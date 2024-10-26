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تقرير التجارب التأهيليّة
فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

ساينز يُباغت الجميع ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك

قدّم كارلوس ساينز الإبن لفّتين ناريتين كانتا كافيتين لضمان قطب الانطلاق الأوّل لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 أمام المتنافسين على اللقب ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

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كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

في حين أنّ فيرستابن قدّم لفّة أولى سريعة إلّا أنّ الشكوك كانت تحوم حول خرقه لحدود المسار في المنعطفين الثاني والثالث.

وبالفعل تمّ شطب زمنه بالتزامن مع قفز كارلوس ساينز الإبن إلى الصدارة بالزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع بتوقيت بلغ 1:16.055 دقيقة مستفيدًا من عامل السحب خلف نيكو هلكنبرغ.

وكان سائقا فيراري بصدد تحسين زمنيهما بشكلٍ كبير، لكنّ لوكلير ارتكب خطأً طفيفًا في المقطع الثاني، في المقابل أصبح ساينز أوّل من يكسر عتبة الـ 1:16 دقيقة عبر تسجيله 1:15.946 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وتمكّن ماكس فيرستابن من تقديم الأداء اللازم من لفّته الوحيدة المتبقية ليقفز إلى المركز الثاني على بُعد 0.225 ثانية، في حين اكتفى لاندو نوريس بالمركز الثالث بعد أن بدا في مرحلة ما أنّه أبرز المرشّحين لنيل قطب الانطلاق الأوّل.

في الأثناء كان خطأ لوكلير مكلفًا، حيث انتهى به المطاف رابعًا، لكنّه سيستفيد من عامل السحب عند الانطلاقة بالنظر إلى المسافة الطويلة حتى المنعطف الأوّل.

وتقدّم سائق فيراري على ثنائيّ مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون، حيث كان الأخير على بُعد سبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة بعد خطأ في المقطع الأخير.

وقدّم فريق هاس أداءً مذهلًا نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن، حيث تواجد كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ في المركزين الساب والعاشر تواليًا، وتوسّطهما بيير غاسلي وأليكسندر ألبون.

القسم الأوّل

في حين اختار أغلب السائقين إطارات "سوفت"، آثر فريقا فيراري ومرسيدس الدخول على إطارات "ميديوم".

وفي الوقت الذي كان فيه البطل المحلي سيرجيو بيريز يُمني النفس بتحقيق نتيجة قويّة أمام جماهيره، عانى المكسيكي بشكلٍ كبير وقال عبر اللاسلكي: "أعاني لإيقاف السيارة في المنعطفات البطيئة".

وكان تحسّن حالة المسار كبيرًا بشكلٍ باغت العديد من السائقين على حين غرّة، وعلى رأسهم أوسكار بياستري.

إذ في حين كان فرانكو كولابينتو أوّل الخارجين في المركز الـ 16، فإنّ بياستري اقتصر على المركز الـ 17، وذلك على إثر معاناته بشكلٍ عام إلى جانب شطب أحد أزمنته بسبب تجاوزه حدود المسار، وستكون هذه ضربة موجعة تُعقّد آمال مكلارين بتعزيز صدارته لبطولة الصانعين.

ومجدّدًا عانى بيريز لتقديم أيّ زمنٍ لافت، واقتصر على المركز الـ 18 ضمن نتيجة مخيّبة.

وفي حين بدا أنّه متّجهٌ للعبور إلى القسم الثاني، أهدر إستيبان أوكون فرصته في المقطع الأخير من لفّته ليكتفي بالمركز الـ 19 أمام جو غوانيو.

القسم الثاني

بالرغم من تسجيله الزمن الأسرع في محاولته الأولى، تذمّر فيرستابن من أداء الإطارات الخلفيّة.

في الأثناء تمّ شطب زمن لوكلير الأوّل الذي كان بطيئًا في جميع الأحوال، وذلك بسبب تجاوزه حدود المسار.

وفي الوقت الذي حسّن فيه أغلب السائقين أزمنتهم، ومع تبقي 10 ثوانٍ على نهاية القسم الثاني، تعرّض يوكي تسونودا لحادثٍ بعد أن أغلق مكابحه وانزلق القسم الخلفي لسيارته في المنعطف الـ 12 وهو ما أهدر فرص العديد من السائقين وعلى رأسهم فرناندو ألونسو.

وكان تسونودا أوّل الخارجين في المركز الـ 11، ومن الممكن أن تكون علبة تروسه قد تضرّرت كون المحور الخلفي اصطدم بشكلٍ جانبي بالحاجز.

وكان المركز الـ12 من نصيب ليام لاوسون الذي سينطلق أمام ثنائيّ أستون مارتن فرناندو ألونسو ولانس سترول، في حين سيصطفّ فالتيري بوتاس في المركز الـ 15.

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك التوقيت كم/س
1 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari

1:15.946

 204.018
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull

+0.225

1:16.171

 203.415
3 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes

+0.314

1:16.260

 203.178
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari

+0.319

1:16.265

 203.165
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes

+0.410

1:16.356

 202.923
6 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes

+0.705

1:16.651

 202.142
7 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari

+0.940

1:16.886

 201.524
8 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault

+0.946

1:16.892

 201.508
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes

+1.119

1:17.065

 201.056
10 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari

+1.419

1:17.365

 200.276
11 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull

+1.183

1:17.129

 200.889
12 New Zealand ل. لاوسون آربي 30 RB Red Bull

+1.216

1:17.162

 200.803
13 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes

+1.222

1:17.168

 200.787
14 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes

+1.348

1:17.294

 200.460
15 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari

+1.871

1:17.817

 199.113
16 Argentina ف. كولابينتو ويليامز 43 Williams Mercedes

+1.612

1:17.558

 199.778
17 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes

+1.651

1:17.597

 199.677
18 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull

+1.665

1:17.611

 199.641
19 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault

+1.671

1:17.617

 199.626
20 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari

+2.126

1:18.072

 198.462
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