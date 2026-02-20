ساينز: ويليامز استعادت الوقت الضائع في برشلونة لكنّ السيارة الجديدة لا تزال تملك "عددًا لا بأس به" من القيود

أُجريت اختبارات خاصة في برشلونة من 26 إلى 30 يناير، لكن ويليامز اضطرت إلى تخطيها بسبب تأخيرات في تطوير سيارة "اف.دبليو48". والآن، ومع الوصول إلى منتصف الأسبوع الثاني من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، يرى ساينز أنّ الفريق قام بما يمكنه لاستعادة الوقت الضائع، لكنهم وجدوا "عددًا لا بأس به" من القيود في السيارة.

وأوضح الإسباني خلال مؤتمر صحفي في البحرين: "فيما يتعلق بالاختبارات، أعتقد أنّ ما كنا بحاجة إليه خلال الأيام القليلة الماضية، وهو استعادة الوقت الذي خسرناه في برشلونة عبر إضافة الكثير من الكيلومترات إلى السيارة، أعتقد أننا نجحنا في القيام بذلك بشكل جيد، والسيارة تعمل بموثوقية منذ البداية."

وأضاف: "وهذا يسمح لنا باكتشاف القيود والمجالات التي يتعين علينا التحسن فيها، والتي لسوء الحظ، هناك عدد لا بأس به منها. لكن كما قلت، كان الشيء الرئيسي في الأسبوع الماضي هو عدد الكيلومترات، ثم هذا الأسبوع بدأنا أخيرًا في محاولة إيجاد بعض الزمن على صعيد اللفة الواحدة والأداء منها ومحاولة وضعها ضمن نطاق إعدادات أفضل."

وعندما طُلب منه توضيح ما يعنيه بوضع السيارة ضمن نطاق إعدادات أفضل، أضاف: "أعني على الأرجح أنّ ما يعنيه الأمر ببساطة هو أننا متأخرون قليلًا عن الجدول بسبب تفويت الاختبارات. هذا يعني أنك ربما لا تستطيع اكتشاف الأمور الأولى في برشلونة، مثل المكان الذي يجب وضع السيارة فيه، ومن ثم تكون متأخرًا خطوة من حيث فهم الإعدادات".

وأكمل: "لكن في الأسبوع الماضي كانت الظروف صعبة جدًا على الجميع. أعتقد أنّ الرياح كانت قوية جدًا كل يوم. هدأت الرياح فجأة هذا الأسبوع وأعتقد أنّ الظروف أصبحت أكثر طبيعية بكثير".

واختتم بالقول: "أعتقد أنّ السيارات أصبحت أكثر قابلية للتوقع بالنسبة للجميع، وأفضل بكثير في القيادة. لكننا أجرينا أيضًا بعض التعديلات على الإعدادات لتكييف إعداد السيارة بشكل أكبر مع هذه اللوائح، ويبدو أنّ الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".