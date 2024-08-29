ساينز يأمل حلّ مشكلة كبيرة لدى فيراري بالوصول إلى مونزا 

نجحت فيراري بتحقيق الفوز في سباقين خلال القسم الأول من موسم 2024: أستراليا مع كارلوس ساينز وموناكو مع شارل لوكلير.

لكن ولسوء حظ العلامة الإيطالية فإن تحديثاتها التي أدخلتها في برشلونة صعّبت كثيراً من مهمتها في تحقيق التقدم والبقاء ضمن منافسات المقدمة.

حيث اعترفت فيراري أن تلك التحديثات أضافت مشكلة تمثلت بالارتدادات ضمن المنعطفات السريعة، وهذا ما صعّب كثيراً مهمة قيادة السيارة ودفعها للحدود القصوى من قبل السائقين.

ويأمل ساينز أن يصل الفريق إلى حلّ للمشكلة مع تحديثات جديدة سيتم تطبيقها في مونزا خاصة.

فقال: "نأمل أن نجد أو نكتشف ما يسبب المشكلة، أشعر بأننا متأخرون خطوة في فهمها".

وأكمل: "نأمل أن تحل التحديثات الجديدة وكذلك سطح المسار الجديد، هذه المشاكل وأن نركز على رفع ارتكازية السيارة".

وأشار ساينز إلى أن الفريق اضطر لتغيير ارتفاع السيارة لحلّ مشكلة الارتدادات في زاندفورت، ما كان يعني التضحية بالسرعة، حيث لم ينجح الإسباني بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات.

رغم ذلك كانت وتيرة السباق لسيارة فيراري أفضل من المتوقع، حيث وصل ساينز للمركز الخامس، بينما حقق زميله شارل لوكلير المركز الثالث.

لكن رغم ذلك، يرى ساينز أن الفارق الكبير الذي فاز به لاندو نوريس سائق مكلارين، بالسباق، مقلق للغاية.

فقال: "هذا محبط، ليس فقط لنا كفريق فيراري، بل لجميع الفرق الأخرى".

وأكمل: "أعتقد أننا على الأقل لسنا خلف ريد بُل ومرسيدس".