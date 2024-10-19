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ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق

قال كارلوس ساينز أنه لولا العلم الأصفر لكان سجل زمنًا أسرع في القسم الحاسم من تصفيات أوستن.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يعتقد كارلوس ساينز أنه وفريقه فيراري قد حققا تقدمًا جيدًا في أوستن، بالرغم من إحباطه أنه لم يتمكن من تحسين زمنه في التصفيات ضمن آخر محاولاته بسبب رفع العلم الأصفر في اللحظات الأخيرة من الحصة.

انزلق جورج راسل سائق مرسيدس في اللحظات الأخيرة من تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى متسببًا برفع العلم الأصفر بينما كان السائقون ضمن محاولاتهم الأخيرة لتحسين أزمنتهم في القسم الثالث.

وقد تسبب هذا الوضع بإنهاء الحصة مبكرًا تحت الأعلام الصفراء وعدم تغيّر ترتيب الأزمنة من قبل رفعها.

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وتعقيبًا على أدائه في التصفيات، قال ساينز عقب الحصة: "هدفنا كان تحقيق خطوة إلى الامام في الترتيب مقارنة بالأمس. كنا في المركز الخامس بالأمس واليوم تأهلنا بالمركز الثالث، وتلك خطوة جيدة في الوجهة الصحيحة".

وأضاف: "أنا حزين بعض الشيء بشأن المحاولة الأخيرة، لأنني عندما توجهت إلى المنعطف الـ 16 كان أمامي منعطفين فقط حتى النهاية وكنت أسرع بـ 0.3 ثانية من لفتي السابقة".

وتابع: "لقد حققنا تقدمًا جيدًا، وإذا ما تمكنا من القيام بانطلاقة نظيفة في السباق، فسننافس على الفوز. وعندها سنخوض سباقًا ممتعًا مع السائقَين أمامنا".

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