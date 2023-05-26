ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في موناكو أمام ألونسو وهاميلتون

تمثل موناكو فرصة مثالية لأي فريق يريد مجاراة ريد بُل، نظراً لأنها حلبة تتطلب الكثير من الارتكازية، حيث صرّحت أستون مارتن قبل الجولة بأنها بالفعل تستهدف منافسة ريد بُل على الفوز.

وانتهت التجارب الحرة الأولى قبل وقتها الأصلي بسبب حادثة سيارة ويليامز التي أدت لرفع العلم الأحمر للمرة الثانية، بعد أن كان قد رُفع بسبب حادثة نيكو هلكنبرغ سائق هاس في وقت سابق من الحصة.

وكانت الفرق قد وصلت إلى موناكو بعد إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى بسبب الفيضانات الغزيرة، وبالتالي فإن التحديثات التي كانت بعض الفرق تنوي تقديمها في إيمولا، نقلتها إلى موناكو.

ولعل من أكثر التحديثات ترقباً تلك التي جلبتها مرسيدس حيث وصلت إلى موناكو بشكل جديد لجانب السيارة مع تعديلات على الأرضية ونظام التعليق الأمامي.

وبالفعل بدا لويس هاميلتون مرتاحاً على متن السيارة حيث أنهى الحصة ثالثاً، بينما اكتفى زميله جورج راسل بالمركز 15 حيث يبدو أن البريطاني الشاب يستعمل إعدادات مختلفة لسيارته مقارنة بزميله.

فرناندو ألونسو صاحب المركز الثاني أكمل حصته بفارق 3 أعشار الثانية خلف كارلوس ساينز سائق فيراري الذي سجل الزمن الأسرع.

وضمن معسكر ريد بُل، كان سيرجيو بيريز الأسرع بالمركز الرابع خلف هاميلتون وأمام شارل لوكلير سائق فيراري.

بينما اكتفى زميله ومتصدر ترتيب بطولة العالم ماكس فيرستابن بالمركز السادس حيث لم يكن راضياً من أداء سيارته.

أفضل سيارتي مكلارين كانت مع لاندو نوريس بالمركز السابع متقدماً على إستيبان أوكون (ألبين) ولانس سترول (أستون مارتن).

بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب المراكز العشرة الأولى قبل حادثته.

واستعمل السائقون جميعاً إطارات ميديوم لتسجيل أزمنتهم السريعة، ما عدا نيكو هلكنبرغ سائق هاس، الذي استعمل إطارات هارد

يشار إلى أن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر في الدقيقة الرابعة ما قبل الأخيرة، حيث ارتطمت سيارة ويليامز التي يقودها ألبون بالحائط، قبل أن تعلن إدارة السباق عدم استئناف الحصة.

التجارب الحرة الأولى: