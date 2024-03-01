ساينز يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين أمام ألونسو وفيرستابن
تصدر كارلوس ساينز سائق فيراري التجارب الحرة الثالثة لجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد، أمام فرناندو ألونسو وماكس فيرستابن سائقي أستون مارتن وريد بُل.
كارلوس ساينز، فيراري
سيمون غالوي/ صور لات
شهدت الدقائق العشرة الأخيرة عدة لفات سريعة من عدة سائقين أدت لتغيير الترتيب بعد تقدم ريد بُل للأمام، مع فيرستابن بدقيقة و31.062 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز.
ألونسو، الذي تصدر لفترة ما، حافظ على أفضليته ليصبح أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و31 ثانية.
لكن ساينز، نجح بتحسين زمنه بفارق 0.141 ثانية، لينهي الحصة أولاً أمام مواطنه الإسباني.
وقدمت هذه الحصة المجال للفرق لإكمال برامجها المقررة قبل التصفيات، ولا تعتبر أزمنتها معيارية لكونها تقام ضمن ظروف حرارة مختلفة عن التصفيات والسباق.
وكانت حرارة المسار 34 درجة في بداية الحصة ما لم يكن مناسباً للسيارات حيث قررت الفرق الانتظار 6 دقائق قبل الخروج للحلبة، مع لويس هاميلتون على متن مرسيدس.
أكمل بطل العالم سبع مرات عدة لفات على الحلبة مع إطارات سوفت قبل العودة للمرآب. وبعد فترة قصيرة خرجت سيارتا فيراري مع ساينز وزميله شارل لوكلير حيث بدأت حرارة المسار بالانخفاض.
من ثم بدأت السيارات بالخروج تباعاً، وكان هاميلتون صاحب المركز الأول المبدئي، من ثم بدأت الأزمنة بالتحسن وتقلبت المراكز مع كيفن ماغنوسن سائق هاس ومن ثم لانس سترول سائق أستون مارتن.
جورج راسل سجل عدة لفات سريعة أفضلها كان أسرع بنصف عُشر ثانية من سترول. لوكلير بدوره أكمل طلعة سريعة لكنه لم يتمكن من التغلب على زمن راسل، قبل أن يتقدم ألونسو للصدارة المؤقتة مع دقيقة و31.582 ثانية.
تمكن سائقا ريد بُل من وضع سيارتيهما في المقدمة رغم لم بكونا راضيين عن السيارة تماماً، حيث انتقلا لإطارات سوفت في الدقائق العشرين الأخيرة وسرعان ما أخذا الصدارة مع بيريز متقدماً على ألونسو ومن ثم فيرستابن.
تلتهما لفات سريعة على سوفت من عدة سيارات، حيث عاد ألونسو للصدارة مؤكداً أنه مرتاح على متنها بعد العمل على الإعدادات.
سائقا فيراري حسّنا الأزمنة مجدداً، حيث سجل ساينز الزمن الأسرع بينما اكتفى زميله بالرابع خلف ألونسو وفيرستابن.
جهود لاندو نوريس سائق مكلارين وضعته خامساً أمام راسل، بينما أنهى زميله أوسكار بياستري الحصة سابعاً أمام بيريز، وأكمل نيكو هلكنبرغ (هاس)، وسترول ترتيب المراكز الأولى.
التجارب الحرة الثالثة
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
1:30.824
|214.515
|2
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|
+0.141
1:30.965
|0.141
|214.183
|3
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.238
1:31.062
|0.097
|213.955
|4
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.270
1:31.094
|0.032
|213.880
|5
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.294
1:31.118
|0.024
|213.823
|6
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.366
1:31.190
|0.072
|213.655
|7
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.386
1:31.210
|0.020
|213.608
|8
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+0.424
1:31.248
|0.038
|213.519
|9
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|13
|
+0.454
1:31.278
|0.030
|213.449
|10
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|
+0.572
1:31.396
|0.118
|213.173
|11
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|RB
|Red Bull
|13
|
+0.625
1:31.449
|0.053
|213.049
|12
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.628
1:31.452
|0.003
|213.042
|13
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|RB
|Red Bull
|14
|
+0.807
1:31.631
|0.179
|212.626
|14
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|20
|
+0.847
1:31.671
|0.040
|212.533
|15
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|17
|
+1.141
1:31.965
|0.294
|211.854
|16
|غ. جو ساوبر
|24
|Sauber
|Ferrari
|17
|
+1.176
1:32.000
|0.035
|211.773
|17
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|16
|
+1.272
1:32.096
|0.096
|211.553
|18
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|11
|
+1.300
1:32.124
|0.028
|211.488
|19
|ل. سارجانت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|16
|
+1.301
1:32.125
|0.001
|211.486
|20
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|14
|
+1.558
1:32.382
|0.257
|210.898
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