ساينز: ويليامز ليست في المكان الموعود حتى من دون الوزن الزائد

بعد أن أنهى فريق ويليامز الموسم الماضي في المركز الخامس ضمن بطولة الصانعين، وصف جيمس فاولز مدير الفريق تلك النتيجة بأنها "القاعدة الجديدة" في رحلة الفريق نحو التحول إلى منافس حقيقي على بطولة العالم.

لكن، وبعد أقل من نصف موسم 2026، يبدو حتى الحفاظ على ذلك المركز أمراً بعيد المنال، إذ يحتل الفريق حالياً المركز الثامن، فيما تتسع الفجوة مع الفرق التي أمامه.

ويرى ساينز أنّ الوضع لن يتغير بشكل جذري. فرغم أن السيارة وصلت إلى اختبارات ما قبل الموسم بوزن زائد كبير بعد تأخر الانتهاء منها، فإنه يعتقد أنّ أداءها الهوائي متأخر إلى درجة تجعلها بعيدة عن فرق المقدمة حتى لو بلغت الوزن الأدنى البالغ حالياً 768 كيلوغراماً.

وقال ساينز خلال لقائه مع وسائل الإعلام الناطقة بالإسبانية بعد جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى، التي أنهاها في المركز الثاني عشر بفارق مركزين عن النقاط ومتأخراً بلفتين عن الفائز: "أعتقد أنّ التخلص من الوزن الزائد سيضعك في معركة النقاط، لكن هذا ليس كافياً حقاً".

وأضاف: "بالنسبة إلي، عندما تكون متأخراً بثانية كاملة... كنا متأخرين بـ1.8 ثانية في التصفيات، وبـ1.7 و1.6 و1.9 ثانية في السباق بحسب اللفة".

وأكمل: "التخلص من الوزن الزائد قد يجعلك متأخراً بثانية واحدة عن المتصدرين، وتتنافس مع ألبين. لكن هذا ليس المكان الذي وعدنا بأن نكون فيه هذا العام".

وأردف: "هذا ليس الموقع الذي يجب أن نكون فيه، بالنظر إلى كل الوقت الذي حصلنا عليه في نفق الرياح، وجميع ساعات التطوير التي صُرفت على هذه السيارة. التأخر بثانية كاملة في كل لفة عن المقدمة ليس أمراً جيداً، وما زلنا بعيدين جداً عن المكان الذي نحتاج للوصول إليه".

وأشار ساينز هنا إلى لوائح اختبارات الديناميكا الهوائية، التي تحدد عدد ساعات العمل في نفق الرياح وعناصر المحاكاة الحاسوبية المسموح بها وفقاً لمركز كل فريق في بطولة الصانعين.

وتهدف هذه اللوائح إلى تحقيق قدر أكبر من التكافؤ، عبر الحد من فرص تطوير الفرق المتصدرة ومنح الفرق المتأخرة موارد أكبر للحاق بها.

وبفضل احتلاله المركز الخامس العام الماضي، يتمتع فريق ويليامز حالياً بموارد تطوير أكبر من مرسيدس وفيراري ومكلارين وريد بُل، لكنه يملك موارد أقل من ريسينغ بولز وهاس وأودي وأستون مارتن وألبين وكاديلاك.

ورغم أن ترتيب البطولة الحالي قد يُعد دليلاً على نجاح هذه اللوائح، خصوصاً مع تقدم ألبين من المركز الأخير في 2025 إلى المركز الخامس حالياً، فإن ساينز يرى أنّ ويليامز يجب أن تكون أقرب إلى فرق المقدمة من حيث الوتيرة.

وتعود مشكلة الوزن الزائد في "اف.دبليو-48" بشكل رئيسي إلى فشل السيارة في أحد اختبارات التصادم قبل الموسم، ما فرض تعزيز بعض الأجزاء. وبسبب سقف الميزانية، قرر الفريق استخدام أكبر عدد ممكن من المكونات حتى نهاية عمرها التشغيلي قبل استبدالها بأخرى أخف وزناً.

لكن المشكلة لا تقتصر على الوزن فقط، إذ يعاني الأداء الهوائي أيضاً، خصوصاً في المنعطفات المتوسطة والعالية السرعة التي تميز حلبات مثل برشلونة. فالسيارة تفتقر ببساطة إلى الارتكازيّة الفعالة اللازمة للمنافسة.

ورغم أنّ لوائح 2026 صُممت لتقليل مستويات الارتكازيّة مقارنة بسيارات حقبة الأرضية السفلية السابقة، فإن بعض الفرق نجحت في استعادة جزء كبير منها.

وفي الواقع، أكد كل من الاتحاد الدولي للسيارات وبيريللي أنّ غالبية الفرق تجاوزت بالفعل توقعات ما قبل الموسم فيما يخص مستويات الارتكازيّة. وبالتالي، يمكن اعتبار معاناة ويليامز ليست تراجعاً بقدر ما هي عدم تحقيق التقدم المطلوب، لكن النتيجة تبقى نفسها.

وقال ساينز في هذا الصدد: "أعتقد أنّنا كنا نتوقع واقعياً أن يكون الأمر صعباً. عندما ننظر إلى الوضع الآن، فأعتقد أنّ الصدمة كانت أكبر قليلاً بسبب مدى تأخرنا في المنعطفات المتوسطة والعالية السرعة. جزء من ذلك يعود إلى الوزن، لكن الأهم هو مستوى القوة الضاغطة التي نمتلكها".

وأكمل: "لقد كانت بمثابة إدراك حقيقي لمدى ابتعادنا عن المكان الذي يجب أن نكون فيه، وعن المكان الذي استهدفناه، أو الذي نريد الوصول إليه. حان الوقت للعودة إلى لوحة الرسم والبدء بجلب المزيد من الأشياء إلى السيارة، لأننا بوضوح بعيدون جداً عن المنافسة على الحلبات ذات المنعطفات المتوسطة السرعة".