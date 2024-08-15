ساينز: والدي هو كل شيء بالنسبة لي

تصدر ساينز عناوين الأخبار مؤخراً وذلك بعد التكهنات المتلاحقة حيال مستقبله في الفورمولا واحد والفريق الذي سيتجه إليه بعد فيراري.

حيث سينتقل لويس هاميلتون سائق مرسيدس ليحل مكانه ضمن صفوف فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

لكن، وبعد تقييم مكثّف، تم الإعلان عن انتقال الإسباني إلى ويليامز، حيث يرى بأن هذه الخطوة ستفتتح فصلاً جديداً من مسيرته المهنية.

وأوضح ساينز أن الدعم الذي تلقاه من والده كارلوس ساينز الأب، كان هاماً جداً بالنسبة له طوال هذه العملية.

فقال: "أنا متأثر كثيراً بوالدي. رؤيته وآراؤه هامان جداً بالنسبة لي، فهو قدوتي، مديري، والدي، صديقي، بالمختصر هو كل شيء بالنسبة لي".

وأضاف: "أخبرني والدي حين كنت بعمر 12 عاماً: ’في السباق، إما أن تأكل أو تُؤكل’. منذ ذلك الحين، كنت أحاول أن أكون عدائياً بأقصى ما يمكن على الحلبة".

وأردف: "خارج الحلبة، أحاول أن أكون شخصاً جيداً لتمثيل العلامات والفرق، أن أكون نبيلاً. في بعض الأحيان، بوسعي القيام بذلك، وفي بعض الأحيان يكون ذلك صعباً".

وتابع: "لم أفرح بفوز أكثر مما فرحت لفوز والدي في داكار هذا العام. خاصة مع الفرصة التي سنحت لي بمفاجأته عند خط النهاية، كانت تلك من أجمل اللحظات لنا كعائلة".

من جهة أخرى، تكلم ساينز حول التضحيات التي تطلبها رياضة مثل الفورمولا واحد.

فقال: "بصراحة، لا أراها كتضحيات. لا أحب كلمة تضحية، لأنها تعني القيام بأمر لا تحبه".

واختتم: "أراها كاستثمار؛ لقد استثمرت وقتي، جهدي وتمريني ضمن عملية متكاملة كي أصبح السائق الذي أنا عليه الآن".