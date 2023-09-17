ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة

شق ساينز طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الثاني له على التوالي على متن فيراري، وكان يبدو أن العلامة الإيطالية ستحجز صف الانطلاق الأول، قبل أن تنجح سيارة مرسيدس بقيادة جورج راسل بالفصل بينهما.

وتأتي هذه النتيجة بعد المعركة المحمومة بين ثنائي فيراري خلال القسم الأخير من سباق مونزا، حين تمكن الإسباني من صدّ هجمات أصيل موناكو ليحرز المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل.

وحين سُئِلا من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان من المسموح لهما المنافسة على الفوز، أو أنهما سينفذان أوامر الفريق، أكد كلا السائقان بأنهما سينصاعان لأوامر الفريق في حال كان الهدف تحقيق الفوز.

حيث أشار ساينز إلى أنه من غير المتوقع خوض معركة مماثلة لتلك التي حصلت في مونزا، نظراً لخصائص حلبة مارينا باي.

فقال: "بداية، أنا واثق من أن خصائص الحلبة لن تسمح بمعارك متقابلة كما شاهدنا في مونزا، والتي قدمت معركة حماسية رائعة".

وأكمل: "إنها حلبة مختلفة جداً، جداً. بالطبع، نحن نتطلع للسباق وتقديم أفضل ما يمكن للتفوق على مرسيدس وتحقيق الثنائية للفريق".

وأضاف: "أنا واثق أن الفريق سيضع هذا الأمر كأولوية، حيث سنحاول تحقيق الفوز".

من جهته، أكد لوكلير كلام زميله، معبراً عن أمله أنه وفي حال كانا كلاهما في المقدمة، أن يسمح لهما الفريق بالمنافسة.

لكنه يتوقع بأن أوامر الفريق ستُطبق بهدف الدفاع عن المركز في مواجهة المنافسين، مشيراً إلى مرسيدس كمنافس رئيسي.

فقال: "أتفق مع ساينز. أعتقد أن خصائص مونزا ساعدت في حصول تلك المعركة".

وأكمل: "لكنني أعتقد بأن المقاربة ستبقى نفسها في حال كنا تحت هجمات مرسيدس، حينها أنا واثق بأننا سنحافظ على مركزَينا (للتركيز على صد مرسيدس)".

واختتم: "في حال كانت بقية السيارات بعيدة خلفنا، وهذا ما آمله، حينها سنرى ما سيقرره الفريق. لكن في نهاية المطاف، سننفذ ما يطلبه الفريق منا".