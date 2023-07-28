ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى الماطرة في بلجيكا

كانت الأمطار تهطل منذ بداية الحصة وازدادت حدتها بعض الشيء مع مرور الوقت ما منع السيارات من تسجيل أزمنة سريعة أو حتى إكمال البرامج المقررة.

وهذا قد يضرّ نسبياً ببعض الفرق، خاصة وأن الجولة تضم سباقاً قصيراً ما يعني بأن هذه هي حصة التجارب الحرة الوحيدة.

ثنائي مكلارين سجلا ثاني وثالث أسرع الأزمنة خلف ساينز، مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس، بينما أكمل شارل لوكلير (فيراري) وسيرجيو بيريز (ريد بُل) ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

بدأت التجارب الحرة الأولى والوحيدة لهذه الجولة، مع هطول الأمطار على الحلبة، حيث خرجت بعض السيارات على إطارات الأمطار قبل أن تعود إلى المرائب من جديد.

وكان لاندو نوريس سائق مكلارين مع زميله أوسكار بياستري، وأليكسندر ألبون سائق ويليامز أول من خرج إلى الحلبة بإطارات انترميديت. قبل أن يخرج سائقون إضافيون على تلك الإطارات.

حيث وضع كارلوس ساينز سيارته فيراري بالمركز الأول المؤقت أمام ثنائي مكلارين بياستري ونوريس، ومن ثم زميله شارل لوكلير (إطارات الأمطار).

لكن ومع انتصاف الحصة، خرجت سيارة ويليامز التي يقودها لوغان سارجانت عن المسار وتوقفت على منطقة غير آمنة ما أدى لرفع العلم الأحمر.

ورغم رفع العلم الأخضر من جديد، لكن الأمطار ازدادت مع الوقت ولم تخرج السيارات إلى المسار.

وفي هذه الأثناء أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنه وفي حال لم تتم إقامة التصفيات الرئيسية (بسبب الأمطار لاحقاً) فلن يتم الأخذ بنتيجة التجارب الحرة الأولى (التي لم تخرج فيها جميع السيارات للمسار) كترتيب لشبكة الانطلاق، بل سيتم بدلاً من ذلك اعتماد ترتيب البطولة.

ومع اشتداد الأمطار، لم ترغب الفرق بإخراج سياراتها لتنتهي الحصة مع ساينز أولاً أمام ثنائي مكلارين ومن ثم شارل لوكلير وسيرجيو بيريز.

أليكسندر ألبون حقق المركز السادس أمام يوكي تسونودا (ألفا تاوري) وكيفن ماغنوسن (هاس)، دانيال ريكاردو (ألفا تاوري) ونيكو هلكنبرغ (هاس).

التجارب الحرة