213.823
6 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 12

+0.366

1:31.190

0.072 213.655
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 13

+0.386

1:31.210

0.020 213.608
8 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 17

+0.424

1:31.248

0.038 213.519
9 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 13

+0.454

1:31.278

0.030 213.449
10 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 17

+0.572

1:31.396

0.118 213.173
11 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 RB Red Bull 13

+0.625

1:31.449

0.053 213.049
12 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 20

+0.628

1:31.452

0.003 213.042
13 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 RB Red Bull 14

+0.807

1:31.631

0.179 212.626
14 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 20

+0.847

1:31.671

0.040 212.533
15 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 17

+1.141

1:31.965

0.294 211.854
16 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 17

+1.176

1:32.000

0.035 211.773
17 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 16

+1.272

1:32.096

0.096 211.553
18 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 11

+1.300

1:32.124

0.028 211.488
19 United States ل. سارجانت ويليامز 2 Williams Mercedes 16

+1.301

1:32.125

0.001 211.486
20 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 14

+1.558

1:32.382

0.257 210.898
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