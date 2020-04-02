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ساينز ونوريس يتطوعان لتخفيض مرتّبَيهما

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ساينز ونوريس يتطوعان لتخفيض مرتّبَيهما
02-04-2020

وافق كل من كارلوس ساينز ولاندو نوريس على خفضٍ طوعي لمرتبَيهما كجزء من إجراءات الحدّ من النفقات التي وضعتها مكلارين للعمل على تجاوز أزمة "كورونا".

مع إلغاء وتعليق الجولات الثمانية الأولى لموسم 2020 الحالي في الفورمولا واحد، بدأت الفرق تواجه أزمة مالية نتيجة غياب أية فعاليات على الحلبة.

واستجابت الفورمولا واحد لذلك عن طريق إغلاق المصانع لجميع الفرق في وقت سابق، إضافة إلى تأجيل قوانين 2021 الجديدة إلى موسم 2022، لكن ذلك لا يبدو كافياً لطمأنة الفرق.

ومع إجراءات خفض النفقات، كانت مكلارين أول الفرق التي عملت على هذه الناحية.

حيث وافق ساينز ونوريس على خفضٍ في مرتبَيهما، بينما تمّ تسريح عدد من أفراد الطاقم كإجراء احترازي. كما أن جميع أفراد طاقم العمل - من بينهم زاك براون المدير التنفيذي ومدير قسم الإدارة - سيتمّ تخفيض مرتباتهم كذلك.

حيث قال متحدث باسم مكلارين: "ستقوم مجموعة مكلارين حالياً بتسريح مؤقت لعدد من الموظفين كجزء من إجراءات خفض النفقات نظراً لتأثيرات وباء ’كوفيد-19’ على هذه الرياضة".

وأكمل المتحدث: "تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الوظائف على المدى القصير لضمان عودة الموظفين بدوام كامل مع تعافي الاقتصاد".

وكانت الحكومة البريطانية قد سمحت للشركات بتسريح الموظفين، حيث ستدفع 80 بالمئة من مرتباتهم حتى 2500 جنيه أسترليني في الشهر كحد أقصى، في حال تمّ الحفاظ على الوظائف متاحة.

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وتأمل الفورمولا واحد أن تتمكن من إقامة موسم هذا العام، حيث أشار تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة إلى إمكانية إقامة موسم يتألف من 15 إلى 18 جولة.

لكن، ومع غياب أية علامات واضحة على نهاية الأزمة العالمية الحالية، يبدو أن إمكانية إقامة ذلك تتضاءل مع مرور الوقت.

أحد الخيارات المطروحة يتمحور حول إقامة "موسم سوبر"، حيث يقام آخر سباق في الموسم شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وكان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد صرّح للتلفزيون الإيطالي الأسبوع الماضي قائلاً: "كلها تلك أماكن علينا كفريق ضمان التواجد فيها بشكل كامل".

واختتم: "في حال سمح لنا ذلك بإكمال أكبر عدد ممكن من جولات 2020، مع انطلاق الموسم الذي يليه في مارس، فستكون هناك إمكانية كبيرة لذلك بالفعل".

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