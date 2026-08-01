قدم سائقا ويليامز كارلوس ساينز وأليكس ألبون تقييمهما للنصف الأول الشاق من موسم 2026 في الفورمولا 1، وكشفا أنه رغم وجود خطة للتعافي، فمن غير المرجح أن تحقق ويليامز أهدافها خلال النصف الثاني من العام.

وخلال حديثهما في بودكاست "تيم تورك" التابع لويليامز قبل العطلة الصيفية، استعرض ألبون وساينز النصف الأول الصعب من الموسم. إذ شكلت حقبة القوانين الجديدة واقعًا قاسيًا بالنسبة لويليامز، التي عجزت عن تكرار المستوى الذي أظهرته خلال موسم 2025.

وقال ساينز: "رغم أن النصف الأول كان صعبًا كما رأى الجميع، فإنني أعتقد أننا نقوم ببعض العمل الجيد الآن. كانت الأسابيع الثلاثة الأخيرة أفضل بالنسبة للفريق. وأعتقد أن العطلة الصيفية ستكون مفيدة".

كما أكد السائق الإسباني أن هناك مناقشات بناءة جارية بشأن سيارة هذا العام وسيارة العام المقبل، قائلًا: "كانت هناك بعض الأفكار الجيدة والمثيرة للاهتمام بشأن سيارة هذا العام وسيارة العام المقبل، وأنا أكثر تفاؤلًا بعض الشيء".

وتابع: "لا أقول إننا سنكون في النصف الثاني عند المستوى الذي نريد الوصول إليه. من الواضح أننا لن نكون كذلك. لكن على الأقل هناك أفكار وعملية تفكير تجري خلف الكواليس".

ومن جانبه، عبّر ألبون عن الرأي نفسه، مؤكدًا أن ويليامز تركز بالكامل على ضمان عدم انتقال الصعوبات التي واجهتها هذا الموسم إلى المستقبل.

فقال: "على الأقل هناك تحرك واضح. هناك خطة موضوعة بالفعل. حتى في الأسبوع الذي يسبق العطلة، لدينا ثلاثة أسابيع من التوقف، لكنها في الواقع أسبوعان فقط بالنسبة للفريق، لأن هناك أسبوعًا من العمل بعد المجر. هناك الكثير من العمل والكثير من جمع البيانات الذي يحدث قبل فترة الإغلاق".

وأكمل: "أعتقد أنه بحلول أسبوع سباق زاندفورت، ستكون لدينا الكثير من البيانات الجديدة والأمور الجديدة التي يمكن الحديث عنها ومجالات جديدة للنقاش بشأن سيارة هذا العام. هناك عمل مكثف وتركيز حقيقي لضمان ألا نكرر ما حدث هذا العام مرة أخرى".

هذا وتدخل ويليامز العطلة الصيفية وهي تحتل المركز التاسع في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة.