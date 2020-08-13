ساينز: هناك "علامة استفهام" حول مشاكل التبريد في سيارتي مكلارين

قام فريق مكلارين وبسبب مشاكل متعلقة بارتفاع حرارة سيارة ساينز بفتح ثقوب التبريد الخلفية أكثر بهدف إدخال المزيد من الهواء من أجل معالجة هذه المشكلة وهو ما أثّر سلبًا على صعيد الأداء للسائق الإسباني.

ولم يتأهّل ساينز إلى القسم الثالث من التصفيات للمرّة الأولى هذا الموسم، إذ أنهى السباق بالمركز الـ 14 وراء زميله لاندو نوريس بأربعة مراكز.

ويأمل ساينز أن تتمّ معالجة هذه المسألة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى التي تنطلق يوم غدٍ الجمعة.

"نحن نعمل من أجل حلّ هذه المشكلة" قال ساينز، مضيفًا "سيتحدث عنها الفريق اليوم، وسنتطرق إلى جميع الأمور التي سنُحاول تغييرها في محاولةٍ لمعالجة هذه المشكلة، ولكن من جهتي، أستطيع القول بأني لم أكن سعيدًا بالأسبوع الماضي من خلال العجز الذي واجهته في التصفيات والسباق، ممّا جعل حياتي أكثر صعوبة بشكلٍ واضح".

وأكمل "ولكن في الوقت نفسه، أنا واثق من أنّ الفريق يبذل قصارى جهده من أجل حلّ هذه المشكلة. لسنا متأكدين ممّا إذا ستُحلّ في الغد أم لا، ولكني على يقين بأننا نحاول العمل على حلّها قدر الإمكان. سيكون العمل مستمرًا في الغد لمعرفة ما إذا اختفت المشكلة أم لا".

واختتم "دعونا نرى، هناك علامة استفهام. لا أملك الإجابة بعد كونه يجب علينا تشغيل السيارة والذهاب إلى الحلبة ومعرفة ما إذا قد حُلّت المشكلة. ولكني متفائل أنه بعد تغيير الكثير من الأشياء فإنّ المشكلة ستختفي وسيكون بإمكاني خوض أسبوعٍ عاديّ".