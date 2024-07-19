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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير

سجل كارلوس ساينز سائق فيراري الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة المجر الكبرى في الفورمولا واحد، متقدماً على ماكس فيرستابن (ريد بُل) وزميله في فيراري، شارل لوكلير.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

سجلت فيراري أول وثالث أسرع الأزمنة على حلبة هنغارورينغ، بينما وضع ماكس فيرستابن سيارته ريد بُل بالمركز الثاني فاصلاً بين سائقي العلامة الإيطالية.

جو غوانيو قدم وتيرة جيدة للغاية حيث أكمل الحصة خامساً على متن ساوبر وخلف جورج راسل سائق مرسيدس.

مجريات الحصة

بدأت أغلب الفرق بإطارات ميديوم، بينما قرر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل استعمال إطارات سوفت أولاً، أما فيراري فاختارت هارد لبداية الحصة، وكذلك الحال مع أستون مارتن.

ومع تلك الإطارات بقي فيرستابن في مقدمة ترتيب أسرع الأزمنة وصولاً إلى منتصف الحصة بينما تغيرت المراكز خلفه حيث اقترب منه أوسكار بياستري سائق مكلارين على متن ميديوم بفارق ضئيل للغاية.

لكن ومع بدء السائقين الآخرين بالانتقال إلى سوفت، تغير مركز المقدمة حيث بات أليكسندر ألبون سائق ويليامز في المركز الأول المؤقت أمام فيرستابن وبياستري.

ومباشرة بعد ذلك تقدمت سيارتا مرسيدس نحو الصدارة مع جورج راسل ولويس هاميلتون، لكن الأزمنة واصلت التقلب مع تحسن أزمنة السائقين والانتقال بالكامل إلى سوفت.

شارل لوكلير وضع فيراري في الصدارة المؤقتة قبل أن يتفوق عليه زميله كارلوس ساينز مع الوصول لثلث الساعة الأخيرة.

ومع الدخول في الدقائق الأخيرة، فصل فيرستابن بين سائقي فيراري، بينما كان راسل رابعاً خلف لوكلير، لتنتهي الحصة مع ساينز أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.276 ثانية.

لوكلير أنهى ثالثاً على إطارات هارد، أمام راسل، جو غوانيو (ساوبر) ومن ثم سائقي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

سائقا آربي وضعا سيارتيهما بالمركزين الثامن والتاسع مع يوكي تسونودا ودانيال ريكاردو، بينما أكمل لويس هاميلتون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الأولى

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 27

1:18.713

   200.368
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 20

+0.276

1:18.989

 0.276 199.668
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 29

+0.298

1:19.011

 0.022 199.612
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 28

+0.424

1:19.137

 0.126 199.294
5 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 24

+0.467

1:19.180

 0.043 199.186
6 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 26

+0.498

1:19.211

 0.031 199.108
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 26

+0.536

1:19.249

 0.038 199.013
8 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 26

+0.547

1:19.260

 0.011 198.985
9 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 25

+0.552

1:19.265

 0.005 198.973
10 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 29

+0.574

1:19.287

 0.022 198.917
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