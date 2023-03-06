ساينز: وتيرة أستون مارتن في البحرين "مقلقة جداً"
قال كارلوس ساينز سائق فيراري أن الوتيرة التي أظهرتها سيارة أستون مارتن في سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا واحد "مقلقة جداً".
انطلق ساينز رابعاً وكان يسير على طريق تحقيق المركز الثالث بعد انسحاب زميله شارل لوكلير بسبب مشكلة في المحرك.
لكن فرناندو ألونسو تمكن من تجاوزه على متن أستون مارتن، حيث أشار ساينز إلى أن تآكل الإطارات أعاق قدرات فيراري على تحدي ريد بُل، التي حصدت الثنائية مع ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز بأول مركزين.
كما أوضح الإسباني أن وتيرة أستون مارتن "مقلقة جداً"، حيث نجح لانس سترول على متن السيارة الثانية بتحقيق المركز السادس.
فقال: "أتمنى مع وصولنا إلى حلبات لا تستهلك الإطارات، أن نتمكن من الصمود بشكل أفضل".
وأكمل: "من الواضح أن سيارتهم تمتلك شيئاً ما، كل من ريد بُل وأستون، التآكل لديهم أقل".
وأردف: "نحن ومرسيدس، نعاني نفس مستويات التآكل. لكنهما (أستون وريد بُل) لا يعانيان من ذلك لسبب ما".
واستطاع ألونسو اختطاف المركز الثالث من براثن ساينز، حيث قال سائق فيراري: "كانت معركة جيدة. لكن ذلك كلفني مركزاً كذلك لصالح لويس هاميلتون، لأن سيارتنا ’تطهو’ الإطارات حالما نضغط للدفاع".
واختتم: "المشكلة أن تآكل الإطارات مرتفع جداً".
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