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ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في موناكو أمام ألونسو وهاميلتون

وضع كارلوس ساينز سيارته فيراري في صدارة الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد في موسم 2023، متقدماً على سيارتي أستون مارتن ومرسيدس التي جلبت التحديثات الجديدة لسيارتها.

خلدون يونس
من قبل:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

تمثل موناكو فرصة مثالية لأي فريق يريد مجاراة ريد بُل، نظراً لأنها حلبة تتطلب الكثير من الارتكازية، حيث صرّحت أستون مارتن قبل الجولة بأنها بالفعل تستهدف منافسة ريد بُل على الفوز.

وانتهت التجارب الحرة الأولى قبل وقتها الأصلي بسبب حادثة سيارة ويليامز التي أدت لرفع العلم الأحمر للمرة الثانية، بعد أن كان قد رُفع بسبب حادثة نيكو هلكنبرغ سائق هاس في وقت سابق من الحصة.

وكانت الفرق قد وصلت إلى موناكو بعد إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى بسبب الفيضانات الغزيرة، وبالتالي فإن التحديثات التي كانت بعض الفرق تنوي تقديمها في إيمولا، نقلتها إلى موناكو.

ولعل من أكثر التحديثات ترقباً تلك التي جلبتها مرسيدس حيث وصلت إلى موناكو بشكل جديد لجانب السيارة مع تعديلات على الأرضية ونظام التعليق الأمامي.

وبالفعل بدا لويس هاميلتون مرتاحاً على متن السيارة حيث أنهى الحصة ثالثاً، بينما اكتفى زميله جورج راسل بالمركز 15 حيث يبدو أن البريطاني الشاب يستعمل إعدادات مختلفة لسيارته مقارنة بزميله.

فرناندو ألونسو صاحب المركز الثاني أكمل حصته بفارق 3 أعشار الثانية خلف كارلوس ساينز سائق فيراري الذي سجل الزمن الأسرع.

وضمن معسكر ريد بُل، كان سيرجيو بيريز الأسرع بالمركز الرابع خلف هاميلتون وأمام شارل لوكلير سائق فيراري.

بينما اكتفى زميله ومتصدر ترتيب بطولة العالم ماكس فيرستابن بالمركز السادس حيث لم يكن راضياً من أداء سيارته.

أفضل سيارتي مكلارين كانت مع لاندو نوريس بالمركز السابع متقدماً على إستيبان أوكون (ألبين) ولانس سترول (أستون مارتن).

بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب المراكز العشرة الأولى قبل حادثته.

واستعمل السائقون جميعاً إطارات ميديوم لتسجيل أزمنتهم السريعة، ما عدا نيكو هلكنبرغ سائق هاس، الذي استعمل إطارات هارد

يشار إلى أن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر في الدقيقة الرابعة ما قبل الأخيرة، حيث ارتطمت سيارة ويليامز التي يقودها ألبون بالحائط، قبل أن تعلن إدارة السباق عدم استئناف الحصة.

التجارب الحرة الأولى:

المركز السائق الفريق المحرّك التوقيت الفارق الفاصل
1 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 1:13.372    
2 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 1:13.710 0.338 0.338
3 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 1:14.035 0.663 0.325
4 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 1:14.038 0.666 0.003
5 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 1:14.093 0.721 0.055
6 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 1:14.244 0.872 0.151
7 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 1:14.467 1.095 0.223
8 France إستيبان أوكون Alpine Renault 1:14.585 1.213 0.118
9 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 1:14.653 1.281 0.068
10 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 1:14.666 1.294 0.013
11 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 1:14.718 1.346 0.052
12 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 1:14.725 1.353 0.007
13 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 1:14.820 1.448 0.095
14 France بيير غاسلي Alpine Renault 1:14.866 1.494 0.046
15 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 1:15.066 1.694 0.200
16 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 1:15.083 1.711 0.017
17 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 1:15.192 1.820 0.109
18 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 1:15.557 2.185 0.365
19 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 1:15.684 2.312 0.127
20 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 1:15.785 2.413 0.101
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