ساينز يتراجع على شبكة انطلاق السباق الرئيسي لتغيير محركه

أكّدت فيا ضمن منشورها التقني المعتاد مع بداية التجارب الحرة الأولى على حلبة إنترلاغوس بأن ساينز سيحصل على محرك احتراق داخلي جيد، وهو السادس له هذا الموسم، وعليه سيفعّل بحقه عقوبة التراجع 5 مراكز.

وهذه العقوبة ستُطبق في سباق الأحد الرئيسي لهذه الجولة، وليس السباق القصير يوم غد السبت، على غرار عقوبة لويس هاميلتون الموسم الماضي في البرازيل.

وبالتالي سيتراجع ساينز 5 مراكز من المركز الذي سيُنهي به السباق القصير غدًا السبت، لكنه نتيجة تصفيات اليوم لن تتغير.

هذا ويعد ساينز هو السائق الوحيد حاليًا الذي وضع عناصر جديدة على وحدة طاقته في البرازيل.