ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

أمضى ساينز موسمين إلى جانب نوريس في مكلارين، لكنه ترك صفوف الفريق نهاية الموسم الماضي للانضمام إلى القلعة الحمراء.

وجمعت ساينز ونوريس علاقة صداقة وشراكة ناجحة داخل وخارج الحلبة. ما ساهم في دفع مكلارين نحو تحقيق المركز الثالث ضمن ترتيب المصنعين الموسم المنصرم، لتكون تلك أفضل نتيجة لها منذ 2021.

ويأمل ساينز تكرار مثل ذلك في فيراري مع زميله الجديد لوكلير.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من جهة، تلك مسألة صعبة للغاية فقد كان نوريس سريعاً جداً، لكنه شخص طيب المعشر، لذا عليك الموازنة بين الأمرين".

وأكمل: "لكن، من الممتع للغاية أن تنافس زميلك بشكل متواصل خلال التصفيات والسباق، ورغم ذلك كنا ندخل السباق بذهنية منفتحة، ولا نحاول إخفاء أي شيء عن بعضنا البعض".

وتابع: "عليك أن تكون صادقاً مع منافسك، زميلك، تصافح يده لتهنئته والإشادة بعمله، والعكس بالعكس".

واسترسل: "تلك علاقة مميزة، وأمر أود مواصلته في المستقبل. ذلك يحسن كثيراً من بيئة العمل ضمن الفريق، ويخفف من الضغوط كثيراً".

واستكمل: "ذلك يسهل من عمل الجميع، ويمكن للفريق التقدم إلى الأمام بشكل أسرع وأفضل".

وسيقود الإسباني بديلاً عن سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات الذي سيترك صفوف فيراري وينتقل إلى أستون مارتن بديلاً عن سيرجيو بيريز.

وأوضح ساينز أنّه يفكر بالفعل في الخطط المستقبلية لموسم 2021.

فقال: "سأكذب لو قلت أنني لم أتكلم مع شارل. بالطبع تكلمنا. بالطبع أنا أعير انتباهي لما يجري هناك، وأنا أسأل أسئلة مختلفة ومتنوعة".

وأكمل: "حتى الانضمام الفعلي للفريق، فإنه من الصعب للغاية فهم ما يجري تماماً هناك".

واختتم: "علاقتي مع شارل جيدة جداً في الحقيقة. أتوقع أن نتأقلم بشكل جيد معاً".