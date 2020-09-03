ساينز "واثق 100 بالمئة" في فيراري رُغم المعاناة الأخيرة

سيحلّ الإسباني مكان بطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل ضمن صفوف فيراري، وذلك بعد توقيعه لصفقة الانتقال من مكلارين إلى الحظيرة الإيطالية قبل بداية الموسم الجاري.

لكنّ معاناة فيراري هذا العام دفعت البعض إلى التلميح بأنّ سائق مكلارين ربما يكون من الأفضل له البقاء مع فريقه الحالي.

وقد أشار روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنّ ساينز قد تكون لديه الأسباب التي تدفعه للقلق حيال هذه الخطوة.

فقال: "ما بدت أنّها خطوة الحُلم نحو صفوف فيراري العام المُقبل، لا تبدو جيّدة للغاية في الوقت الحالي، ولا مفرّ من أن يشعر كارلوس بالقلق حيال آماله وأهدافه للموسم المُقبل".

لكنّ ساينز نفى أيّ حديث عن أنّه يشعر بالقلق أو التوتر حيال قراره بالانضمام إلى فيراري، حيث نفى أن كون هنالك أيّ ندم على توقيعه مع الفريق الإيطالي في الوقت الحالي.

حيث قال: "أنا مرتاح جدًا حيال القرار الذي اتّخذته. أثق 100 بالمئة في فيراري والعاملين هناك وما بمقدورهم القيام به في المستقبل".

وأضاف: "دعونا فقط نتذكر أنّ العام الماضي كانت فيراري قادرة على حصد سبعة أقطاب انطلاق أولى، لذا فإنّ ذلك فريق أعتقد بأنّه يعرف كيف يُنتج سيارات جيّدة للغاية".

وتابع: "فيما يتعلق بما إذا كنت قلقًا، فما يجعلني قلقًا ومتوترًا هو أنّ أخسر 30 نقطة، جرّاء خطأ لم أرتكبه. هذا ما يُقلقني الآن. هذا ما يجعلني أذهب إلى سريري وأفكّر، أين خسرت ذلك الكم من النقاط وكيف يحدث ذلك لي؟".

وأكمل: "أنا واثق تمامًا ومستعد للانتقال إلى فيراري الموسم المُقبل. لا يُمكنني أن أكون أكثر تحمّسًا من ذلك".

في المقابل، شرح ساينز أنّ لاحظ اهتمامًا أكبر به في إيطاليا هذا الأسبوع من قِبَل المشجّعين الذي شاهدوه بعيدًا عن الحلبة.

فقال: "أستطيع بالفعل أن أشعر بإثارة مشجّعي التيفوزي في الطريقة التي تواصلوا معي بها في كل مرة أغادر فيها الفندق. بطريقة ما يتمكّن مشجّعو التيفوزي من إيجادك ومنحك بعض الطاقة الجيّدة التي بدأت بالفعل في جعلي أشعر بمدى الإثارة التي سيشهدها الموسم المُقبل بالنسبة لي في أن أكون جزءًا من فريق كهذا مع هذا التاريخ العظيم".

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واختتم: "وفي الواقع، لأكون صريحًا، فليس هنالك وقت سيء على الإطلاق للانتقال إلى فيراري. إنّها تجربة فريدة ومكان استثنائي على الدوام لأيّ سائق فورمولا واحد. إذا ما عُرض عليّ هذا الخيار 100 مرة، سأختار فيراري دائمًا".