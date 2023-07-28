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ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى الماطرة في بلجيكا

سجل كارلوس ساينز سائق فيراري أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، في حصة شهدت هطول الأمطار طوال الوقت.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري

كانت الأمطار تهطل منذ بداية الحصة وازدادت حدتها بعض الشيء مع مرور الوقت ما منع السيارات من تسجيل أزمنة سريعة أو حتى إكمال البرامج المقررة.

وهذا قد يضرّ نسبياً ببعض الفرق، خاصة وأن الجولة تضم سباقاً قصيراً ما يعني بأن هذه هي حصة التجارب الحرة الوحيدة.

ثنائي مكلارين سجلا ثاني وثالث أسرع الأزمنة خلف ساينز، مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس، بينما أكمل شارل لوكلير (فيراري) وسيرجيو بيريز (ريد بُل) ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

بدأت التجارب الحرة الأولى والوحيدة لهذه الجولة، مع هطول الأمطار على الحلبة، حيث خرجت بعض السيارات على إطارات الأمطار قبل أن تعود إلى المرائب من جديد.

وكان لاندو نوريس سائق مكلارين مع زميله أوسكار بياستري، وأليكسندر ألبون سائق ويليامز أول من خرج إلى الحلبة بإطارات انترميديت. قبل أن يخرج سائقون إضافيون على تلك الإطارات.

حيث وضع كارلوس ساينز سيارته فيراري بالمركز الأول المؤقت أمام ثنائي مكلارين بياستري ونوريس، ومن ثم زميله شارل لوكلير (إطارات الأمطار).

لكن ومع انتصاف الحصة، خرجت سيارة ويليامز التي يقودها لوغان سارجانت عن المسار وتوقفت على منطقة غير آمنة ما أدى لرفع العلم الأحمر.

ورغم رفع العلم الأخضر من جديد، لكن الأمطار ازدادت مع الوقت ولم تخرج السيارات إلى المسار.

وفي هذه الأثناء أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنه وفي حال لم تتم إقامة التصفيات الرئيسية (بسبب الأمطار لاحقاً) فلن يتم الأخذ بنتيجة التجارب الحرة الأولى (التي لم تخرج فيها جميع السيارات للمسار) كترتيب لشبكة الانطلاق، بل سيتم بدلاً من ذلك اعتماد ترتيب البطولة.

ومع اشتداد الأمطار، لم ترغب الفرق بإخراج سياراتها لتنتهي الحصة مع ساينز أولاً أمام ثنائي مكلارين ومن ثم شارل لوكلير وسيرجيو بيريز.

أليكسندر ألبون حقق المركز السادس أمام يوكي تسونودا (ألفا تاوري) وكيفن ماغنوسن (هاس)، دانيال ريكاردو (ألفا تاوري) ونيكو هلكنبرغ (هاس).

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التجارب الحرة

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spainكارلوس ساينز الإبنفيراري 55 9 2:03.207   204.650
2 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 4 +0.585 0.585 203.683
3 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 4 +1.277 0.692 202.551
4 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 8 +4.941 3.664 196.759
5 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 5 +5.033 0.092 196.618
6 Thailandألكسندر ألبونويليامز 23 5 +5.187 0.154 196.383
7 Japanيوكي تسونوداألفا تاوري 22 8 +5.860 0.673 195.358
8 Denmarkكيفن ماغنوسنفريق هاس اف1 20 7 +6.022 0.162 195.114
9 Australiaدانيال ريكاردوألفا تاوري 3 7 +6.112 0.090 194.978
10 Germanyنيكو هلكنبرغفريق هاس اف1 27 8 +6.835 0.723 193.894
11 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 4 +7.076 0.241 193.535
12 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 7 +7.092 0.016 193.511
13 United Kingdomجورج راسلمرسيدس 63 7 +7.268 0.176 193.250
14 Finlandفالتيري بوتاسألفا روميو 77 9 +8.878 1.610 190.895
15 Chinaغوانيو جوألفا روميو 24 8 +10.795 1.917 188.164
16 United Statesلوجان سارجينتويليامز 2 4      
17 Canadaلانس سترولأستون مارتن رايسينغ 18 5      
18 Franceبيير غاسليألبين 10 2      
19 Franceإستيبان أوكونألبين 31 2      
20 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 2
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