ساينز يأمل أن تُحافظ الأجيال الشابة على روح التسابق عندما تزداد ضراوة المعارك

فتح تقدّم السائقين الشبان في البطولة مثل الإسباني، وشارل لوكلير، وجورج راسل، ولاندو نوريس الباب أمام إمكانيّة منافسة وجوهٍ جديدة على الانتصارات في ظلّ تحقيق فرقهم لتقدّمٍ في الترتيب.

وكانت منافساتهم مثيرة حتّى الآن، لكن عادلة في ذات الوقت، ويتمنّى ساينز أن يتواصل ذلك حتّى عندما تكون الانتصارات والألقاب على المحكّ.

وقال الإسباني: "أستمتع بمنافسة الشباب مثل شارل، ولاندو، وجورج عندما سينتقل إلى مرسيدس العام المقبل".

وأكمل: "هذا جيلٌ من السائقين، وبالرغم من أنّني لست بسنّهمٍ بالضبط، فإنّني أستمتع بمنافستهم. أعتقد بأنّهم في مستوى جيّدٍ جدًا، لكنّهم تمكّنوا في ذات الوقت من الإبقاء على المعارك نظيفة على الحلبة وقدّموا معارك رائعة".

وأردف: "لو نظرنا إلى خطّ الوسط هذا العام وطريقة إدارتنا للمعارك وتصرّفنا وتسابقنا، فقد كان ذلك إيجابيًا حقًا".

وواصل شرحه بالقول: "لنرَ العام المقبل إن كنّا سنتسابق على مراكز أفضل وإن كان بوسعنا الإبقاء على المعارك نظيفة بذات الشكل، لأنّني أستمتع بها كثيرًا. لكنّني أشعر بأنّني قادرٌ على منافسة أيّ أحدٍ بالتأكيد".

وإلى جانب تطلّع فيراري لتحقيق مكاسب جيّدة في العام المقبل، يشعر نوريس أنّ بوسعه التوجّه إلى موسم 2022 على إثر موسمٍ قويٍ تعلّم فيه الكثير.

وقال سائق مكلارين: "هناك أشياء لتحسينها من جانب، لكنّني سعيد، كان هذا أكثر مواسمي نجاحًا حتّى الآن".

وأكمل: "أشعر بأنّني فعلت كلّ شيء على الصعيد الشخصي لمنحنا كفريق أفضل الفرص في مواجهة فيراري. بالرغم من أنّ ذلك لم ينجح في النهاية، فأعتقد بأنّ طريقة انطلاق الموسم وضعتنا في ذلك الموقع".

وواصل شرحه بالقول: "كانت فيراري قويّة منذ السباق الأوّل، وذلك ما لم يُدركه الجميع. كانوا أقوياء للغاية منذ السباق الأوّل، أقوى منّا بكثير".

واختتم: "قاموا بعملٍ جيّد، قاموا بعملٍ أفضل منّا، وعلينا محاولة أن نكون أفضل في الموسم المقبل".