فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
07 ساعات
:
15 دقيقة
:
38 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

ساينز: هناك "علامة استفهام" حول مشاكل التبريد في سيارتي مكلارين

المشاركات
التعليقات
ساينز: هناك "علامة استفهام" حول مشاكل التبريد في سيارتي مكلارين
من قبل:
, رئيس التحرير
13-08-2020

اعترف كارلوس ساينز بأنّ هناك علامة استفهام فيما يتعلّق بمسألة التبريد على سيارته مكلارين بعدما واجه مشكلة كبيرة الأسبوع الماضي خلال سباق الجائزة الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد.

قام فريق مكلارين وبسبب مشاكل متعلقة بارتفاع حرارة سيارة ساينز بفتح ثقوب التبريد الخلفية أكثر بهدف إدخال المزيد من الهواء من أجل معالجة هذه المشكلة وهو ما أثّر سلبًا على صعيد الأداء للسائق الإسباني.

ولم يتأهّل ساينز إلى القسم الثالث من التصفيات للمرّة الأولى هذا الموسم، إذ أنهى السباق بالمركز الـ 14 وراء زميله لاندو نوريس بأربعة مراكز.

ويأمل ساينز أن تتمّ معالجة هذه المسألة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى التي تنطلق يوم غدٍ الجمعة.

"نحن نعمل من أجل حلّ هذه المشكلة" قال ساينز، مضيفًا "سيتحدث عنها الفريق اليوم، وسنتطرق إلى جميع الأمور التي سنُحاول تغييرها في محاولةٍ لمعالجة هذه المشكلة، ولكن من جهتي، أستطيع القول بأني لم أكن سعيدًا بالأسبوع الماضي من خلال العجز الذي واجهته في التصفيات والسباق، ممّا جعل حياتي أكثر صعوبة بشكلٍ واضح".

اقرأ أيضاً:

وأكمل "ولكن في الوقت نفسه، أنا واثق من أنّ الفريق يبذل قصارى جهده من أجل حلّ هذه المشكلة. لسنا متأكدين ممّا إذا ستُحلّ في الغد أم لا، ولكني على يقين بأننا نحاول العمل على حلّها قدر الإمكان. سيكون العمل مستمرًا في الغد لمعرفة ما إذا اختفت المشكلة أم لا".

واختتم "دعونا نرى، هناك علامة استفهام. لا أملك الإجابة بعد كونه يجب علينا تشغيل السيارة والذهاب إلى الحلبة ومعرفة ما إذا قد حُلّت المشكلة. ولكني متفائل أنه بعد تغيير الكثير من الأشياء فإنّ المشكلة ستختفي وسيكون بإمكاني خوض أسبوعٍ عاديّ".

بيريز يهاجم "الهراء" وراء تقارير رحلته إلى المكسيك وإصابته بفيروس كورونا

المقال السابق

بيريز يهاجم "الهراء" وراء تقارير رحلته إلى المكسيك وإصابته بفيروس كورونا

المقال التالي

فيتيل: لا وجود لتوتّرٍ متنامٍ في فيراري بالرغم من معاناتي في سيلفرستون

فيتيل: لا وجود لتوتّرٍ متنامٍ في فيراري بالرغم من معاناتي في سيلفرستون
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

"فيا" بصدد حظر أوضاع المحرك للتصفيات في الفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" بصدد حظر أوضاع المحرك للتصفيات في الفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا

بيريز: تبخّر شائعات فيتيل وريسينغ بوينت مسألة وقت لا أكثر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: تبخّر شائعات فيتيل وريسينغ بوينت مسألة وقت لا أكثر

"فيا" تخطط لخفض إضافي لمستويات الارتكازية في 2021 بعد مشاكل الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تخطط لخفض إضافي لمستويات الارتكازية في 2021 بعد مشاكل الإطارات في سيلفرستون

إلغاء رالي المغرب 2020 وإضافة رالي الأندلس
كروس كانتري كروس كانتري / أخبار عاجلة

إلغاء رالي المغرب 2020 وإضافة رالي الأندلس

فاندورن يحرز قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات موسم الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فاندورن يحرز قطب الانطلاق الأول لآخر سباقات موسم الفورمولا إي

وولف: مرسيدس تخوض الآن معركة على اللقب مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مرسيدس تخوض الآن معركة على اللقب مع فيرشتابن

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

فيتيل: لا وجود لتوتّرٍ متنامٍ في فيراري بالرغم من معاناتي في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا وجود لتوتّرٍ متنامٍ في فيراري بالرغم من معاناتي في سيلفرستون

ساينز: هناك "علامة استفهام" حول مشاكل التبريد في سيارتي مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
21د

ساينز: هناك "علامة استفهام" حول مشاكل التبريد في سيارتي مكلارين

بيريز يهاجم "الهراء" وراء تقارير رحلته إلى المكسيك وإصابته بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
54د

بيريز يهاجم "الهراء" وراء تقارير رحلته إلى المكسيك وإصابته بفيروس كورونا

بيريز: تبخّر شائعات فيتيل وريسينغ بوينت مسألة وقت لا أكثر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: تبخّر شائعات فيتيل وريسينغ بوينت مسألة وقت لا أكثر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ساينز: هناك "علامة استفهام" حول مشاكل التبريد في سيارتي مكلارين

21د
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

"فيا" تخطط لخفض إضافي لمستويات الارتكازية في 2021 بعد مشاكل الإطارات في سيلفرستون

4
فورمولا 1

مرسيدس ستكون "سخيفة" لو توقّعت عدم تكرار مشاكل الإطارات

5
فورمولا 1

مكلارين تعود للاستعانة بخدمات فاندورن كسائق احتياطيّ لجائزة إسبانيا الكبرى

أحدث ملفات الفيديو

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد 03:18
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ 12:39
فورمولا 1

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيتيل: لا وجود لتوتّرٍ متنامٍ في فيراري بالرغم من معاناتي في سيلفرستون
فورمولا 1

فيتيل: لا وجود لتوتّرٍ متنامٍ في فيراري بالرغم من معاناتي في سيلفرستون

ساينز: هناك "علامة استفهام" حول مشاكل التبريد في سيارتي مكلارين
فورمولا 1

ساينز: هناك "علامة استفهام" حول مشاكل التبريد في سيارتي مكلارين

بيريز يهاجم "الهراء" وراء تقارير رحلته إلى المكسيك وإصابته بفيروس كورونا
فورمولا 1

بيريز يهاجم "الهراء" وراء تقارير رحلته إلى المكسيك وإصابته بفيروس كورونا

بيريز: تبخّر شائعات فيتيل وريسينغ بوينت مسألة وقت لا أكثر
فورمولا 1

بيريز: تبخّر شائعات فيتيل وريسينغ بوينت مسألة وقت لا أكثر

"فيا" تخطط لخفض إضافي لمستويات الارتكازية في 2021 بعد مشاكل الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1

"فيا" تخطط لخفض إضافي لمستويات الارتكازية في 2021 بعد مشاكل الإطارات في سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.