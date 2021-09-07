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ساينز وفيراري يبحثان عن أجوبة بعد جولة هولندا "المؤلمة"

قال كارلوس ساينز أنه يبحث مع فريقه فيراري سبب غياب الوتيرة في جائزة هولندا الكبرى، إذ تريد العلامة الحمراء إيجاد تفسيرٍ هذا الأسبوع.

ساينز وفيراري يبحثان عن أجوبة بعد جولة هولندا "المؤلمة"

لم يتمكن الإسباني من مجاراة سرعة زميله شارل لوكلير منذ اللفة الأولى في زاندفورت، ليقع في نهاية المطاف بين مجموعة سيارات تلاحقه.

لكن وبالرغم من محاولاته صدّ هجمات فرناندو ألونسو صوب المركز السادس، إلا أنه خسره في بداية اللفة الأخيرة على مقطع البداية-النهاية.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، أوضح ساينز أنه لا يوجد أي تفسير واضح حيال سبب وتيرته البطيئة، وأن الفريق سيجري تحليلاً في مارانيللو للوقوف على حقيقة ما جرى.

فقال: "لا يمكنني تفسير ذلك. كان السباق بأكمله مؤلماً بالنسبة لي، وقد كنت بطيئاً للغاية: كنت أنزلق وكانت إطاراتي تتآكل".

وأكمل: "خسرت إحساسي الجيد بالسيارة الذي حصلت عليه يومي الجمعة والسبت. بصراحة، لفاتي على الحلبة لاحظتُ أمراً لم أكن مسروراً منه على الإطلاق: لقد كان توازن السيارة خاطئاً".

وتابع: "كنت أعاني طوال اليوم، وذلك أمر سنقوم بالنظر فيه خلال الأيام المقبلة لمحاولة فهم سبب ذلك".

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ولم تكن جولة هولندا مثالية بالنسبة إلى الإسباني، بعد أن تعرض لحادثة كبيرة في التجارب الحرة الأخيرة صباح السبت، حيث تضررت سيارته.

وبينما تمكنت فيراري من إصلاحها، لكن الفريق أكد عدم القدرة على نفي بقاء بعض الأضرار.

حيث قال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "لا نعلم بعد إن كانت هناك مشكلة، لذا سننظر في كل شيء".

وأكمل: "سننظر في السيارة لناحية التجميع. سننظر في الإعدادات وتوازنها كذلك. في الوقت الراهن ليس لدينا أجوبة".

وتابع: "منذ الحادثة، لا أعتقد أنه كانت هناك عواقب لها، حتى وبالرغم من أن شارل لم يكمل ما يكفي من الوقت على المسار، لكنه كان يحاول فهم السيارة بشكل أفضل".

وأردف: "أعتقد أنه لا يمكننا استبعاد فكرة الخطأ في هذه المرحلة، لذا علينا البحث بدقة ضمن جميع النواحي. أنا واثق أننا سنصل إلى نتيجة قبل الجولة المقبلة".

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أما ساينز فأضاف: "قد يكون السبب مشكلة معينة أو مشاكل صغيرة. أفضل عدم القفز للاستنتاجات خاصة وأننا لا نعلم تماماً ما حصل".

واختتم: "لم ننظر في جميع البيانات بعد، لذا سيستغرق الأمر عدة أيام. أنا واثق أننا سنجد أمراً ما وسنعود بقوة. قد لا يكون هناك أي سبب، وسيتعين عليّ حينها تغيير بضعة أمور من جانبي".

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تحليل السباق: تكتيكات مرسيدس التي تعيّن على فيرشتابن التغلّب عليها للفوز على أرضه

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