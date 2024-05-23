ساينز واثق من عدم تفويته فرصة مقعد تنافسي مع اقتراب الموعد النهائي لعرض آودي
أصرّ كارلوس ساينز أنه لن يترك أفضل فرصة للحصول على مقعد تنافسي في الفورمولا 1 تفلت من بين يديه عبر الانتظار أطول من اللازم من أجل حسم قراره للموسم المُقبل.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لا يملك الإسباني مقعدًا في الفورمولا 1 للموسم المُقبل حتى الآن، وذلك بعد أن آثرت فيراري استبداله بلويس هاميلتون لموسم 2025.
وما يزال ساينز يقيّم خياراته، حيث قدمت له ساوبر عرضًا مغريًا للانضمام إلى صفوف الفريق بينما ينتقل ليصبح آودي بدءًا من 2026.
مع ذلك، من المعلوم بشكل واسع أن الفريق السويسري يرغب بقرار مبكر من الإسباني – يُعتقد أنه بحلول نهاية الشهر الجاري. وإذا لم يقبل ساينز العرض بحلول ذلك الوقت، فإن الفريق سيسعى نحو خيارات أخرى، بما فيها إستيبان أوكون.
هذا ويتعين على ساينز أن يقيّم ما إذا كان الانضمام إلى ساوبر خيار صائب بالنسبة له ضمن هذه المرحلة من مسيرته، ولا سيما في ظل وجود مقاعد شاغرة كذلك في ريد بُل ومرسيدس للموسم المُقبل، والتي ستوفر له بالتأكيد فرصة أكثر تنافسية.
لكن يبدو بشكل مرجّح أن مرسيدس ستؤثر ضم الناِشئ أندريا كيمي أنتونيللي، بينما تقترب ريد بُل أكثر فأكثر من الإبقاء على سيرجيو بيريز لموسم آخر.
ولا يريد ساينز أن يفوّت فرصة القيادة لصالح ريد بُل أو مرسيدس إذا ما كان هنالك مقعد شاغر، لكن ليس بمقدوره كذلك المخاطرة بأن ينتهي به الوضع بلا مقعد إذا ما انتظرهما وخسر فرصة الانضمام إلى آودي.
حيث صرّح الإسباني في موناكو أنه مرتاح وليس قلقًا حيال هذه الأمور ويشعر أنه ليس في خطر أن يخسر ما هو أفضل بالنسبة له.
حيث قال: "أعرف أكثر حول ما يدور خلف الكواليس. هنالك شائعات وأمور أخرى، ولكن لا تقلقوا، فلن أترك الفرصة تفلت من بين يدي".
وأضاف: "سأضع كل الخيارات على الطاولة وسأتخذ القرار الصائب. يمكنني القول أنه بمجرد أن أنفتح للمسألة، ستسير كل الأمور بسرعة كبيرة".
وتابع: "الأمر يتمحور حول وضع كل الأمور في نصابها لأحصل على ما أريده في عقدي التالي".
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