ساينز: هنالك فرصة لحصولي على محرك جديد وعقوبة في بول ريكار بعد حريق النمسا

انتهى سباق ساينز الأخير على حلبة ريد بُل رينغ مبكرًا عندما أسلم محركه الروح ما تسبب باشتعال النيران في سيارته.

وصرّح ماتيا بينوتو مدير الفريق عقب سباق النمسا بأن ماحدث من المرجّح بأن يكون مرتبطًا بما حدث جراء المزج بين أجزاء قديمة وجديدة على سيارة زميله شارل لوكلير في باكو، ما تطلب منح المونغاسكي محركًا جديدًا وتعرضه لعقوبة على شبكة الانطلاق في السباق التالي في كندا.

وعند سؤاله عن وضع محركه قُبيل انطلاق جائزة فرنسا الكبرى غدًا على حلبة بول ريكار، أوضح ساينز أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار" بشأن وضع محرك جديد وتلقّي عقوبة التراجع.

وأضاف قائلًا: "لكن هنالك فرصة بأن نضع محركًا جديدًا نهاية هذا الأسبوع، ما سيفعّل عقوبة بالتأكيد. لكننا لم نتخذ القرار النهائي بعد".

هذا وتتوقع فيراري أن يقام سباق نهاية هذا الأسبوع ضمن أكثر الأجواء حرارة في هذا الموسم، ما سيضع ضغطًا إضافيًا على موثوقية المحرك.

وكان دييغو توندي رئيس قسم الانسيابية في الفريق قد صرح بأن ذلك يعني أن "ضمان أن تؤدي وحدة الطاقة والإطارات ضمن أفضل مستوى سيشكّل تحديًا حقيقيًا".