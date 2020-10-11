ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

على إثر إلغاء تجارب الجمعة، اختارت مكلارين اعتماد حزمتين مختلفتين على سيارتيها، حيث استخدم ساينز آخر التحديثات، بينما استخدم لاندو نوريس الخصائص القديمة.

لكنّ ساينز عانى طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأشار إلى أنّه خسر فرصة التواجد ضمن الثلاثة الأوائل نتيجة لذلك.

وقال الإسباني لقناة "موفيستار اف1": "المركز الخامس يبدو جيّدًا كونها 10 نقاط، لكن عندما تعاني لـ 60 لفّة، فسينتهي بك المطاف بعيدًا عن المركز الذي تستحقّه".

وأضاف: "لست سعيدًا للغاية. فرّطنا في فرصة المنافسة على منصّة التتويج. لم يكن بوسعي المنافسة على المركز الثالث بهذه السيارة اليوم، ربّما لو كانت لديّ السيارة التي حصلت عليها قبل سباقين لفعلت ذلك".

وقال ساينز أنّ ضعف شعوره بالسيارة بالحزمة الجديدة تسبّب في تآكلٍ مفرطٍ للإطارات، حيث قال بأنّ مكلارين تحتاج للكثير من التحليلات لمعرفة السبيل الأمثل للمستقبل.

كما اعترف ساينز بأنّه باقتراب رينو من مكلارين في الترتيب العام، فإنّ الفريق يحتاج للعمل على حصد نقاطٍ ثمينة بشكلٍ ثابت.

وقال: "سنقوم بالتحقيق في ما حدث مع لاندو، كونها نقاطٌ ثمينة ومهمّة بالنسبة للبطولة".

وأضاف: "أمامنا الكثير من العمل، وعلينا تجاوز ذلك".