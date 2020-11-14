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ساينز يتراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لعرقلته بيريز في تصفيات تركيا

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ساينز يتراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لعرقلته بيريز في تصفيات تركيا

تلقّى كارلوس ساينز سائق مكلارين عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله في جائزة تركيا الكبرى بعدما رأى المراقبون بأنّه عرقل سيرجيو بيريز خلال التصفيات.

تأهّل ساينز بالمركز الـ 13 على المسار، بعد عدم إفلاح مجازفة مكلارين باعتماد إطارات "إنترميديت" في القسم الثاني للتصفيات، حيث خسر زميله لاندو نوريس كذلك فرصة العبور إلى القسم الثالث للتصفيات بالمركز الـ 11.

مع ذلك، يتّجه الإسباني للانطلاق من المركز الـ 16 إثر عرقلته لبيريز في القسم الثاني للتصفيات، عندما عاد إلى المسار بعد انتقاله إلى إطارات الأمطار.

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وضمن بيان يفصّل العقوبة، قال المراقبون: "السيارة رقم 55 (ساينز) كانت في طريقها للخروج من الخط الحظائر في الوقت الذي مرّت فيه السيارة رقم 11 (بيريز) خلال المنعطف الأوّل".

وأضاف: "اقتربت السيارة رقم 11 من السيارة رقم 55 عند المنعطفين الثاني والثالث وتمّت عرقلتها بشطل غير ضروري من السيارة رقم 55 في تلك المرحلة وخلال عدد من المنعطفات التالية".

وتابع: "وفي ظل أنّ ظروف المسار الاستثنائية أثّرت بوضوح على الوضع، لكنّ الرسائل اللاسلكية من الفريق بيّنت تحذيرًا واضحًا للسيارة رقم 55 بأنّ السيارة رقم 11 خلفه".

وخلال حديثه عقب التصفيات وقبل حكم المرافقبين، قال ساينز: "لم يكن بوسعي رؤيته، فأنت تحاول مغادرة خط الحظائر وتحمية الإطارات، حيث آمُل أن يأخذ المراقبون ذلك في الحُسبان".

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