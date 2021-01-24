ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
213 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
227 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
241 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
255 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
269 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
276 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
284 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
297 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
312 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
321 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

المشاركات
التعليقات
ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري
من قبل:

يأمل كارلوس ساينز الابن أن يتمكن من تكرار العلاقة المميزة التي جمعته مع لاندو نوريس زميله السابق في مكلارين، وذلك مع شارل لوكلير في صفوف فيراري موسم 2021 المقبل للفورمولا واحد.

أمضى ساينز موسمين إلى جانب نوريس في مكلارين، لكنه ترك صفوف الفريق نهاية الموسم الماضي للانضمام إلى القلعة الحمراء.

وجمعت ساينز ونوريس علاقة صداقة  وشراكة ناجحة داخل وخارج الحلبة. ما ساهم في دفع مكلارين نحو تحقيق المركز الثالث ضمن ترتيب المصنعين الموسم المنصرم، لتكون تلك أفضل نتيجة لها منذ 2021.

ويأمل ساينز تكرار مثل ذلك في فيراري مع زميله الجديد لوكلير.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من جهة، تلك مسألة صعبة للغاية فقد كان نوريس سريعاً جداً، لكنه شخص طيب المعشر، لذا عليك الموازنة بين الأمرين".

وأكمل: "لكن، من الممتع للغاية أن تنافس زميلك بشكل متواصل خلال التصفيات والسباق، ورغم ذلك كنا ندخل السباق بذهنية منفتحة، ولا نحاول إخفاء أي شيء عن بعضنا البعض".

وتابع: "عليك أن تكون صادقاً مع منافسك، زميلك، تصافح يده لتهنئته والإشادة بعمله، والعكس بالعكس".

واسترسل: "تلك علاقة مميزة، وأمر أود مواصلته في المستقبل. ذلك يحسن كثيراً من بيئة العمل ضمن الفريق، ويخفف من الضغوط كثيراً".

واستكمل: "ذلك يسهل من عمل الجميع، ويمكن للفريق التقدم إلى الأمام بشكل أسرع وأفضل".

اقرأ أيضاً:

وسيقود الإسباني بديلاً عن سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات الذي سيترك صفوف فيراري وينتقل إلى أستون مارتن بديلاً عن سيرجيو بيريز.

وأوضح ساينز أنّه يفكر بالفعل في الخطط المستقبلية لموسم 2021.

فقال: "سأكذب لو قلت أنني لم أتكلم مع شارل. بالطبع تكلمنا. بالطبع أنا أعير انتباهي لما يجري هناك، وأنا أسأل أسئلة مختلفة ومتنوعة".

وأكمل: "حتى الانضمام الفعلي للفريق، فإنه من الصعب للغاية فهم ما يجري تماماً هناك".

واختتم: "علاقتي مع شارل جيدة جداً في الحقيقة. أتوقع أن نتأقلم بشكل جيد معاً".

اقرأ أيضاً:

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

المقال السابق

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين كارلوس ساينز الإبن , شارل لوكلير
قائمة الفرق فيراري
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية اليوم

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

أحدث الأخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

6دقيقة
2
فورمولا 1

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

21س
3
فورمولا 1

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022

4
فورمولا 1

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

5
فورمولا 1

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

أحدث الأخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

فورمولا 1
فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فورمولا 1
21س
تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

فورمولا 1
23-01-2021
باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

فورمولا 1
23-01-2021
تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

فورمولا 1
23-01-2021

أحدث ملفات الفيديو

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1
23-01-2021

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021 03:08
فورمولا 1
22-01-2021

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟ 07:04
فورمولا 1
21-01-2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات 09:44
فورمولا 1
18-01-2021

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات

ألفا روميو في الفورمولا واحد 03:36
فورمولا 1
07-01-2021

ألفا روميو في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.