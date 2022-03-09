ساينز يأمل ألا يضطر السائقون للتعايش مع مشاكل "الارتدادات" المزعجة

ظهرت مشكلة الارتدادات خلال تجارب برشلونة الشتوية بشكل مفاجئ للفرق على المقاطع المستقيمة.

وهذه المسألة تأتي كنتيجة للقوانين التقنية "الثورية" التي اعتمدتها البطولة والتحول في توليد الارتكازية إلى "التأثيرات الأرضية".

لذا تعمل الفرق على محاولة التخلص من هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن قبل بداية الموسم، وفي حال لم تنجح فسيتعين على السائقين تحمّل هذه المشكلة لفترة من الوقت.

حيث قال ساينز: "الشعور ليس رائعاً بسبب تلك الارتدادات. خاصة عندما تقود بسرعة 300 كيلومتراً في الساعة والسيارة ’تقفز’ 30-40 مليمتراً طوال الوقت بشكل جنوني. ذلك أمر مزعج بالتأكيد".

وتابع: "نأمل أن يتم حلها وألا نضطر للتعايش معها. علينا الثقة بالمهندسين وطاقم الفريق لمواصلة التحسن".

من جهته، أوضح فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، الفريق الذي واجه عدة مشاكل في الارتدادات، أن الاهتزازات تؤثر على مستوى الرؤية عند الاقتراب من المنعطفات.

فقال: "يمكن القول أنها تؤثر بشكل قليل على كل شيء. بالتأكيد ليست مريحة، وقد يكون من الصعب التركيز على الرؤية وقد تتأثر كذلك مستويات الارتكازية ما يؤثر على الكبح أيضاً".

واسترسل: "القلق الأساسي هو موثوقية بعض القطع في السيارة نتيجة لذلك. يمكن القول أنه تحدٍ يواجهه الجميع الآن".

أما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري فقال: "عند القيادة، كان ذلك أمراً صادماً بعض الشيء، لم نكن نتوقع تلك المشكلة. لكن علينا إيجاد حلول لها".

وأكمل: "علينا التفكير في حلول وإلا فستسير الأمور نحو الأسوأ".

واختتم: "حالياً، علينا محاولة تحسين السيارة واستخلاص ما نستطيع منها، أعتقد أن البعض يتعامل مع المشكلة بشكل أفضل".